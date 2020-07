Vázquez: "Si entes internacionales están poniendo fecha, es lógico hacerlo en Honduras para iniciar"

El arranque del torneo Apertura 2020 en Honduras sigue siendo una incógnita. Este lunes el Motagua se sumó a los clubes que piden que se suspenda por completo la actividad si no se cumplen las condiciones.

Pero Diego Vázquez, técnico del Motagua, espera que este tema se solvente y comienzan a entrenar.

"Tengo entendido que hay otro países que ya tienen fecha. Costa ces un ejemplo. Aquí debería haber ya un calendario siguiendo todos los protocolos, pero es un tema complejo, ya conocemos todo la parte de salud. Sudamérica ya puso fecha para Copa Libertadores, no me gustaría que dijeran que en una semana tenemos que jugar el torneo de Concacaf y comenzar a entrenar apurados. Si los entes internacionales están poniendo fecha, me parece lógico poner una aquí en Honduras para comenzar a trabajar", dijo en entrevista al programa Fútbol y Pasión.

El argentino pide al menos seis semanas para poder preparar los equipos y explica que todos desean comenzar lo más pronto posible.

"Después de cuatro meses de estar parados, los jugadores, nosotros los entrenadores y hasta ustedes los periodistas, que ya están cansados de hacer estas notas, consideramos que es importante empezar con los protocolos. Moverse y buscarle una salida al fútbol y a la economía también. Ya la gente tiene bastante tiempo encerrada, le cobran los impuestos. Hay que buscar las formas para activar el fútbol tomando todas las medidas".

El Salvador ya puso fecha para volver. En Nicaragua y Costa Rica los equipos se alistan para iniciar el Apertura.

"Ellos están por comenzar. Aquí hay que hacer muchas mejoras administrativas. Hace mucho tiempo que están las mismas personas que defienden intereses corporativos de los equipos y se preocupan muy poco por que la Liga crezca, por que crezca el espectáculo y el fútbol".

Diego recordó las críticas hacia él cuando dijo que el fútbol tico estaba por encima del fútbol catracho.

Hace cuatro años fuimos a Costa Rica y dije que estaban por arriba y me cayeron las avispas. En fútbol estamos parejos, se puede competir, jugamos las últimas dos finales con clubes ticos y fueron parejas. Pero nos llevan ventaja a nivel de organización, infraestructura, ligas menores. Están mucho más cerca ellos de México que nosotros", cerró.