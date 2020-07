Diego Vásquez se confiesa: Las 15 respuestas del técnico de Motagua que no tienen que ver con fútbol

En estos tiempos de cuarentena da para conocer nuevas cosas sobre personajes dentro del fútbol. En esta ocasión platicamos con Diego Martín Vázquez y le hicimos 15 preguntas. El DT de Motagua nos habló de diversos aspectos de su vida, algunos no conocidos y que poco se tocan con él en una charla.

Varias de las respuestas que tuvimos se dieron en torno al tiempo de cuarentena y lo que hace en el encierro de su casa con sus hijos. Incluso algunas de estas opiniones se dieron relacionadas al manejo que le da el Gobierno al país en estos momentos donde se batalla contra el coronavirus.

CÓMO PASA SU CUARENTENA: “Estoy con mis hijos. Leer pues sí leo bastante, ver series. De todo un poco, mezclo un poco”.

SI COCINA O NO: “No, soy malísimo. Varío con la comida, cocinar yo pues no, siempre me cocinan o pido las veces que se pueden pedir”.

LAS PIZZAS DEL PATO: “Buenísimas la pizzas del 'Pato', con un vino de la 'Finca de don Vázquez' es espectacular”.

ALGUNA COMIDA QUE NO LE GUSTE: “No tengo una en particular. De acá de Honduras me gusta todo, no tengo alguna así es particular y no soy muy selectivo”.

LO QUE LE INCULCA A SUS HIJOS: “Uno trata de hacer lo mejor que puede, no tengo una escala de valores. Uno básicamente va aprendiendo con ellos también y va creciendo con ellos, los mejores valores es el ejemplo. Tratar de ser buen tipo, apasionado de lo que uno hace, ser honesto con vos mismo y con los demás. Muchas veces damos malos ejemplos, pero intentamos hacer lo mejor”.

VA AL SUPERMERCADO O LE HACEN LAS COMPRAS: “Si quiero algo en especial voy yo, sino pues va otra gente. Voy poco la verdad, quizás una o dos veces por mes; a la pulpería sí voy más seguido”.

LO QUE NO PUEDE FALTARLE EN SU CASA: “Algún chocolate o algún churro. A mí me gusta lo dulce, puedo ponerme a hacer dieta pero con lo dulce me matas”.

LOS LIBROS QUE LEE ACTUALMENTE: “Sí, estoy leyendos dos libros. Estoy leyendo 'Lo mucho que te amé' de Eduardo Sacheri y también estoy leyendo un libro que tiene que ver con el sueño”.

SERIE QUE MIRA: “Estuve viendo algunas, vi “Billions” pero ya no está traducida así que no me gustó verla más, el inglés lo entiendo pero me cuesta un poco más y ahora pues ya no estoy viendo ninguna serie”.

A QUÉ HORA SE DUERME Y SE LEVANTA: “Generalmente me duermo a las 11 u 11:30, me levanto a las 8 u 8:30 por muy tarde”.

QUÉ HA APRENDIDO EN ESTA CUARENTENA: “Lo que más creo es que hay un montón de cosas que no necesitamos. Por ejemplo ropa que no la usás porque no tenés a dónde salir, con tres calzonetas y cuatro camisas si las lavás podés estar varios meses, no necesitás tantas cosas. Con pocas cosas podés sobrevivir, es una enseñanza importante porque hay cosas que no son tan importantes en la vida; es una de las enseñanzas y tratar de ser solidario en la medida que uno pueda”.

CUARENTENA EN HONDURAS: “Hay países que lo manejan de diferente. Por ejemplo acá al inicio cerraron todo de golpe y la gente pensaba que se iba a quedar sin alimentos, eso no me parece. En otros países podés salir tres veces por semana y claro, se tiene que ver el cuidado de cada persona. Me parece que una cuarentena tan larga y tan cerrada no es positivo, eso no me parece tan positivo”.

MANEJO DE LA PANDEMIA POR EL GOBIERNO: “No me gustaría opinar de algo que no conozco, veo las noticias pero algunas cosas van con intereses creados. Sé generalidades, no entiendo algunas cosas. Por ejemplo hay una ecuación de las noticias que yo no entiendo, te vas a reír porque capaz que es algo simple pero yo no lo entiendo. Por ejemplo dan un número de contagiados, llevamos cuatro meses de pandemia y dicen que hay tantos activos, entonces hay activos que llevan cuatro meses con el virus... no sé. Eso no lo alcanzo a entender, no sé si son 20 mil activos y son gente que se contagió desde marzo entonces hace cuatro meses que tienen el virus”.

PAGO DE SERVICIOS BÁSICOS EN HONDURAS: “Ese es otro tema también. Si vas a tener a la gente tanto tiempo encerrada entonces hay que dispensarla de tantos impuestos, imagina los que tienen pequeñas y medianas empresas en estos momentos cómo hacen para pagarle a sus empleados, me parece ilógico que sigan cobrando todo normal y no te dejan salir a trabajar”.

CUÁNTO PAGA DE LUZ: “Yo pago el promedio que pagan todos, quizás 1,200 lempiras (risas)”.