Esteban Espíndola: “Sé lo que representa Saprissa en Centroamérica y estoy feliz de formar parte de la institución campeona”

Saprissa presentó a sus tres últimos refuerzos: Jimmy Marín, Daniel Colindres y Esteban Espíndola. El argentino exMarathón y Olimpia en Honduras atendió en conferencia a los medios costarricenses desde San Pedro Sula.

Esto se dio se así porque Espíndola todavía no puede trasladarse a Costa Rica ya que las fronteras se encuentran cerradas. Dicho tema resuelto en los próximos días para que el zaguero pueda unirse al monarca tico.

“Primeramente agradecido con Dios por esta posibilidad, agradecido con la gente de Saprissa porque este fichaje se concrete. Agradecerle a mi familia también porque la decisión la hemos tomando en conjunto y es un paso importante en mi carrera. Sé lo que representa Saprissa en Centroamérica y estoy muy feliz de formar parte de la institución campeona actualmente. Agradecido con la gente por los mensajes de apoyo, no tengo más que palabras de agradecimiento”, inició contando en la conferencia.

Un periodista tico le preguntó por qué a sus 28 años todavía no suma 100 partidos, Espíndola contestó:

“Realmente no es algo que me preocupe, estoy viviendo un buen presente para mí, estoy en una edad donde siento que puedo seguir creciendo. Realmente no es algo en lo que me enfocado pues el fútbol es un día a día, los números son fríos y representan otras cosas en muchos casos. Sé lo que representa esto en mi carrera y sé que pronto llegaré a los 100 partidos”.

En torno a su movilización a suelo tico, esbozó: “Lo más importante en este caso es que estamos teniendo una muy buena comunicación, realmente hay que respetar las decisiones sanitarias y sé lo de los 14 días, realmente no hay problema con eso. Sí venimos haciendo intenso con el profe y seguiremos haciéndolo hasta el momento que me toque cruzar la frontera, estoy agradecido por el esfuerzo de ambas partes. Al final llegaremos a buen puerto”.

OTRAS FRASES DE ESTEBAN ESPÍNDOLA:

“Yo no me olvido que voy a un equipo que es campeón y que cuenta con una planilla que es muy importante. Respeto mucho a los jugadores que ya vienen con este proceso, yo soy muy pasional y bueno yo prometo sacrificio y esfuerzo. Lo voy a afrontar con mucha garra, sacrificio y personalidad para aportar un granito de arena a esta plantilla tan importante”.

“Cuando uno pasa a ser parte de un equipo grande sabe lo que demanda, cualquier equipo te va a querer ganar. No es algo que me preocupe, agradecido con River que fue quien me formó. Estoy con ansiedad de poder disfrutar el día”.

“Son nuevos desafíos y realmente me generó mucha ilusión lo que el club representa. Considero que esta es una liga donde el fútbol por abajo se practica mucho más, se intenta salir jugando. En su momento he hablado con Walter, tomarlo con mucha responsabilidad y disfrutar lo que se va a venir”.

“La gracia de Dios me ha acompañado a lo largo de mi vida. Sin haberse oficializado mi traspaso a Saprissa ya estaba recibiendo muchos mensajes de la gente de Saprissa y esto genera agradecimiento. Ahora hay que devolverlo con mucho trabajo y con sacrificio”.