El Campeonato Nacional de Fútbol de 1954-55; la Huelga del 54, el descenso del Olimpia y la tormenta tropical Gilda

Para comprender lo que le ocurrió al Olimpia en 1954 tenemos que introducirnos en el marco histórico de los acontecimientos. Por poner un ejemplo, veamos lo que le pasó al Barcelona antes y después del parón de LaLiga por la pandemia del coronavirus.

Antes del parón Barcelona era primero, y después del mismo, parecía otro equipo, a tal grado que perdió su confianza, su mística, LaLiga, y quien sabe si hasta La Champions.

Algo similar ocurrió con el Olimpia en el Campeonato 1954-1955, sólo que en ese entonces no fue un virus el que interrumpió el torneo sino un movimiento nacional huelguístico que duró 3 meses, con la salida del ejército a las calles, a intimidar a su propio pueblo que luchaba por sus derechos, algo muy similar a lo que pasó recientemente en el país con la crisis política.

El Campeonato Nacional de Fútbol 1954-1955 inició el 28 de febrero de 1954 (finalizó 20/3/55) y fue patrocinado por la Federación Nacional Deportiva Extraescolar de Honduras (FNDEH) a través de sus Ligas Departamentales.

En el caso del departamento de Francisco Morazán, los campeonatos eran coordinados por la Liga Mayor de Fútbol Francisco Morazán. En el campeonato anterior (1953), Olimpia quedó en segundo lugar del Campeonato de la Liga Mayor, a un punto del Federal, quien al final se coronó Campeón Nacional el 27 de septiembre de 1953.

Parte del plantel de Olimpia era: Gustavo “Tavo” Uclés, Arturo “Picho Pacho” Rodríguez, Abraham Pavón, Reynaldo Centeno, Modesto “Chiquín” Zúniga, René Suazo Lagos, Armando “Majoncho” Sosa, Fernando “Nando” Gómez, Carlos Durón, Arturo Bonilla, Jorge “Joyo” Salomón y René Torres. Su entrenador era Fernando Callejas y fungía como presidente del club, don Casto J. Ordoñez.

Sin embargo, previo a la huelga, Olimpia atravesó por una crisis dirigencial, y fue llevado, por influencia de los militares, a las instalaciones del Primer Batallón de Infantería en Las Tapias, bajo régimen militar.

Eso generó un gran malestar en muchos de los integrantes del plantel, al grado que la mitad de los jugadores, según me lo relató el abogado René Suazo Lagos (QEPD), se retiraron y fueron sustituidos por jóvenes inexpertos que prestaban su servicio militar en los batallones, con quienes se jugó gran parte del campeonato. Luego se vino la huelga, que por tres meses paralizó al país, y que terminó de dividir al equipo.

Según relato de René Suazo, siendo ellos estudiantes de una carrera, el fútbol pasó a un segundo plano y los invadió un sentimiento patriótico, cuando observaron a los jugadores-militares del equipo volverse en contra del pueblo, lo que ocasionó divisiones internas y la casi desintegración del Olimpia.

La famosa huelga de los trabajadores de Honduras, en el gobierno del presidente Juan Manuel Gálvez, dio inicio el domingo 18 de abril de 1954, durante la Semana Santa, por los trabajadores de la Tela Railroard Company (subsidiaria de la United Fruit Company, hoy Chiquita Brands International), quienes se encontraban cargando de fruta a dos barcos en el muelle de Tela, cuando no se les reconocieron sus derechos laborales de pagarles el doble por el trabajo de los días feriados.

El 26 de abril, hubo otro problema laboral con otro barco frutero en el muelle de Cortés. Para el 5 de mayo, la huelga involucró también a los trabajadores de la Standard Fruit Company (hoy Dole Food Company). Esto desencadenó en una huelga nacional que involucró entre 30 mil a 40 mil trabajadores y que por 69 días reclamaron un aumento salarial de un 50%. Como respuesta del gobierno, el 1 de mayo, el país amaneció con el ejército en las calles de las ciudades involucradas.

