Eduardo Atala: “En Honduras no hay condiciones para entrenar, menos para que haya fútbol ahora”

La reactivación del fútbol hondureño se ha visto en polémica, pues la mayoría de clubes no tienen recursos para iniciar los trabajos de pretemporada; a esto se le suma el alto índice de contagios de coronavirus que impera en el país. Por ahora el pico de la pandemia está alto.

Para el presidente del Motagua, Eduardo Atala, no está cerca de que podamos ver fútbol en agosto, aunque manifiesta que la FIFA busca reactivar las ligas porque tiene planificado que en CONCACAF, las eliminatorias se puedan arrancar entre octubre y noviembre de este año.

Motagua llevará una propuesta a la Asamblea de la Liga Nacional y Atala explicó de muchos planes y posibilidades que puedan llevar a tener. “No hay nadie que tenga el control de lo que está pasando. Estábamos escuchando la noticia que el equipo de Beckeles tiene una cantidad de jugadores con coronavirus y no participará en el torneo de la MLS; imagínate que suceda esto en Honduras, entonces no tenemos control. Aquí es que todos nos cuidemos, que nos lavemos las manos seguido, guardemos el distanciamiento, que los hospitales estén en condiciones para atender y que la curve comience a bajar, cuando se aplaste, en ese momento habrá control de lo que podemos hacer en el fútbol que ha pasado en un segundo plano”, explicó Atala a Radio América.

“No vamos a jugar un campeonato de la noche a la mañana, que hagan entrenamiento dos semanas y a jugar, no tiene sentido. Hay que preparar a los jugadores como lo hacíamos antes. Los futbolistas llevan 120 días sin jugar y no hay condiciones para entrenar, por lo tanto falta para que veamos fútbol en Honduras. Mínimo, faltan cinco semanas para comenzar a entrenar y la propuesta de Motagua será hacer las cosas responsablemente en la Liga Nacional y que hagamos algo que sea realista. Que miremos todos los problemas económicos y que no solo Motagua tiene, que haya equidad económica y que no solo sean dos o tres equipos que tengan capacidad para competir y que seis o siete no puedan. No tiene razón hacer un campeonato de esa forma. Aquí nos podría pasar lo de Alemania que solo un equipo gana la Liga porque es el más poderoso (Bayern Munich), no podemos tener equipos pobres y otros que pueden porque no es competitivo, hay que ser responsables”, argumentó.

Luego remata: “Hay que hacer cambios en cuanto a derechos de televisión, patrocinadores y poner un techo salarial para que no se disparen los costos. Hay que hacer cambios económicos para manejar todo este año y el otro porque nos va a llevar a hacer gastos en temas de bioseguridad porque no podemos exponer a los jugadores que a pesar que tienen buen físico y su sistema inmunológico bueno y que pueden pasar 21 días encerrados sin ser hospitalizados; más de alguno puede enfermarse y no los vamos a arriesgar”, mantuvo diciendo el dirigente motagüense.

ELIMINATORIAS DE CONCACAF EN OCTUBRE

El presidente del Motagua, también confirmó que la Fenafuth estará presionando a Liga Nacional para que se reactive el fútbol ya que para octubre y noviembre habrá ventanas de fecha FIFA de la Selección Nacional, y posiblemente inicien las eliminatorias al Mundial.

“Este año, Concacaf está planificando juegos de eliminatoria para el Mundial 2022. Hay fechas FIFA para octubre y noviembre. Fenafuth ya confirmó de que Concacaf va a nombrar fechas en octubre y noviembre, pero dependiendo del comportamiento del virus en todos los países”, argumentó el dirigente del cuadro capitalino.

La presión de Concacaf y FIFA es que se reactive el fútbol. “Si no hay juegos de Liga Nacional, no hay fecha FIFA para Honduras y no podrá participar la Selección Nacional en las eliminatorias porque todavía no tenemos controlado el virus. No habrá liga ni fechas FIFA. Ellos están poniendo expectativas para esas fechas, entonces el campeonato no se va a poder jugar. Se tiene que cambiar la modalidad del torneo y hay que reinventarse, como lo hacen en Europa que se han reinventado con cinco cambios, intermedios de descanso y jugando cada cuatro días. El torneo nuestro será casi igual a esos”.

La Selección de Honduras no podrá trabajar si no se reactiva el torneo de Liga Nacional, pues por ahora el coronavirus sigue creciendo.

Lo que si deja claro es que el campeonato Apertura 2020-2021 no podrá iniciar en agosto ya que la pandemia del COVID-19 está en su tope. “No vamos a poder terminar el torneo en diciembre como dice Concacaf y los reglamentos del torneo en Honduras si comenzamos en septiembre porque antes no se podrá. No se podrá hacer liguillas de seis equipos, semifinales y jugar cada cuatro días. Habrá actividad de la televisión y la radio y allí si juegan un papel importante los medios de comunicación que tienen que hacer el calendario para que haya una alternativa para que los aficionados puedan ver los partidos en TV porque no se podrá jugar con público”, manifestó Atala.

Sobre el dinero que recibirán los clubes, tiene su propia opinión. “La FIFA lo que quiere con ese dinero que dio es que hayan campeonatos de Liga, porque si no se hacen, no hay selecciones y si no hay selecciones no hay campeonatos de Concacaf ni de FIFA porque a ellos les interesa que existan. Se está haciendo un esfuerzo muy grande para que inicien los torneos; pero si el dinero se reparte para pagar deudas del pasado, no estoy de acuerdo”, declaró el dirigente de mayor rango en el Motagua.