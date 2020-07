Carlos Pineda: "Me sentía incómodo cuando me decían que era el Iniesta de Honduras"

El volante del Olimpia, Carlos Pineda, renovó por tres años y es una de las grandes apuesta a futuro del club. El juvenil confesó que no se sentía bien cuando lo compararan con el volante español Andrés Iniesta.

Pineda llegó a los cinco años a las fuerzas básicas de Olimpia y con su talento se fue abriendo un hasta llegar al equipo de primera. Héctor Vargas lo hizo debutar y fue el argentino, quien por su talento lo comparó con el ex del Barcelona.

"Es raro, a uno le gusta que lo halaguen y le digan cosa bonitas. Pero mi papá me decía; creétela y no vas a llegar a ningún. Al final lo miraba así, me sentía incomodo cuando me decían que era el Iniesta de Honduras", dijo en entrevista al programa Fútbol para Todos.

Y agregó: "Vargas me decía; Iniesta, tenés que hacer más, el fútbol es de más roce. A Iniesta le funciona ese juego de movilidad, toque rápido y vos lo tenés, pero al final te va a tocar chocar y tenés que cambiar tu juego. No creas que por eso tenés que jugar con él".

A pesar de su corta edad (22 años), Pineda es un futbolista con los pies en la tierra.

"Al final uno sabe que la diferencia es grande entre Iniesta y yo. Incluso hoy me da pena que me comparen con él. Pucha, un crak mundial que lo comparen conmigo, como que voy a desilusionar a todos. Si es de agarrar cosas de él y meterlas en mi juego. Pero no ir por la vida creyendo que soy Iniesta, que solo porque me lo dijeron creer que soy el mejor. Siempre con la humildad de saber que uno es cada persona, yo soy Carlos Pineda y buscaré ser cada día mejor".

Sobre los rumores que lo vincularon al Atlético de Madrid

En abril de este año surgió el rumor de un interés del Atlético de Madrid en el juvenil de los albos. Hoy Pineda se refirió a ello.

"Lo miraba difícil por el momento, pero lo que me gustó fue ver lo que decía la gente en las redes. En lugar de decir a qué va a ir, decía; se lo merece, podría ir a hacerlo bien. Uno tiene metas, sueños por lograr y no hay nada imposible. Con trabajo y la vitrina que es la Selección y el Olimpia. Uno en la cancha es que se vende, con buenas actuaciones".

Pineda sabe que para llegar a la élite deberá trabajar mucho y nunca darse por vencido.

"Si un equipo así se fija en un hondureño es porque le ve potencial, porque sabe que puede hacer eso y agregar más cosas a su juego. Siento que sería posible, obviamente es un proceso, no cortarse solo, no renunciar ni quitarse solo. Uno debe hacer su parte para que las cosas sucedan.

¿Fue cierto el interés entonces? "Si fuese cierto ya estaría allá, sería imposible decirle que no al Atlético. Es la élite. Yo feliz que se me considerara, no lo veo imposible, pero si con un proceso de mejorar mi fútbol para poder dar ese salto. En México se ve más factible, pero ahorita sin vuelos todo se complicó. Espero en enero se pueda dar algo", cerró.