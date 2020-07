Cristian Moreira sobre su fichaje por Marathón: "Es un sueño de mi abuelo, iré a romperla y a entregar todo de mí"

La ventana de transferencias del mercado de verano le abrió las puertas a la joven promesa del fútbol hondureño, Cristian Jafet Moreira (20 años) para fichar por Marathón, equipo en el que buscará escribir su historia en la Liga Nacional.

Este será el primer equipo del zaguero en Honduras, antes militó en las reservas del Vida hasta ser fichado por el Alajuelense de Costa Rica en donde llegó a disputar partidos de la Copa Premier Centroamericana.

Tras las bajas de Esteban Espíndola, Bryan Bernárdez y Henry Figueroa, Marathón ganará mucho apostándole a un jugador prometedor, hábil para posicionarse como central o lateral izquierdo con buena lectura de juego para anticiparse a las jugadas.

En entrevista a DIEZ denotó su satisfacción por cerrar las negaciones con éxito, un sueño cumplido de su abuelo, Rolando Güity.

"Para mí es una bendición ser parte del equipo verdolaga, un equipo que ha sido el emblema de mi familia, así lo hizo mi abuelo, me siento más feliz por él porque voy a cumplir un sueño que él siempre quiso", inició relatando Cristian Moreira.

Sobre el deseo de su abuelo añadió que "recuerdo que siempre me decía -quiero que tú puedas fichar por Marathón y que me puedas regalar una camisa- lamentablemente ya no está, falleció, pero esa camisa la tendré allí. Mi decisión de firmar por Marathón va más allá de fichar por un equipo grande".

Sin embargo, el equipo comandado por Héctor Vargas no era la única opción, ya que su representante había iniciado las conversaciones con Motagua, pero Moreira explicó por qué se decidió por el conjunto de San Pedro Sula.

"Mi representante dijo que tenía dos equipos para mí en Honduras, pregunté por las opciones y me dijo que estaba entre Motagua y Marathón, yo le dije que me hiciera el favor de Marathón porque es un equipo en el que realmente quería estar por mi familia", soltó.

Y agregó: "Motagua es un gran equipo, uno de los más grandes de Honduras, pero quiero hacer mi nombre más grande en el equipo verdolaga porque es el emblema de mi familia".

Claramente para su madre, Mónica García su fichaje es un motivo de alegría y orgullo para su familia.

Mónica García (madre), Cristian Moreira y su tía Sulma Reyes

“Hay que darle gracias a Dios, él es quien se encarga de darnos las bendiciones. Estamos alegres con los familiares porque ha sido fichado por Marathón, este ha sido el equipo de la familia por mi padre Rolando Güity", alzó su progenitora, Mónica García.

SU RETO EN PRIMERA DIVISIÓN

Cristian Moreira no logró mostrarse en la Primera División de Costa Rica debido a problemas legales con sus documentos, pero relata que la experiencia adquirida fue buena.

"En Costa Rica fue una experiencia bonita, a los técnicos les gustaba cómo jugaba, pero tenía problemas con mis papeles y residencia por ser menor de edad, por eso me costó adaptarme (jugar), pero yo les gusté a los técnicos, inclusive a la misma directiva. Yo quería demostrar más, pero lamentable por los papeles", comentó.

Ahora, a solo un paso de concretar su fichaje (falta firmar) se visualiza siendo campeón con Héctor Vargas.

"Quiero ser campeón con el Marathón y salir al extranjero. Yo pensé que ya no iba a fichar más, gracias a Dios se dio esto, aún no había jugado en la Primera División de aquí. Es un reto bastante grande, pero quiero hacer las cosas bien, iré a romperla y a entregar todo de mí, yo sé que quedaré campeón", dijo Moreira con signos de seguridad.

Finalmente, con la Liga Nacional a merced de regresar en los próximos meses, Moreira apura su condición física entre playa y cerros para llegar a tono a la plantilla buscando un puesto de titular.

¿De dónde surgió?

Cristian Moreira dio sus pininos en la comunidad garífuna de Corozal en el equipo dirigido por Mario Chávez. Luego pasó a formar parte del Vida hasta ser fichado por Alajuelense. También estuvo a préstamo con el Municipal de Grecia.

A nivel de selección disputó el Mundial de la India Sub-17 y fue parte del Premundial Sub-20 rumbo a Polonia 2019.