La Huelga del 54, huelga general de trabajadores que por tres meses paralizó al país.

Olimpia, con un equipo remendado, tuvo un pésimo desempeño durante el Campeonato de la Liga Mayor. Algunos de los resultados fueron: Primera Vuelta: Motagua 5 vs Olimpia 1, Federal 3 vs Colón 2, Motagua 2 vs Argentina 0, Colón 4 vs Olimpia 2, Federal 3 vs Olimpia 0, Federal 3 vs Argentina 0. Segunda Vuelta: Colon 2 vs Federal 1, Olimpia 3 vs Federal 5, Motagua 1 vs Olimpia 1, Federal 1 vs Argentina 3, Motagua 1 vs Federal 1, Argentina 4 vs Olimpia 2, Motagua 1 vs Argentina 0.

Fue cuando ya estaban con el agua hasta el cuello, que decidieron llamar al núcleo de jugadores para regresar al equipo, pero ya era muy tarde, pues la mayoría se encontraban fuera de ritmo de competencia. Prácticamente sólo jugaron la serie final del repechaje contra el Troya.

Olimpia quedó en el último lugar del Campeonato Departamental de La Liga Mayor de Fútbol Francisco Morazán y según el Acuerdo No 22 del 24/1/52 de la FNDEH que literalmente dice: “El equipo que resulte campeón de la disputa del Campeonato de la Primera B (Liga Intermedia) jugará tres partidos con el equipo que ocupe el último puesto en la disputa del Campeonato de la Primera A (Liga Mayor) y si al finalizar dichos juegos, el equipo de Primera B hiciera mayor número de puntos, pasará a Primera A”.

El Olimpia disputó los tres partidos contra el Troya, Campeón de la Primera B. Los partidos se realizaron en las fechas 22, 29 de agosto y 5 de septiembre con los resultados de victoria para el Troya de 4 a 1 y dos empates de 1 a 1 y 3 a 3 con lo que el Olimpia quedó condenado a jugar en la Liga de Primera B, o Liga Intermedia, conocida como el “tierrero”, pues la mayoría de los partidos se celebraban en las canchas de tierra de El Birichiche.

Sin embargo, el Olimpia no llegó a tener participación oficial en dicha liga, porque al poco tiempo, en el V Congreso Nacional Deportivo, previo a una exposición de motivos presentada por el Ing. Rubén Callejas Valentine, donde evidenció la influencia de la crisis nacional en la irregularidad del campeonato y en la afectación muy particular al Olimpia por las razones descritas.

Después de una prolongada discusión, se le restituyó al Olimpia su lugar en la categoría de Primera A, así como también se reconoció el ascenso del Troya.

Olimpia siempre le agradecerá a Rubén Callejas Valentine, un hombre de enorme capacidad y pensamiento visionario, pues a partir de esa fecha se marcó el despegue histórico que llevó al Olimpia a constituirse como el equipo más grande del país, así como en uno de los referentes del área de Centroamérica y de CONCACAF.

Para afectar aún más el campeonato de 1954/1955, del 24 al 27 de septiembre de 1954, el país sufrió los embates de la tormenta tropical Gilda, la cual causó grandes inundaciones en gran parte del territorio nacional, al grado que, fue necesario que aviones de la fuerza aérea de los Estados Unidos con asiento en la base del Canal de Panamá y helicópteros de la marina de barcos portaviones cercanos, participaran en labores de salvamento y alimentación de damnificados durante finales de septiembre e inicios de octubre (a propósito, existe un video al respecto de la Cooperación Española, verlo en YouTube como: “Para la historia: NODO sobre la tormenta tropical Gilda (24 al 27 de septiembre) en Honduras”).

Aviones y helicópteros de los Estados Unidos brindando ayuda humanitaria en la Costa Norte después de la tormenta tropical Gilda (24 al 27 de septiembre de 1954).

Por lo que el Campeonato Nacional, tuvo que interrumpirse por varios meses, reiniciándose hasta finales de enero de 1955.

