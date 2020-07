'Choco' Lozano: “Dios está escuchando tu oración, así como Dios ha obrado en nuestras vidas, también lo hará en la tuya”

Antony 'Choco' Lozano es uno de los jugadores en Honduras que ha entregado su vida a Dios. El ariete del Cádiz mediante una transmisión de Facebook con Alfredo Mejía, otro jugador cristiano, mandó un mensaje a la juventud que considera que los vicios es el camino correcto.

Lozano en la transmisión comentó que él le venía orando a Dios para que llegara una oportunidad donde tuviera minutos de juego, algo con lo que no contaba en el Girona.

VER: JONATHAN RUBIO TAMBIÉN PODRÍA JUGAR EN LA PRIMERA DE ESPAÑA

“Estando en el Girona no tuve la participación que quería tener, yo le pedía a Dios que me llevara a un equipo donde tuviera participación. Aparecieron varios clubes y tomamos la decisión de venir aquí, fue la decisión correcta, el equipo estuvo casi toda la temporada en primer lugar, es muy difícil la segunda división. Estaba ese desánimo, Dios respondió trayéndome aquí y también con el ascenso. Dios está escuchando tu oración, así como Dios ha obrado en nuestras vidas, también lo hará en la tuya, Dios te va a llevar a un lugar que te va a sorprender, lo hizo conmigo”.

'Choco' Lozano mencionó que muchas veces las personas piden, pero no entregan su vida a Dios. “Queremos que Dios nos bendiga, pero no buscamos de su presencia. Yo también en su momento estaba buscando las cosas incorrectas, hoy en día hay mucho joven que está pasando por muchas cosas. Somos testigos de lo que Dios hace en nuestras vidas, somos testimonios vivos”.

Y agregó: “No hay nada comparado con la paz que uno siente, aunque vengan los momentos más complicados, esa paz que te da Dios es algo grande. Hemos creído en un Dios que es más grande que cualquier enfermedad, ese Dios nos da esa paz. La paz no te la da el dinero, te da paz confiar en Dios porque no importa el problema que estés pasando, Dios está ahí. A los jóvenes que no tomen el camino fácil, te va a costar más porque vas a pasar momentos duros, la bendición está garantizada. A los jóvenes, que busquen siempre el camino de Dios, lo que somos hoy es por gracia de Dios”.

Facebook Live de Antony Lozano con Alfredo Mejía: