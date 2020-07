En partes y hasta finales de julio: dinero de FIFA para fútbol de Honduras será súper auditado

La FIFA dará un dinero a los equipos de Liga Nacional que será un alivio que vendrá a ayudar a los equipos para reactivarse tras el parón por el coronavirus pero llega con muchas condiciones que se deben cumplir. Para recibirlo, deberán llenar un manuel de cómo será invertido.

DIEZ ha conocido de primera mano cómo es el plan que tiene FIFA para ayudar a los clubes en el mundo y principalmente en Honduras, donde la crisis económica tiene a los equipos ahogados y pidiendo ayuda para poder volver. Con este dinero, apenas sentirán un poco alivio.

La Fenafuth recibirá este 25 de julio de parte de FIFA, el manual de procedimiento de la distribución del dinero que están enviando y se ha conocido que los equipos que lo reciban, debeb tener una auditoría para enseñarles cómo gastar dicho dinero.

Con la nueva administración de transparencia del organismo, se quiere aprovechar dicha ayuda, pues en tiempos pasados estos dineros no llegaban a su destino como pasó en los famosos Proyecto Goal de FIFA que en Honduras nunca se terminaron.

Una vez entregada la plata a Liga Nacional, tiene que haber una distribución detallada de cómo entregar el dinero. La otra parte de la ayuda llegará en enero del 2021, siempre y cuando se entregue la liquidación del primer desembolso a la Fenafuth. Los clubes tendrán que detallar cómo invirtieron la plata de FIFA, caso contrario, no recibirán el otro desembolso.

Se ha conocido que a finales de este mes, la Fenafuth recibirá por parte de la FIFA el depósito de la ayuda que ronda los 37.5 millones de lempiras, pero de allí tiene que destinar una parte obligatoria para el fútbol femenino, pues es una de las prioridades de FIFA por ahora.

Los equipos hondureños están parados desde el pasado 11 de marzo que se declaró emergencia en Honduras por el brote del coronavirus. Muchos clubes no han cancelado esos salarios a los futbolistas que en este año solo recibieron los pagos de enero y febrero.

Se ha conocido que muchos clubes están "quebrados", no tienen como pagar a los jugadores. Ahora que reciban dicha ayuda de FIFA, no la podrán destinar para pagar salarios atrasados, pues esas deudas se contrajeron cuando no había llegado la pandemia.

El dinero de FIFA serviría para las pruebas médicas, gastos de alimentación y hospedaje durante el torneo y otros tópicos que deben estar auditados de forma minuciosa por Fenafut, pues la FIFA les ha pedido que cada lempira entregada, debe llevar un respaldo de cómo se usa.