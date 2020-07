Eddie Hernández: “Mientras Diego esté en Motagua, mi regreso no lo veo como una opción”

Eddie Hernández platicó con Diario Diez en una entrevista que se transmitió por Facebook y Youtube. El ariete nacional regresó hace unas semanas de Arabia Saudita donde contó que tuvo una mala experiencia.

Ya sus planes son otros y lo que busca es estar al menos un año jugando en Honduras donde su primera opción es Olimpia. El exMotagua también dejó en claro que él no volverá a los azules mientras el técnico sea Diego Vázquez.

Además confirmó que le llegó una propuesta para irse a México, pero lo ve muy complicado pues el deseo con su familia es permanecer en Honduras.

EXPERIENCIA EN ARABIA SAUDITA: “Gracias a Dios estamos aquí, más tranquilos. Fuera del país la vimos feo y por eso optamos por volver. Esta última experiencia tuvo muchas cosas positivas y negativas, con lo que se dio de la pandemia fue lo más difícil. Pasa por el equipo, ya estando en Arabia las cosas no eran como me lo hicieron saber por teléfono, al inicio no nos queríamos ir porque estábamos bien con Olimpia. Estando allá fue totalmente diferente, nos debían los salarios y lastimosamente fue así. Con la pandemia fue peor porque no nos respondían y hasta la fecha es así. Fuimos a varias embajadas para que nos pudieran ayudar porque en Arabia no hay embajada de Honduras, el estar molestando y no tener respuesta se vuelve más pesado todo. Aun sin contestarme los mensajes e interponiendo una demanda ellos me mandan unos mensajes para que me presentara a entrenar”.

LE DEBEN SALARIO: “Yo jugué 10 partidos, sumé minutos y ya después se para todo, pero el equipo se desentiende. Yo hasta hoy recibí el salario de enero, no he recibido otro salario. En el club había un brasileño, un nigeriano y yo, ninguno obtenía respuesta por parte del club. Llegó un momento donde la Federación se iba a encargar de los extranjeros y así el club más se desentendió”.

EL AGENTE QUE LO LLEVÓ: “La persona que a mí me llevó es un egipcio, a mí me entregaban un dinero por firma, el agente llegó y cobró lo que le correspondía y se fue. Ya con esto del virus también se desentendió, él leía los mensajes y no me contestaba. Yo entendí que no se iba a hacer responsable, borré su número y bueno hace dos semanas le mandó un mensaje a mi esposa pero ya era tarde, ya estaba acá en Honduras”.

PRIORIDAD ES OLIMPIA: “Yo puedo hacer un contrato con el equipo que yo quiera, el equipo de Arabia tiene un compromiso conmigo en lo salarial, la demanda está caminando. Con don Osman he tenido cierta plática, es mi ilusión regresar a Olimpia o a otro equipo porque yo quiero estar en Honduras. Entiendo a los clubes, vamos a esperar en Olimpia si ellos quieren contar conmigo, de parte mía la primera opción es Olimpia”.

NO VOLVERÍA A ARABIA: “No, sin duda que no volvería. Ellos me mandaron un correo donde decían que me querían extender el contrato porque faltan 10 fechas, yo les dije que no. Al menos a ese equipo de Arabia donde estaba, yo no volvería”.

PROPUESTAS: “No le cierro las puertas a nadie. De parte mía la primera opción es quedarme con Olimpia. He hablado con gente de Costa Rica, un equipo de los grandes me hizo una propuesta. Luego se comunicaron conmigo gente de la India, hace poco fue una gente de México que ha estado insistiendo, no es de Primera División. Solo que sea algo bueno y a plazo largo”.

NO REGRESARÍA A MOTAGUA: “Es tema está más que claro, no quiero crear polémica pero lo voy a dejar en claro una vez más. Mientras Diego esté en Motagua, mi regreso no lo veo como una opción. Lo he dicho así de claro y no tengo por qué esconderlo, le tengo cariño al equipo y con los directivos sin duda tenemos una buena relación. Donde me los encuentro siempre platicamos, yo sé que hay Diego para mucho rato y por eso mientras él esté, va a ser muy complicado que regrese”.

ÉL ES MOTAGUA: “Siempre he dicho abiertamente que yo soy Motagua, igual uno le pierde el cariño cuando ya estás dentro y vives muchas cosas que no me gustaron, de igual manera le tengo mucho cariño al Vida, Platense, Olimpia. Los seis meses que estuve con Olimpia para mí fueron los mejores”.

REGRESO DEL FÚTBOL A HONDURAS: “Yo prefiero que no haya fútbol pero que estemos sanos, la salud es primero y ha quedado claro que el país no puede manejar la pandemia. Debemos saber que estamos pasando por una situación muy compleja, si la situación más sabia es que no haya fútbol entonces hay que esperar”.

SELECCIÓN NACIONAL: “No he tenido la oportunidad de trabajar con el profe Coito, ojalá cuando volvamos al fútbol pueda tener la oportunidad de estar en la Selección. De igual manera me faltan varios años en esta carrera, quiero seguir acá en Honduras, mínimo estar un año porque busco ser llamado a la Selección”.

VER ENTREVISTA COMPLETA CON EDDIE HERNÁNDEZ: