Elías Nazar, presidente del Honduras Progreso, le responde a Edder Delgado tras exigirle tres meses de salario

Follow @GustavoRocaGOL

Elías Nazar ha reaccionado contrariado por las explosivas declaraciones de Edder Delgado contra su persona y el Honduras Progreso, en la que exige el pago de tres meses de salario. El presidente de la entidad ribereña se mostró sorprendido por las palabras del mediocampista, pues ha mantenido conversaciones con él.

Ver más: Hijo de ex jugador hondureño es secuestrado en Tela, Atlántida

Nazar, que le gusta mantenerse alejado de los micrófonos, decidió responderle con mucha mesura al "Camello" Delgado y de cierta forma desmiente todo lo que el jugador le dijo a DIEZ en una entrevista previa.

El jerarca progreseño es claro, no esconde que se les debe un mes de salario a ocho futbolistas del equipo, pero también es sincero al asegurar que a Edder Delgado nada más se le adeudan "días" y no tres meses como reclama.

LA CONTRAPARTE DE LA POLÉMICA

"La verdad nosotros hemos sido del criterio de no hablar públicamente de estas situaciones porque no es la forma de hacerlo, respetamos la integridad de cada jugador y de su familia, pero en este momento nos vamos a referir de Edder Delgado ya que públicamente él ha hecho una solicitud o ha reclamado algo que no es cierto", comenzó diciendo Elías Nazar.





Desmiente al 'Camello' al decir que no son tres meses de deuda. "Yo le puedo decir que de los tres meses que él solicita, yo, los mismos tres meses le voy a llevar... él decidió llevar abogado, y se comunicó conmigo, lo que les dijo a ustedes, dice que no había comunicación conmigo, es falso, el 10 de julio fue la última vez que platicamos y hablamos que como él ya había buscado un abogado, lo mejor es que esto se resolviera en el TNAF (Tribunal Nacional de Arbitraje de Fútbol). Vamos a presentar nosotros toda la documentación con sus pagos ya firmados, la molestia que tiene Edder Delgado en este momento, y podemos entenderlo un poco, es porque es el único jugador que hasta el día de hoy ha sido nombrado transferible en el equipo, o sea, nosotros ya no vamos a contar con él".



Elías Nazar es claro y asegura que no encontraron en el ex Real España lo que el club progreseño buscaba. "Se dieron unas situaciones que no cumplió con las expectativas, sobre todo de lo que buscábamos de un liderazgo grupal, él no agarró el protagonismo que nosotros pensábamos que un jugador de la talla de él iba a lograr, entonces nosotros ya le habíamos hecho saber que podría buscar cualquier opción de trabajo, creo que por ahí viene un poco la molestia".



Y sigue. "Es el único jugador que nosotros desde la semana pasada hicimos oficial que no iba a contar, no quiere decir que los demás todos continúan, sino que nosotros pensamos que en este momento tan difícil vamos a intentar que la mayoría puedan seguir para que puedan tener su trabajo asegurado, pero las puertas para el que quiera salir están abiertas, sin ninguna duda".





Es sincero y dice que hay una deuda con el futbolista. "Hay una deuda pendiente con él, incluso, ahí tenemos unos mensajes donde nosotros hablamos de la deuda y arreglamos y platicamos varias cosas ahí que yo le puedo mostrar los mensajes a usted de los que realmente está pasando".



¿Le deben tres meses de salario?, se le consultó. "Eso es falso. Edder Delgado es un jugador que en diciembre se fue dos semanas antes para Estados Unidos, antes que terminara el campeonato, no jugó ante Marathón, se le dio la oportunidad que se pudiera ir para Estados Unidos y eso lo vio mal el grupo, luego de eso, fue de los últimos en regresar en pretemporada, se tardó en venir y se le permitió y aún así se le pagó, y ahí están los comprobantes, eso no es de decir 'me debe o le debo', eso es de probarlo y nosotros lo vamos a probar con comprobantes firmados por puño y letra de Edder Delgado y ahí no vamos a tener ningún problema".

Luego ahonda sobre el tema. "Me extraña que él sabe la situación, y yo se las explico para hacerla pública porque lo hemos hecho varias veces. En el Honduras Progreso no se maneja nada raro que se les paga a unos y a otros no, eso es falso, eso es mentira de él, está mintiendo, está faltando a la verdad. Lo que en el Honduras se hizo en este momento, cuando nosotros pagamos el último mes, yo hice un esfuerzo personal y retiré una cantidad para pagarlo a una lista de jugadores que yo consideré que en ese momento más necesitaban su salario, eran 20 o 21 jugadores, después jugadores, como el caso de Edder, yo lo dejé de último porque es un jugador que viene de estar ganando bien 10 años hace en el Real España, entonces yo sentía que en el momento no necesitaba el dinero. ¿Qué nos pasó a nosotros?, ¿por qué el atraso?, nunca ha pasado el atraso de esta cantidad de tiempo en el Honduras".

