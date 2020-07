El Blog de Gustavo Roca: Liga de Costa Rica abofetea a la dormida Liga Nacional de Honduras

Gustavo Rodríguez

Follow @GustavoRocaGOL

Es penoso ver que los directivos están matando a pasos agigantados la Liga Nacional de Honduras, en vez de llevarla a un nivel alto y de crecimiento futbolístico, la tendencia ahora mismo es de decrecimiento. La actual directiva no actúa, no es proactiva, no se preocupa por el fútbol ni tampoco por los futbolistas, que son los dueños del espectáculo y que viven de esto. Están esperando limosnas para comenzar ¡a planificar!.

Ver más: Extranjeros ex Liga Nacional dispersos por Centroamérica



Los señores directivos que manejan la Liga Profesional catracha pasan más pendientes de sus empresas, y está bien, porque deben cuidar su patrimonio, pero deben saber también que muchas personas dependen del fútbol. Señores, esto es sencillo, si no les queda tiempo para atender su responsabilidad con el fútbol deberían renunciar y darle la batuta a quienes sí quieren y desean darle un salto de calidad al balompié hondureño. Pareciera que no hacen ni dejan hacer.



De algo estamos claros y es del tema de la pandemia del coronavirus que vino a parar todo, pero el fútbol es cosa aparte. Considero que si la Liga Nacional trabajara en conjunto con el sector salud, se monta un buen protocolo de bioseguridad y se reanuda el fútbol, siempre a puertas cerradas. Se entiende también las pérdidas que han tenido los clubes pero entre más tiempo se pierda, más será el dinero derrochado. Me parece que muchos confunden las cosas.

La Liga Nacional de Honduras todavía no tiene confirmado fecha de inicio del próximo torneo.

De la pandemia se tiene que encargar el Gobierno, quienes han tenido un presupuesto multimillonario y no han hecho absolutamente nada en pro del país. El fútbol no tiene por qué lidiar con ese tema, ni debe seguirse atrasando por ello. Obvio, la vida y seguridad de las personas es primero, pero si se trabaja con la cabeza y no con los pies, podríamos emular lo que Costa Rica está haciendo. Los dirigentes ticos están mejor preparados que los nuestros, es la realidad. Están muy por arriba de todo lo que tiene que ver con el fútbol.



¿POR QUÉ NICARAGUA Y COSTA RICA SÍ Y HONDURAS NO?



La Liga de Nicaragua, que en papel está por debajo de nosotros, pudo finalizar el torneo Clausura, coronando el campeón jugando en la cancha. Aunque lo hicieron cuando el Covid-19 no había golpeado tan fuerte, pero lograron terminarlo con un buen plan de bioseguridad. Y ya están organizando para arrancar el siguiente.



Costa Rica, que dio ejemplo a todo América Latina que sí se puede jugar fútbol en medio de una crisis sanitaria, concluyó exitosamente su Clausura 2020 donde el Saprissa alzó el título. Lo hicieron de forma espectacular; dirigentes, jugadores, árbitros, periodistas y de más personas respetaron el protocolo que el sector salud, Unafut y Fedefutbol giraron para que todo fuera un éxito, hicieron que el fútbol tico fuera visto por millones de personas en el mundo. Ustedes me dirán quiénes ganaron...

Saprissa se coronó campeón en Costa Rica y así celebraron los jugadores.

Es paradójico que Costa Rica estando en nuestra misma región nos lleve años luz y nos sacara ventaja en este apartado. No solo eso, tras finalizar el torneo, comenzaron a organizar el próximo y realizaron un cambio de formato momentáneo por el momento que atraviesa el mundo con el coronavirus. La lección: allá sí trabajan en conjunto, allá sí son organizados y allá cada rubro se entiende y genera soluciones a los problemas.



ASÍ JUGARÁ COSTA RICA DOS TORNEOS



El nuevo formato aprobado por la Unafut fue similar al que ha propuesto en Honduras el técnico argentino Héctor Vargas. Se conformaron dos grupos. Se jugarán inicialmente dos vueltas, solamente entre los rivales de cada grupo, todos contra todos. El club que es local en la primera vuelta, será visita en la segunda. Esta fase constará de 10 jornadas las cuales deberán jugarse si o sí y deberá estar completada el 28 de octubre de 2020.



Si al 28 de octubre del 2020 no se ha jugado la jornada 10 por algún acontecimiento a raíz de la pandemia y las decisiones que tome el Gobierno de Costa Rica, no se jugará la tercera vuelta y se pasaría directamente a las instancias finales.



Concluidas estas primeras 10 jornadas, habrá una tercera vuelta, en la cual los equipos del Grupo A se enfrentarán contra los del B a un solo partido. Serán 6 jornadas, tres como locales y tres de visita, las cuales se acomodarán mediante el software que utiliza la liga tica para la creación del calendario. Estas seis jornadas deberán terminar el 15 de noviembre de 2020.



La tercera vuelta se podrá jugar total o parcialmente y los puntos contarán hasta la última jornada completa que se juegue en dicha vuelta. El ganador de esta fase regular, clasifica a la Gran Final del Apertura 2020.

La Unafut de Costa Rica confirmó su nuevo formato especial para seguir con el fútbol.

Clasificarán a semifinales los 2 primeros de cada grupo, que jugarán semifinales de forma cruzada; es decir, el primero del A contra el segundo del B y el primero de B contra el segundo del A. Los ganadores disputarán una final.



El ganador de esta fase, es el mismo que hizo más puntos en la fase regular, se proclamará automáticamente como campeón, pero si son diferentes, entonces jugarán una Gran Final del Apertura 2020 con juegos de ida y vuelta.



Otra de las novedades es que el sexto lugar de cada grupo; es decir, los que ocupen la última posición, jugarán un repechaje a 2 partidos a visita recíproca para determinar el ocupante del sótano. Si el equipo que perdió el repechaje también fuera el último en el Torneo Clausura 2021, automáticamente será el descendido a la segunda división.



Si el último lugar del Clausura 2021 fuera diferente al del Apertura 2020, jugarán una serie a dos partidos, ida y vuelta, para definir al descendido a la segunda división. Este formato será solamente para el Apertura 2020, con el proposito de que se jueguen menos jornadas y haya espacio para reprogramaciones en caso de una eventualidad por el tema del Covid-19.