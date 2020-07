Motagua se une a otros siete clubes y piden que se suspenda el Torneo Apertura 2020-2021

Hace unos días siete equipos enviaron una carta en la que pedían la suspensión del próximo Torneo Apertura y dejar en suspenso el fútbol.

La carta firmada por los dirigentes de Marathón, Vida, Platense, Honduras Progreso, Real Sociedad, Real de Minas y Lobos de UPN; establecía que si no se consigue dinero de FIFA o externo, no se presentarán a la asamblea ni a la pretemporada, por ende no arrancaría el certamen.

Pues este día se ha unido otro equipo y se trata de Motagua. Los azules mediante Juan Carlos Suazo, presidente financiero de la institución, se ha sumado a las instituciones ya mencionadas y establecen que si no hay condiciones, no se debe realizar el torneo.

“Si lo que pasa en el país y en nuestro fútbol ya es preocupante, se agrava dramáticamente cuando han transcurrido 10 días sin que usted presidente, se haya pronunciado a la nota que remitimos SIETE presidentes afiliados a la liga que a usted se le encomendó dirigir”, dice una de las partes del escrito el cual es remitido a Wilfredo Guzmán, presidente de la Liga Nacional.

De hecho en el punto siete se ponen las cartas sobre la mesa y los ocho equipos establecen: “Suspensión indefinida de Torneo de Apertura 2020-2021 en vista de la situación sanitaria del país”.

“Lamentamos informarle que en caso de que continúe el silencio de su parte presidente, seguiremos en posición de no participar en el Torneo de Apertura 2020-2021, y no quedará más que estudiar acciones ante la asamblea de equipos y la Comisión Nacional de Disciplina”, cita otra de las partes del escrito.

Olimpia y Real España han sido las única dos instituciones que no han unido a esta iniciativa. El panorama del Torneo Apertura se mira sombrío y queda claro que si no hay dinero, no se podrá arrancar con el próximo certamen.

“Estuve en pláticas con presidentes de dos clubes, ambos están de acuerdo en que la Liga Nacional no puede seguir bajo el mismo estilo administrativo, por eso en la próxima asamblea debemos de sentar las pautas de un ente verdaderamente profesional, para beneficio de todos los clubes. Definiendo claramente con qué reglamentos se va jugar y no tomar decisiones por simple mayoría en reuniones de junta directiva”, manifestó Juan Carlos Suazo, directivo azul.

LA CARTA DONDE MOTAGUA SU UNE A LOS OTROS SIETE CLUBES: