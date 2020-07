Muerte masiva de peces preocupa a los pescadores de Santa Rosa de Aguán en el departamento de Colón

Una nueva catástrofe ambiente se suscitó este fin de semana en la comunidad garífuna de Santa Rosa de Aguán tras la aparición de miles de peces muertos en la Laguna Lirios, Colón.

En testimonio de los vecinos de la población que se difundió en las redes sociales, sujetos desconocidos habrían introducido veneno al agua dulce, lo que más tarde provocó la muerte de masiva de más de 10 mil peces.

Sin embargo, esta versión no fue confirmada a DIEZ por uno de los pescadores oriundos de Aguán con más de 25 años de experiencia, Orsi López.

"Desde hace cuatro días el pescado comenzó a morir, algunos compañeros me informaron que miraban a muchos peces morir, pero desde hace dos días las muertes fueron exageradas", comenzó relatando en entrevista para DIEZ.

Y agregó: "No podemos acusar a nadie. Es claro que puede ser un envenenamiento del agua, pero no puedo señalar a alguien porque no sabemos quién fue el causante. De otra forma no puede morirse el pescado así. Eso que se menciona en redes que siguieron a alguien no es real, aquí a nadie han perseguido".

Ver: Muere periodista hondureño David Romero tras perder lucha contra coronavirus

El fenómeno climático en tiempo de verano priva la corriente del agua dulce a conectarse con el mar, los peces murieron amontonados buscando escapar.

"Se puede ver que los pescados buscaron la desembocadura. Allí fueron a morir todos queriendo buscar la salida al mar. No te puedo asegurar la cantidad de peces, pero 10 mil no es nada", dijo López.

Imagen de los peces encontrados flotando en la laguna. Foto cortesía Noticias Colón

La defensora de los derechos humanos de la comunidad garífuna, Miriam Miranda, también se pronunció sobre lo ocurrido y exigió una investigación a los entes responsables.

Te puede interesar: Honduras cerca de llegar a los 33 mil casos por Coronavirus

"Exigimos pronta investigación ante este ecocidio, pobladores manifiestan que esto puede ser producto de los agrotóxicos utilizados por los palmeros. No olvidamos el desviamiento del río aguan, para desecar humedales y así producir grandes extensiones de palma aceitera", escribió a través de su cuenta de Twitter.

Las autoridades de la localidad ya han comenzado a tomar cartas en el asunto enviando a la Fiscalía y un grupo de biólogos para tomar pruebas del agua para descartar o confirmar si fue una maldad creada por el hombre.