Elías Nazar era amplio en su exposición y soltó. "Cuando nosotros tuvimos la última comunicación de la Liga Nacional, la información fue que se iba a dar un préstamo, yo pagué la cantidad de dinero que tenía disponible y les dije que en 10 días, que es lo que se nos había informado, el dinero estaría disponible para ellos, luego de eso el trámite de préstamos no se realizó y no entró ningún trámite a los equipos; el Honduras Progreso no recibe un centavo desde el 29 de enero, entonces, no hemos tenido ingresos, no es que no se le quiera dar a Edder Delgado, él bien menciona ahí a Gerson Rodas, Kevin Hernández, Pedro Pablo y Juan Delgado y es cierto, se les debe, pero yo estoy en comunicación con ellos pero les he hecho saber que el Honduras Progreso no tiene ni una entrada, si ellos miran los medios y los esfuerzos que estamos haciendo para reactivar el fútbol y poder cancelar esto, son notables, lo estamos haciendo y lo vamos a cumplir a todos, incluido a Edder si hay alguna deuda con él, y de cuánto sea, se le va a cumplir, nosotros no tenemos ningún problema con ningún jugador personalmente, que hay algunos que se dejan guiar por un montón de mercenarios que andan alrededor del fútbol que no hacen que progrese".



¿Cuánto se le debe entonces al jugador?

"Tendría que revisar pero yo le puedo mandar a usted fotografías del pago de enero y febrero de Edder Delgado porque los acabo de ver, tengo recibo de Edder Delgado pagado del 10 de enero al 10 de febrero y del 10 de febrero al 10 de marzo, esos son los pagos que tiene el jugador, o sea que a él se le deben días; yo se lo voy a tener que probar a él, no le puedo solo decir que él está pagado, yo se lo tengo que poder probar y se lo voy a probar porque tengo la documentación, no hay problema, siento que él ha sido mal asesorado y entiendo la situación que vivimos todos y entiendo a la mayoría pero no está en mis manos resolver en este momento, todo está parado, los contratos de publicidad todos están parados, tenemos problemas y los entiendo pero no es una situación personal y de ahí a salir diciendo que no le contesto, yo también le voy a enviar a usted mensajes donde sí hemos tenido comunicación, hace cinco días hemos platicado, es mentira, yo platico y hablo con todos mis jugadores y les intento ayudar en la medida que se me es posible".



Reitera que no encontraron en el 'Camello' Delgado lo que buscaban de él dentro del grupo de jugadores, quedó a deber. ¿Es mal líder?, le preguntamos a Elías Nazar. "No lo sé, hay personas que tienen esa virtud, nosotros pensábamos que íbamos a encontrarnos con un jugador que revolucionara el camerino porque venía de ser capitán por mucho tiempo de un equipo grande como Real España y no fue así, yo respeto mucho a Edder, le deseo lo mejor para el futuro y espero que pueda seguir trabajando para que demuestr de lo que está hecho".





¿Elías Nazar le va a probar a Edder Delgado que no se le debe?, "Yo no, realmente lo hace el abogado en los tribunales, en el TNAF, él ya procedió con su abogado y allá veremos quién tiene la razón, el abogado de nosotros va, nos representa y de ahí salen de dudas".

Finalmente, Elías Nazar volvió a hablar de los jugadores a los que se les debe y dejó claro que del tema Edder Delgado no vuelve a hablar, pues es un tema finalizado para él.

"Son ocho jugadores a los que se les debe, cada quien tiene su forma de solicitar su cobro, todos tiene derecho de recibir lo que trabajaron; es falso, en el equipo hay una apertura terrible, se puede hablar en cualquier momento, nosotros permitimos, y tenemos contacto y cercanía directa con los jugadores, aquí a nadie nunca se le ha intimidado, un jugador no tiene que tener miedo, en conclusión, ¿qué le interesa a un jugador continuar en un lugar donde supuestamente no le pagan?, no tiene sentido, nosotros sin ninguna mala intención, cuando planificamos la forma de pago lo hicimos de acuerdo a la información que teníamos en ese momento, y somos honestos, no hemos tenido la solución pero va a venir en los próximos días. No son cantidades enormes las que se deben, estamos hablando de un mes de salario, es todo lo que se debe y vamos a pagar y cumplir y a vamos a arreglar la situación del equipo, buscaremos ser protagonistas, fíjese que habla Edder de estas cosas y hay situaciones más internas y complicadas que pasaron a lo largo de este año de este plantel y que se deberían de analizar también, le voy a dejar la tarea para que usted lo pueda analizar y lo pueda buscar, son temas importantes, lo manejan los futbolistas y hay que analizarlos", concluyó diciendo sobre el tema.