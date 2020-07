¿Vuelve el fútbol de Honduras? ¿Y el dinero de FIFA? Las ocho cosas que debes saber de la reunión de Liga Nacional

Este viernes se llevará a cabo una importante reunión virtual (10.00 am) con los dueños de los clubes de Liga Nacional donde se tocarán temas importantes como la vuelta al fútbol, la crisis económica y la repartición del dinero de FIFA. Según han comentado algunos directivos, este solo será un conversatorio, pues se necesitará más adelante otra junta para aprobar detalles.

Se ha conocido que muchos presidentes de clubes no están de acuerdo en la gestión del presidente de Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, pero de acuerdo a lo que explicó Elías Burbara del Real España, se deben “poner de acuerdo para el bien del fútbol y no es momento de división”, pues la crisis del coronavirus vino a trastocar los planes.

“Uno de esos temas es buscar el financiamiento ya que no estamos buscando que se nos resuelvan las cosas. Ya tuvimos una respuesta del Banco BANHPROVI y estamos viendo como cumplir con los requisitos. Estamos viendo que sea un financiamiento cómodo para poder volver al fútbol”, explicó el presidente del Honduras Progreso, Elías Názar.

TEMAS A TRATAR EN LA REUNIÓN:

1. Crisis económica de los clubes: Según han explicado los dirigentes que estarán en la reunión, uno de los temas principales es la crisis económica que atraviesan los equipos. Pondrán sobre la mesa las razones por la que firmaron la carta donde informan al presidente de la Liga Nacional que no tienen recursos para arrancar el campeonato que son 50 millones de lempiras.

2. Repartición de dinero: Expondrán que la ayuda de FIFA debe de destinarse exclusivamente a los clubes, aunque aquí el dilema es que ese dinero viene condicionado. “Wilfredo Guzmán solo recibirá directrices de cómo distribuirlo”, dijo Elías Burbara del Real España. La primera parte de este dinero llegará para finales de julio, pero los clubes deben ser auditados.

3. Préstamos bancarios: Los presidentes de los equipos, también tocarán el tema de los préstamos bancarios a bajos intereses por medio del Banco BANHPROVI. “Los equipos no tenemos dinero para iniciar los trabajos, si no llegan esas ayudas, no se puede iniciar”, explicó Elías Nazar, presidente del Honduras Progreso.

4. Garantías de Bioseguridad: Dentro del tema del coronavirus, los dirigentes buscarán que se cubra todos los gastos del tema de bioseguridad; que sea la Liga Nacional la que corra con los gastos o bien la Federación y no los equipos, pues, este dinero de FIFA es para esa parte que se buscará ser utilizado.

5. Inicio del torneo Apertura: Queda prácticamente descartado que el campeonato inicie el 15 de agosto como se manejó en un inicio. Según explicó Elías Burbara, presidente del Real España, el campeonato iniciará en septiembre. Todo dependerá de la apertura inteligente de la economía que irá realizando paulatinamente el gobierno.

6. Solicitud de ayuda del gobierno: Los clubes hicieron una carta en la que pidieron ayuda al gobierno por medio de los diputados, Alberto Chedrani, Gilberto Yearwood y Jaime Villegas pero esta no ha prosperado. El diputado Antonio Rivera Callejas ha seguido en pláticas con Wilfredo Guzmán, presidente de la Liga y los presidentes pedirán informes de los avances.

7. Nuevo formato de competencia: Juan Carlos Suazo, vicepresidente financiero del Motagua hizo un análisis de cómo poder hacer un torneo rápido; es un tema a tocar. Se puede jugar un campeonato a una sola vuelta, clasificando a liguilla los primeros cuatro, dejando al líder con la posibilidad de jugar una gran final contra el ganador de la cuadrangular como en Costa Rica.

8. Partidos en una sola sede: El presidente de la Liga, Wilfredo Guzmán hizo la propuesta de hacer un torneo por zonas para evitar movimientos en tiempos de pandemia y los clubes de la zona norte jugar en una sola ciudad y los de Tegucigalpa y zona sur en otra. Se estudiará.