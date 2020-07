Nicolás Cardozo: "Me llevó casi un año asimilar el retiro, fue difícil y no miraba fútbol"

Nicolás Cardozo, exdelantero del Atlético Olanchano, Vida, Marathón y Real España, es ahora entrenador en Uruguay y confesó lo que vivió tras su retiro del fútbol y su deseo de regresar a Honduras para dirigir un equipo.

"Se extrañan los sábados y domingos, las concentraciones. Me llevó casi un año asimilarlo, fue difícil, no miraba fútbol. Si entrenaba semiprofesional, pero era difícil. Mirar la liga hondureña me costó bastante, después me enganché y me prendí a ver los fines de semana la liga hondureña. Sobre todo la venida para Uruguay, dejamos muchos amigos, gente que era nuestra familia en Honduras, eso costó mucho", dijo en entrevista a Sin Anestesia.

Cardozo vistió la camisa del Real España por cinco años y en el 2018 el club le comunicó que ya no estaba en planes, por lo que decidió retirarse y regresar a su país. Asegura que el club catedrático nunca le presentó una oferta para formar parte del cuerpo técnico.

"Como jugador nunca me presentaron una propuesta,como cuerpo técnico tampoco, lo hubiese aceptado encantado para estar en Real España. Si me llamó don Jaime para saber cómo estaba y si estaba preparado, pero nunca hubo una propuesta seria, para decir, venite", agregó.

Ahora es entrenador y se reporta listo para dirigir en el país

A su regreso a Uruguay, Nicolás continuó con su preparación para ser entrenador. Dice que ya logró definir su idea de juego.

"Me he preparado, estaba hace casi 5 años preparándome, aquí he estado con equipos pequeños experimentando nuestra metodología, de tratar de definir nuestro pensamiento como técnico. Me gustaría dirigir un equipo en Honduras.

Nicolás tiene claro como juegan sus equipos. "Es difícil, no es lo mismo ser jugador que entrenador. Los equipos míos tendrían un balance, trataríamos de ser ofensivos, pero estar equilibrados. Tratar de tener buen juego con la pelota y buscar hacer daño.

¿Qué equipo le gustaría dirigir en Honduras? "Me gustaría dirigir al equipo que confíe en mi trabajo. Que presente un proyecto serio", cerró.