Jonathan Rougier se quedará a vivir en Honduras: “De ahora en adelante las vacaciones serán en Argentina”

Jonathan Rugier confirma que se queda a vivir en Honduras. El portero del Motagua además explica que le llamó Walter “Paté” Centeno, portero del Saprissa, pero ya se siente arraigado en el país donde se ha convertido en ídolo de los azules tras su llegada hace tres años.

Rugier ha emprendido junto a su esposa un negocio de venta de dulces en el país. En esta cuarentena, el guardián del Motagua fabrica alfajores, dulces argentinos de leche que sin duda le han dado un plus. “Yo no me meto mucho en los temas de decoración, pero en la fabricación si lo hago; lo que si no puedo revelar son los secretos, la masa, estirados, cocinado...”, comentó a DIEZ el portero del ciclón.

PROCESO NATURALIZACIÓN: “El club hizo los trámites de naturalización para liberar un cupo de extranjero y ayudar con ese tema sería muy bueno. Analizamos mucho con mi mujer que si me naturalizo o ya está. Mucha gente no lo sabe es que llevo un análisis y tomamos la decisión de hacerlo concreto que por el tema de la pandemia está todo parado y se reactivará cuando esto disminuya. Nosotros dimos el paso de aceptar porque hemos estado muy bien desde que llegamos, la gente ha sido respetuosa con nosotros y tiene mucho valor el respeto que han tenido con mi familia. Esto me ha convencido de dejar de ser extranjero, mi hijo tiene más años viviendo aquí que en Argentina. Una vez naturalizado catracho voy a perder mi derecho argentino porque mi país no lo permite y tengo que renunciar a los derechos argentinos”.

SE QUEDARÍA EN EL PAÍS: “Así como siempre se dice que de las adversidades salen las oportunidades y nosotros hemos encontrado una oportunidad. Estamos construyendo algo muy lindo. Esta linda gente nos abrió las puertas en un momento difícil para todos, nosotros los jugadores pasamos momentos difíciles, lejos de la familia porque no podemos estar ayudando a los padres que están en zona de riesgo que están propensos a la enfermedad. Uno la pasa mal por momentos y esta oportunidad donde la gente nos ha ayudado mucho en este emprendimiento y en esta pandemia se acentúa la decisión que tomamos de decidir y pensando y afrontar un futuro aquí (en Honduras) como pensamos que las vacaciones era venir acá. Estamos construyendo y hemos aprendido a querer. Hemos visto ahora que de acá en adelante las vacaciones serán en Argentina”.

FUTURO EN EL MOTAGUA: “Me queda un año más de contrato hasta el Clausura del año que viene y me queda este tiempo y las oportunidades que están saliendo hay que dejarlas allí porque no hay nada. Hay que estar acá, pensando en protegernos. Te lo digo con la mano en el corazón, nosotros con mi esposa en estos momentos no estamos pensando en fútbol, pensamos en que esto mejore porque no creo que en corto plazo se reactive, hay que ser sinceros y realistas”.

El portero del Motagua se ha convertido en uno de los mejores guardametas en la la Liga Nacional en los últimos años.

INTERÉS DEL SAPRISSA: “El interés que hubo fue del técnico de ellos (Paté Centeno), tuvimos una charla en la cual se tocaron varios aspectos, pero un interés concreto o una oferta formal no, eso no llegó. Si el técnico habló conmigo de varios aspectos pero no hubo una oferta para decirme que de esto disponemos o el contrato, pero solo charlas con el técnico nada más. En el futuro nunca se sabe, yo estoy feliz donde estoy, siento que Motagua es una casa para mí, es un lugar donde estoy contento. Pero uno piensa en crecer un poco más con una alternativa de crecimiento, pero tiene que ser algo muy bueno, que me haga decir… que cambiaría a Motagua por un tiempo, pero tiene que ser algo bueno”.

ALGO CONCRETO DEL SAPRISSA: “Hay muchas cuestiones no solo el nombre del club. Hoy tengo otras cosas de encontrar en este punto, comenzamos un emprendimiento donde no podemos decir, lo dejamos acá, donde el club está interesado en la naturalización y yo estoy dispuesto. Ya no puedo decir que armo la bolsa y me voy, además de por medio está mi cariño con Motagua”.

CONTRATO NUEVO POR LA PANDEMIA: “No, todavía no hemos hablado porque estaban esperando una solución concreta. Hablé con Juan Carlos Suazo pero de la posibilidad de volver al fútbol, me comentó de qué pensaba yo, de lo que el club ya está programando que ya tiene un protocolo de salud, esperemos a ver que sigue. Por lo pronto estamos sujetos a lo que el gobierno disponga.

CRÍTICAS DE AFICIONADOS POR PÉRDIDA DE TIEMPO: “Es bien difícil, yo no cuestiono a la gente que lo piensa así porque está en todo su derecho. Yo no lo veo como pérdida de tiempo, sino como una buena utilización del tiempo. He visto a porteros del Manchester City, Liverpool haciendo tiempo contra el Barcelona como cuando les hizo el gol de córner, y no escuchaba críticas. Acá como viene de la mano de Diego Vázquez se habla, pero no voy a ser hipócrita, por momentos si se pierde tiempo; vas ganando 1-0 de visitante y te estás apretando, tirando piedras al rancho, pateando de todos lados, tenés que darle un respiro a tus defensores, hay que ayudarles. Cuando tirás la pelota afuera ayuda a las pulsaciones para tomar mejores decisiones. Uno pierde tiempo cuando mira el equipo rival pisotea, y a mí me pasa que cuando el rival lo hace, no solo Rougier pierde tiempo. Yo quiero ganar también”.