El karma lo persiguió: La bromita del 'Matador' Hernández que salió mal y terminó secuestrado

El exdelantero mexicano Luis Hernández ha pasado la cuarentena divirtiendo a sus miles de seguidores con sus videos en Tik Tok y es conocido por sus constantes bromas tanto dentro como fuera de los vestidores.

Faitelson y 'Perro' Bermudez protagonizan fea pelea en redes sociales

A través de un Instagram Live con Félix Hernández, el 'Matador' contó una de sus tantas travesuras, pero esta que le quiso jugar a su excompañero Ricardo Peláez no terminó para nada bien. Hernández recuerda que todo lo tenían planeado con Manuel Sol.

El ahora directivo de Chivas había organizado una fiesta en su casa y los invitó para pasar un momento agradable. ''Íbamos con mi compadre ('Manolo' Sol) y llegamos como a las 9 de la noche, ya estaba la casa llena. Nos divertimos en la fiesta'', recordó el exjugador.

Hernández relató que Peláez tenía una vitrina con ''40 o 50 patos, de Italia, de España, de Puebla, de todos lados. Mi compadre me dijo: 'vamos a chingarle unos patitos y mañana se los ponemos en el locker'. Nos chingamos como entre 10 y 12 patos, te los podías echar a la bolsa''.

La fiesta terminó, pero el karma fue inmediato para el exdelantero, pues cuando llegaba a su domicilio sufrió un secuestro express y lo sacaron de su camioneta, le quitaron la tarjetas, le robaron los patos y terminó en Iztapalapa.

''Me fui a mi casa, allá en Satélite, y oigo un chiflido, apenas me voy bajando me encañonan unos tipos, me pasan para atrás, yo tenía una camioneta blanca, una Silverado, me empezaron a decir cosas y que me identificara. Como a los 20 minutos tú dices 'ya chingue a su madre, lo que sea', y empiezas a cotorrear con ellos'', añade el azteca.

Mientras lo paseaban por la ciudad, Hernández siempre fue con los ojos vendados, aunque los secuestradores le agradecían que estuviera cooperando. ''Les di mis tarjetas, fueron a sacar dinero, después me llevaron a una casa y todo el tiempo con los ojos tapados. Cuando me botan por Iztapalapa, me dieron 100 pesos para el taxi y me fui al hotel Paraíso Rayos, ahí nos concentrábamos''.

José Ramón Fernández hace las paces con el 'Perro' Bermudez 20 años después

El 'Matador' asegura que al siguiente día puso la denuncia. ''El chiste es que me robaron la camioneta, unas cámaras que habíamos comprado, pero lo más lamentable es que también nos robaron los pinches patos'', recuerda, entre risas.

Por último, Hernández comentó que le pidió perdón a Ricardo Peláez por los patos que había tomado de su vivienda y éste le respondió: ''Qué bueno hijos de su pinche madre, eso les pasa por ojetes''.