Estadígrafo tico sobre los '39 títulos' de Olimpia: “Un irrespeto que esté acreditándose títulos amateurs”

¿Quién es el equipo más grande de Centroamérica? ¿Olimpia o Saprissa? Esa es una tertulia que nunca se acabará y que tomó auge el año pasado durante las semifinales de Liga Concacaf entre merengues y morados y donde los ticos salieron victoriosos.

Es obvio decir que la respuesta se tiene desde dos perspectivas; los olimpistas dirán que ellos son los más grandes del área mientras los saprissistas afirmarán lo contrario.

VER: OLIMPIA SE SUMA OCHO TÍTULOS DE LA ERA AMATEUR EN HONDURAS

En su momento Olimpia en sus redes sociales utilizó el hashtag #ElMásGrandeDeCentroamérica y en los últimos días causó revuelo pues, aunque ningún directivo lo oficializa, se acreditan los ocho campeonatos de la era amateur que ganaron y por ello ahora poseen '39 títulos' y no 31.

El tema de esos ocho campeonatos ya fue explicado por el doctor Elmer López quien tiene sus blog en Diez y también escribe para la página oficial de Olimpia. El galeno opinó que el fútbol hondureño debería reconocerle estos títulos a los blancos y a los demás equipos que obtuvieron campeonatos antes que iniciara la Liga Nacional.

Tomando en cuenta esa premisa, ¿entonces Olimpia sí es el más grande de Centroamérica? Platicamos con el periodista y estadígrafo costarricense Christian Sandoval, uno de los más reconocidos en Costa Rica.

De entrada mencionó que es un irrespeto que Olimpia se sume títulos de la era amateur y si fuera así, Saprissa tendría más campeonatos que el León pues el Monstruo Morado también cuenta con trofeos no reconocidos.

“En el caso de Olimpia, y yo he estado muy pendiente de las publicaciones del equipo y de lo que los periodistas han manifestado. A mí con todo respeto y bueno no soy hondureño ni sigo ningún club hondureño, pero me parece un irrespeto que esté acreditándose títulos de torneos amateurs, la Liga de Honduras arrancó en el año 1965 y a partir de ahí comienza a regirse la historia en cuanto a Liga. Aquí en el fútbol de Costa Rica nuestros campeonatos iniciaron en 1921 y desde ahí se acredita todo. En el caso del Saprissa, entra al fútbol de Costa Rica en 1949 y desde ahí se comienzan a sumar sus 35 títulos de Liga”, inició contando.

“Si nos ponemos a sacar todos los títulos a nivel amateur que tienen ambos equipos pues yo creo que se le pierde todo tipo de seriedad a la búsqueda de la historia como tal. Saprissa inició a jugar en el fútbol menor en 1935 y en 1949 es cuando aparece en la Primera División cuando incluso la Liga tenía 28 años de haberse jugado. En Honduras se juegan torneos cortos desde el año 97 tengo entendido, acá en Costa Rica se juegan torneos cortos desde el 2007, eso da un periodo de tiempo donde los equipos pudieron haber obtenido más títulos en estos campeonatos de seis meses”, abona.

Y agrega: “Yo creo que la comparación no se debe hacer, mientras la Liga Nacional de Honduras no oficialice no solamente los títulos de Olimpia, sino de otros equipos que los ganaron, nada puede ser considerado como oficial. Te puedo hablar que Saprissa gana ocho títulos de los Torneo Apertura y Clausura cuando los torneos en nuestro país eran distintos, te estoy hablando a mitad de los 90 y principios del 2000. Es así, el hecho de ser campeón de Apertura no te daba nada, simplemente el hecho de jugar una eventual final de campeonato contra el ganador Clausura”.

Christian Sandoval apunta que Saprissa se adjudicó campeonatos nacionales y de Centroamérica que no se le reconocieron, por ello considera que la comparativa y pedir o sumarse títulos así es 'poco serio'.

VEA: ASÍ SON LOS OCHO TÍTULOS DE LA ERA AMATEUR QUE OLIMPIA PIDE SE OFICIALICEN

“Saprissa ganó cuatro títulos de Apertura y cuatro títulos de Clausura. A nivel centroamericano hay títulos que no se le contabilizan a Saprissa al igual que a Olimpia no se le contabilizan porque eran otros formatos de jugar los torneos centroamericanos y de Concacaf. Si hablamos de los títulos centroamericanos del Saprissa, Saprissa tiene 20 títulos centroamericanos y solo se le acreditan siete como tal; Saprissa fue campeón de las Copas de la Fraternidad y esos títulos habría que sumárselos... A mí la sensanción que me da es que entrar en esa polémica que está entrando el Olimpia me parece muy poco serio y lo otro es que si nos ponemos a contabailizar los títulos de esa manera igual el Saprissa va a tener más títulos que el Olimpia”.

“Es un intercambio de ideas que siempre se va a presentar como tal. Yo estoy de acuerdo que en el caso de Honduras y los que siguen a Olimpia, van a ver esa posibilidad de los ocho títulos que piden se les oficialice. En el caso de acá, a Saprissa no se le contabilizan los títulos y de igual manera tendría muchos más campeonatos en comparación a Olimpia”, siguió contando.

Luego de la final entre Saprissa y Alajuelense, Sandoval detalló que los morados eran el equipo más ganador de Centroamérica con 35 títulos locales, siete del Istmo y tres de Concacaf.

“Saprissa es el equipo con más títulos a nivel centroamericano, es el equipo más grande del fútbol centroamericano y no lo digo yo, lo dicen los números y la historia. Es el que más títulos internacionales tiene en Centroamérica y es el club que incluso, en el mano a mano con los demás clubes centroamericanos saca ventaja. Pensar que Saprissa no es el equipo más grande de Centroamérica creo que es mentirle a la afición”, finalizó.