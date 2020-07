Presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, está harto de la cuarentena por coronavirus: "Es horrible"

El presidente brasileño Jair Bolsonaro, en cuarentena desde hace casi una semana tras dar positivo por coronavirus, anunció que se realizará un nuevo examen el martes y confesó que esperará ansioso los resultados porque no soporta quedarse en casa.



El resultado del examen RT-PCR "debería salir en pocas horas y esperaré con bastante ansiedad porque no aguanto esta rutina de quedarme en casa, es horrible", dijo el mandatario en entrevista telefónica con el canal CNN Brasil desde su residencia oficial en Brasilia, el Palacio de Alvorada.



Escéptico de la pandemia y contrario a las cuarentenas aplicadas en los estados brasileños, Bolsonaro reiteró, como en recientes días, que se siente "muy bien", sin fiebre y sin problemas para respirar. Tampoco ha perdido el sentido del gusto, uno de los síntomas más comunes del coronavirus.



"Mañana [martes] no se si se confirmará [el virus] con el nuevo examen, pero si está todo bien vuelvo al trabajo. Claro que si es al contrario, esperaré unos días más", agregó el presidente de 65 años, que aspira a retomar sus actividades como mucho dentro de una semana.





"Por lo demás todo bien, estamos despachando por videoconferencia todo el tiempo y estamos haciendo lo posible para no dejar que las cosas se acumulen el tiempo que estoy en Alvorada", comentó.



Jair Bolsonaro dijo el jueves pasado -en su live semanal en Facebook- que desde que comenzó a sentirse mal tomó un comprimido diario de hidroxicloroquina, un fármaco antipalúdico cuya eficacia contra el coronavirus no está científicamente probada.



"Funcionó, estoy muy bien gracias a Dios", dijo el mandatario, que defiende el uso del medicamento para tratar el Covid-19 a pesar del fuerte debate en la comunidad científica internacional sobre su idoneidad.

MUY GOLPEADOS POR EL COVID-19

Brasil es el segundo país con más casos y más muertes por coronavirus, detrás de Estados Unidos. Hasta este lunes, ser registran 72.833 personas fallecidas y 1,8 millones de casos confirmados.