El Blog de Kike Lanza: "Me uno a los 8 equipos: ¿dónde firmo? Que renuncie la dirigencia de la Liga"

Ya hemos dicho a la saciedad que el fútbol es lo menos importante entre lo mas importante.

Por acá hay gente que se molesta porque en tiempos difíciles hablamos de fútbol. Pero bien trabajo es trabajo papá.

Todos sabemos por lo qué pasa el mundo y nuestro país. Créanme que yo también tengo miedo. El país y el mundo sufre, sí, lo sabemos, pero el planeta sigue girando y nosotros con las medidas de bioseguirdad ya establecidas, también debemos de seguir. No podemos parar.

Tampoco podemos dejar de hablar de COVID-19-Fútbol

El COVID 19 detuvo todo, todo, todo dejó de girar. El fútbol no fue caso aparte. Se detuvieron todas la ligas importantes y menos importantes. El parón fue general, en el mundo más de 300 mil clubes de alta, mediana y baja gama se detuvieron. Sin embargo, después de unos meses de cero fútbol, la actividad regresó. Lógico, regresó en el primer mundo, las Ligas élite fueron las primeras en crear planificaciones y roles para la reactivación.

LA GRAN DIFERENCIA

Europa, Costa Rica y la MLS fueron la primeras en reactivar sus torneos. Evidentemente por una sencilla razón. El balón dejo de rodar en estas regiones, pero no dejaron de rodar las mentes, las ganas, el amor al fútbol y las responsabilidades ejecutivas de los dirigentes.

El presidente de la Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, no le ha dado solución al regreso del fútbol.

En Alemania, Inglaterra, España, Italia, Portugal y el resto de Europa trabajaron duro desde casa y con doble intención para hacer honor a sus estatus como ejecutivos de fútbol. En Costa Rica y EUA (MLS) también hicieron honor a ser un verdadero dirigente ejecutivo de fútbol.

EL PRODUCTO

El producto a ese interés y responsabilidad fue la creación de los entornos necesarios y plataformas de bioseguridad para que el balón regresara a moverse y lo más lindo para muchos de nosotros, que el fútbol reviviera. Al punto que en estos países arriba mencionados, están por terminar con éxito sus ligas y otros ya celebraron a un campeón.

Antes de ponerle el punto a las “ies” en mi Blog de esta semana, me gustarías hacer un paréntesis y dejar bien claro un tema, por mera justicia. Existe una gran diferencia entre

dirigentes de Liga-Federación y dueños o propietarios de equipos

Debo establecer una diferenciación para evitar ser irrespetuoso de la imagen de personajes sagrados para el fútbol de Honduras. Cuando hablo de dirigentes de fútbol me refiero a los que han sido y son hoy por hoy los miembros ejecutivos de Liga Nacional y FENAFUTH.

Claro está que no me refiero a los verdaderos quijotes del fútbol y propietarios de equipos. Ejemplos: Don Pedro Atala Simón, don José Rafael Ferrari, don Miguel Canahuati y a los modernos y actuales quijotes: Edie y Pedro Atala, Mateo Yibrín, Rafael Villeda, Fuad Abufele, Ricardo Elencoff, Orison Amaya y otros súper dirigentes anónimos en las ligas menores y fútbol amateurs para los cuales guardó el máximo de mis respetos y agradecimiento.

Reiteró que cuando hablo de dirigentes deportivos, me refiero a los responsables ejecutivos y administrativos que hoy dirigen la Liga Nacional y FENAFUTH.

Aclarado el tema y creada la diferenciación paso a poner el dedo sobre la llaga como ha sido mi fiel característica. (Debo esperar que mi estilo periodístico no ofenda a nadie como a mí no me ofenden los estilos románticos, entonados y de arrastre de algunos otros que ejercen mi misma profesión). Decir la verdad nunca debe ser una carga para quien la dice y tampoco debe ser una ofensa a quien la dirigimos. Es más, el escenario debería causar una reacción sana y positiva, en este caso: el desarrollo del fútbol.

No diré nada que no sepamos, evidentemente quienes están a mando del fútbol hoy en nuestro país han sido incapaces de manejar esta crisis sanitaria provocada por COVID-19.

Lo sabemos todos, no es una mentira y tampoco un invento. Hoy el fútbol de equipos y Selección para los hondureños es una verdadera duda. Pero lo que es peor es que no existe ni siquiera un comunicado por parte de Liga y Federación que nos sirva de señal de que están trabajando en ello aunque sea una falacia.

YO LES TENGO RAZÓN DEL PORQUÉ...

A diferencia del mundo en Honduras el balón dejó de rodar y con ello dejaron de rodar las mentes y el amor al fútbol de nuestros dirigentes.

Están anémicos de visón y ambición de la buena para de una vez encaminar esfuerzos para llegar a tener una verdadera liga profesional y llegar a tener una verdadera federación que le interese administrar y desarrollar bien en fútbol en nuestro país. Debe de existir un cambio ya.

Esa es la realidad de nuestro fútbol. Saben una cosa, cómo les dije al inicio, yo le tengo miedo al COVID-19 y por eso me cuido. Pero también le tengo miedo a los dirigentes, miedo a que entierre el deporte por el cual los hondureños morimos de amor. (Fútbol).

Por ese temor y porque amo al fútbol de mi país, yo me uno a los 8 equipos: Platense, Honduras Progreso, Vida, Real Minas, Lobos UPN, Real Sociedad, Marathon y Motagua para exigir la renuncia de (Wilfredo) Guzmán y su comité.

¿Dónde firmo y sello muchachos?

Se cuidan Banda, mucha agua y jabón, gel y mascarilla con uso adecuado.

