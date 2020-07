Esteban Espíndola se va agradecido: “Gracias a que Honduras me abrió las puertas, mi familia vive y se alimenta”

Esteban Espíndola es uno de esos jugadores extranjeros que cuando llegó, rentó en los dos equipos donde militó. En Olimpia fue titular y con buen rendimiento, en Marathón igual. Se marchó al Saprissa de Costa Rica porque le ofreció un buen proyecto deportivo y económico.

El zaguero mostró su agradecimiento al fútbol hondureño por cómo lo trataron y se marcha hablando maravillas. Es algo que pocos jugadores han hecho, pues considera que no puede morder la mano que le dio de comer.

Sobre su llegada al equipo morado mencionó: “Yo he recibido muchos mensajes de apoyo y cariño sin vestir la camisa del Saprissa y entiendo que eso se tiene que retribuir con trabajo”, dijo Esteban Espíndola a Radio Monumental de Costa Rica.

El defensor dejó el Marathón luego de que debido a la crisis económica, no pudo hacerle una mejor oferta. “He sido capitán, pero no es algo que me haya preocupado durante mi estadía en Honduras, si representa una responsabilidad, también lo porté en selecciones juveniles en Argentina. La responsabilidad es siempre aunque no juegues”, comentó.

“He aprendido que siempre te vas a encontrar un futbolista más rápido. En defensa se tiene que aprender a atacar los espacios, es importante tener buena lectura en todo el campo de juego. Aprender a atacar los espacios ha sido algo que me ha enseñado esa parte y si mirás a los grandes defensas del mundo, no me comparo porque estoy lejos; ellos trabajan mucho sobre los perfiles, eso es lo que debo seguir aprendiendo”, comentó.

“Me han mandado mensajes los futbolistas demostrando que detrás de una gran institución hay buenas personas. Me siento cómodo por el respeto y a disposición de si necesitaba algo. En el fútbol pasan cosas bonitas pero lo que realmente queda es la buena amistad”, enfatizó Esteban.

Sobre Mariano Torres, su compañero argentino dijo. “No lo he conocido, me ha enviado mensajes y quedamos de compartir unos buenos mates, una buena carne para asar y lo que vamos a vivir cuando ya esté en Costa Rica”, comentó el zaguero que militó en Olimpia y Marathón.

LAS PALABRAS SOBRE HONDURAS

Espíndola habló del futuro que puede tener más adelante. “Realmente no soy una persona que mire tan largo, sí, uno tiene sueños pero te digo con sinceridad de que quiero vestir la camisa del Saprissa, disfrutar día a día y después Dios dirá. Quiero competir por la camisa y poder experimentar lo hermosa que es su cultura y la pasión con la que viven el fútbol”, comentó.

Esteban se sintió sorprendido de la forma cómo lo han seguido los fanáticos del Saprissa en las redes sociales. “Increíble. Uno a las distancias puede experimentar todo eso, ya me imagino estando allí. Saprissa demuestra que es grande en todos sus aspectos. Sobre las redes sociales me reía con sus amigos porque tenía cinco mil seguidores diarios o más, es increíble”, contó.

“Yo gracias a que este país (Honduras) me abrió las puertas mi familia vive y se alimenta, gracias a todo esto uno puede seguir creciendo. El hondureño me abrazó desde el primer momento que llegué al país. Soy muy agradecido, sé de dónde vengo y cómo cuestan las cosas. Detrás de un partido hay mucha gente y lo hace por dos pesos pero es con amor. Ese mensaje que puse en Instagram es para que sepan los hondureños que están en mi corazón. Puedes tener la mejor playa del mundo pero si estás solo te quieres ir; yo creía que era necesario que Honduras sepa de que estoy agradecido de cómo me abrazaron”, mencionó Espíndola.