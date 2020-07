"Camello" Delgado le exige tres meses de salario al Honduras Progreso: "Decidí poner abogado"

Follow @GustavoRocaGOL

Edder "Camello" Delgado (33 años) ha reaccionado molesto y decepcionado con el presidente del Honduras Progreso, Elías Nazar, tras su falta de compromiso y de seriedad con respecto a los meses de salario que le adeuda.

El popular 'Camello' le confirmó a DIEZ que el jerarca progreseño le adeuda tres meses de pago, pues no cobra en el club desde enero del 2020. "Ya puse abogado", adelanta.

Tras el brote del coronavirus, la Liga Nacional decidió parar el fútbol y los equipos se vieron afectados en la parte económica y eso fue algo que Edder Delgado con la plantilla del Honduras Progreso entendieron, por eso, al conocer que el club no tenía plata para saldar los meses de febrero, marzo y abril, llegaron a un acuerdo de palabra de solo cobrar el mes de febrero y dejar pasar los otros dos, según Edder Delgado en un acto de "buena fe" del equipo con la directiva, pero al final no recibieron nada.

Edder Delgado llegó al Honduras Progreso en julio de 2019.

El mundialista hondureño en Brasil 2014 alzó la voz y criticó el mal manejo de Elías Nazar en este apartado y, además, le hizo un llamado a la Liga Nacional sobre el tema que aqueja.

"Es un tema compicado. Cuando sucedió esto de la pandemia, a nosotros nos adedudaban un mes de salario que era el mes de febrero, y desde ese mes a la fecha que terminó el torneo que fue el 29 de abril, no hemos recibido ningún mes de salario. El señor Elías Nazar decidió pagar un mes, entonces los jugadores aceptamos cobrar solo un mes de salario, Elías le pagó a la mitad de jugadores que tienen contrato, a nosotros que se nos terminó no nos pagó, no sé qué pasa con el señor, de buena fe decidimos cobrar solo un mes y él no nos pagó, ni un mes, en este caso yo decidí poner mi abogado porque el señor Elías Nazar no me quiso pagar", comienza explicando de forma molesta Edder Delgado, que confirmó que es agente libre.



"El mes de febrero fue el mes que los jugadores aceptamos cobrar, en este caso, tengo que pelear hasta donde se terminó el torneo porque el señor no aceptó aunque sea pagarme un mes. Habemos ocho jugadores que él dijo en una entrevista que se les debía, entonces, hay varios jugadores que tienen el mismo problema pero no sé por qué circunstancia ellos no quieren hablar, será porque tienen miedo de quedarse sin trabajo o no sé, pero en mi caso sí voy a pelear por mi salario, voy a pelear hasta donde se terminó el torneo porque de buena fe nosotros aceptamos cobrar un mes y el señor Elías Nazar no quiso pagar aunque sea un mes de los tres", sentenció.

Juan Delgado, hermano del 'Camello' y capitán del club, también es de los jugadores afectados.

Consultado si se ha intentado comunicar con algún dirigente del club, el jugador ex Real España fue tajante. "El único directivo del Honduras Progreso es Elías Nazar, he intentado comunicarme mil millones de veces con Elías y no he recibido ninguna respuesta de pago de él".



El 'Camello' hace hincapié en el buen corazón que tuvieron con el equipo pero al final les defraudaron a varios de ellos. "Nosotros le dijimos que estaba bien que nos pagara solo un mes porque sabemos la situación que estaba pasando el país y el equipo no tenía para más, pero él nos está mintiendo desde febrero diciendo 'escríbanme la otra semana, la otra semana...' y nunca llega esa semana, cansa que estén jugando con uno. Le hago un llamado a la Liga Nacional en cómo permiten que un equipo esté así, va a empezar el torneo y se le va a quedar debiendo al jugador".



Es claro y pone de por medio el tema familiar. "Uno tiene familia y ellos dependen de esto, es bien complicado este tema porque uno insiste en que se nos pague pero al final no tenemos respuesta de la persona, entonces vamos a ver qué pasa, ojalá que el señor Elías Nazar resuelva con mi abogado".

LOS OTROS JUGADORES AFECTADOS

Edder Delgado iba de frente y escatimaba, dio nombres de los otros jugadores afectados que no quieren hablar. "Uno es Gerson Rodas, Darvis Argueta, Kevin Hernández, Pablo Mencía, Juan Delgado, los otros no los tengo, pero he hablado con elllos y me han dicho que están en lo mismo, no sé por qué motivo no quieren hablar pero en mi caso sí, ya esto lo llevé a un caso legal".





Y es que es irónico que a uno de los líderes y capitán del equipo, como Juan Delgado, que es hermano del 'Camello', el Honduras Progreso no le haya pagado. "A mi hermano le dice lo mismo, le dice que le va a pagar y no le paga, Juan todavía tiene seis meses de contrato pero él le dice que hasta que no le pague no se va a presentar a los entrenamientos porque la verdad es injusto, el señor nunca atendió nuestras llamadas, nuestros mensajes y no muestra intención de pagarnos; él en los medios dice que que no tiene deudas atrasadas, cuando todo eso es mentira, nosotros solo estamos exigiendo nuestro salario".



"Solo exigimos al señor Elías Nazar que le pague a los jugadores que todavía se les adeuda, no solo a nosotros, me escribió un miembro del cuerpo técnico que tampoco se le cancela desde diciembre, hacemos un llamado a Elías Nazar que nos cancele el dinero", decía una y otra vez.

SU NEGOCIO PROPIO Y SU FUTURO

Edder Delgado no paraba y asegura que un negocio propio, es el sostén de su hogar, pues al no estar recibiendo dinero del fútbol, le toca ver de dónde lleva comida a su casa. "Gracias a Dios hemos sobrevivido con un negocio que tenemos, pero esto se agota, sabiendo que no tenemos de dónde traer dinero a la casa es bien complicado pero esperamos que esto se resuelva lo más pronto posible".



Es contundente al aducir que no seguirá en el conjunto riberño. "La verdad no siguiría ahí por la situación que hay que pasar, por la inconformidad, ahí la cosa no es pareja porque a unos sí se les paga, a otros no, es bien extraño, no volvería al Honduras Progreso".





"No sé si habrá consentidos pero a la mitad de la plantilla se les pagó, a los que tenían contrato se les pagó y a los que no, no se les canceló ningún lempira; hace poco mi hermano dio una entervista que Elías Nazar no le había pagado, me imagino que fue por eso que el señor no le ha pagado a mi hermano, igual en mi caso, tampoco se me ha cancelado, no sé porque mis compañeros no han hablado de este tema pero yo estoy dando la cara para que se me pague".



Para culminar la charla, el 'Camello', que en Liga Nacional jugó más de 300 partidos con el Real España, desmintió su llegada al cuadro aurinegro. "Ahorita estamos en el aire, te voy a ser sincero, tenemos una opción de un equipo de aquí de Liga Nacional pero es mínima, pero está la posibilidad; sobre Rela España, Elías Burbara lo dejó clarito que una posible llegada sería complicada, vamos a ver qué pasa".

EL DATO



Los meses que Edder "Camello" Delgado le exige de pago al Honduras Progreso son los meses de febrero, marzo y abril, tiempo que le restaba de contrato con el club, pues por hoy ya es agente libre.