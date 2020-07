Roberto Dip revela el valor de la franquicia del Vida y las cláusulas innegociables que incluirá su venta

El expresidente del Vida, Roberto Dip, se refirió a los acercamientos con inversionistas para la venta del club. Reveló el valor de la misma y las cláusulas innegociables que incluyen.

"El grupo de inversionistas de México hizo una oferta, pero no era concreta. Les dije que la oferta no cumplía la expectativa, venimos de pasar un trago amargo con Omar (Romero) y menos amargo con los españoles, porque no progresó. Ya tropezar dos veces con la misma piedra sería una torpeza. Con los mexicanos he sido claro, que la oferta debe ser concreta, con cifras, fechas, todo más definido. Estamos viendo con otros inversionistas de Estados Unidos", dijo en entrevista a Todo Deportes.

Dip fue consultado sobre el valor que deberá pagar el que quiera adquirir la franquicia.

"El que quiera comprar el 95% del club, debe saber que hemos incluido tres artículos pétreos, innegociables: 1. El vida no cambia su nombre. 2. No sale de La Ceiba y 3: No cambia el uniforme rojo y blanco. Una vez aclarados eso, depende de la oferta. El Vida cuesta mínimo unos 500 mil a 600 mil dólares. Buscamos un inversionista que cubra las deudas anteriores y que asegure que al club que no le va a faltar nada".

Y agregó: "Ese dinero sería para sanear las deudas, pero hay que invertir en una escuela, un cuerpo técnico a todo nivel, infraestructura. Hay que meterle dinero para que se saque la potencialidad".

Sobre las deudas del equipo:

"El vida ya pagó a la mitad de los jugadores hasta el 15 de marzo, nos falta la otra mitad para estar al día. Posteriormente viene la fase 2 del 15 de marzo al 30 de abril, hay una responsabilidad donde FIFA recomienda ponernos de acuerdo con los jugadores, pero allí no tenemos los recursos. La prioridad es cancelar hasta el 15 de marzo. Luego la fase 3 que son los sueldos y salarios de este nuevo torneo. Es un nuevo mundo en la economía mundial. Si antes pagábamos "X cantidad, ese promedio deberá bajar no solo en Vida, lo han hecho Marathón, Motagua y el mismo Real España."No habrá ingresos por taquilla, debemos poner los pies sobre la tierra y ver lo que podemos pagar".

La reducción del presupuesto:

"A finales del torneo Clausura del 2019 habíamos dejado una planilla de 725 mil lempiras al mes. Con la llegada de Omar, en aras de hacer el equipo más competitivo, subió a 1 millón 750 mil, se lo hice saber que nos podía jugar en contra. Hizo contratos muy altos para el Vida, para la Ceiba. Nos dejó esos salarios y sueldos, contratos firmados a un nivel que Vida no puede cumplir. Ahora nos toca renegociar esos salarios. La mayoría está abiertos a hacerlo".

¿Seguirá el técnico Fernando Araújo?

"La preferencia es que siga. Yo lo traje en mis últimas gestiones a un salario que el que Vida podía pagar. Pero a mitad de torneo Omar se emocionó y le dobló el salario a los técnicos y no es posible cumplir para el Vida. Le he dado ese mensaje al profesor Araújo. En el orden de prioridades, primero será será pagar los salarios atrasados y luego las nuevas negociaciones".

Eliminar el descenso por uno o dos años:

"Deberemos renegociar sueltos y salarios, limitarnos de extranjeros y darle oportunidad a los jugadores que salen de la cantera. Es parte de un proyecto, probablemente eliminar el descenso por un año o dos, que esta juventud pueda foguearse, agarrar cancheo y luego alimentar a las selecciones".

Sobre el torneo de reservas:

"Lo de posponer el torneo de reserva fue una moción de este bloque, iba en nuestra agenda, con el dolor en el alma porque Vida ha sido animador en esas competencias. Pero los gastos de bioseguridad son 30 mil por juego, multiplíquenlo por dos. No hay apara un torneo de rerservas, se suspendió solo para este torneo, con la salvedad que si aparece un patrocinador o Fenafuth, esa decisión se reversa y volvemos a tener torneo de reservas. Sino hasta el Clausura".