Para la fase final del Campeonato Nacional (23/1/55-20/3/55), se realizó una cuadrangular a dos vueltas entre Motagua (campeón de Francisco Morazán y zona sur), Sula (campeón de Cortés), Aduana Deportivo (campeón de Atlántida) y Abacá (campeón de Yoro).

Club Motagua, Campeón de Francisco Morazán y Zona Sur, 1954/1955. Arriba: Julio César Madrid, Pedro Martínez, Manuel “Nelly” Sosa, Conrado González, Gonzalo Sánchez (costarricense), Enrique Garita (costarricense), Ernesto “Culuco” Henríquez, Alonso “Macarrón” Laitano, Salvador Reyes y Juan Montalvo. Abajo: Zacarías Arzú, Raúl “Joyo Chele” Barahona, Mario Rivas, Alfonso “Foncho” Ucles, José Benito “Pizarrín” Ponce, Amado Baños, Carlos “Leke” Meza y Víctor Bendeck.

Faltaron en la foto: Víctor “Motor” Bernárdez, Alberto Bourdeth, Oscar “Pato” Gómez, Benjamín “Mincho” Ucles y Rigoberto “Coyote” Castro.

Club Sula, Campeón de Cortés, 1954/1955. Arriba: Gerónimo Guití, Mario Griffin Cubas, Armando “Majoncho” Sosa, Lorenzo “Manito” Cruz, Alberto Valerio, Roberto Barahona, José “Carnita” Castro, Carlos “Cayuyo” Rivera Williams, Guillermo “Bidindi” Guerrero, “Ñel” Vega y Constantino “Cara de Hacha” Bandy. Abajo: José “Crucito” Cruz Lopez, Arturo “Picho Pacho” Rodríguez, Salomón Núñez, René Torres, Porfirio Betancourt, Reynaldo Zelaya, “Tico” Godoy, “Pando” Galindo y Ronald Leaky.

Faltaron en la foto: Jim Lowe, Adolfo “Pito” Castro, Enrique “Quique” López, Efraín “Fish” Amaya, Maximiliano “Machica” Funes y Jorge Amaya.

Club Aduana, Campeón de Atlántida, 1954/1955. Arriba: Alejandro “Copete” Robertson, Irene Solano, Clive Garbutt, Melvin “Cacabancha” Price, Napoleón Hidalgo, Jorge Vargas, Salvador “Vayoy” Martínez, Enrique Rosales y Arnaldo “Tico” Mora (costarricense). Abajo: Julio Schonowolf, Heriberto “Tarro” Ochoa, Matías “Pando” Galindo, Reynaldo Zelaya, Joe Grant, “Mamacho” Muñoz, Gladstone “Brenda” Grant, Abraham Pavón y Ronald Leaky.

Faltaron en la foto: Eloy Page, Minor Jiménez, Horacio Duran, Julio Ortiz, Federico “Fico” Betancourt, Carlos “Yeguita” Bonilla y Zito Ellis.

El Abacá de Batán Yoro, demostró su superioridad al ganar 5 de los 6 encuentros, en cuenta el último y crucial encuentro del 20 de marzo en Tegucigalpa, donde venció 2 a 1 al Aduana (2 goles de “Umañita” con dos asistencias de Cadet), para acumular 10 puntos, dejando al Aduana con 8, al Sula con 6 y al Motagua con 2.

Resultados Primera Vuelta: Abacá 2 vs Sula 0, Motagua 3 vs Abacá 2, Sula 2 vs Motagua 0, Aduana 0 vs Abacá 0, Aduana 0 vs Sula 2, Aduana 1 vs Motagua 0. Resultados Segunda Vuelta: Abacá 1 vs Sula 0, Abacá 2 vs Motagua 1, Aduana 2 vs Sula 0, Motagua 1 vs Sula 2, Abacá 2 vs Aduana 1.

Club Abacá, Campeón Nacional de Fútbol 1954/1955. Arriba: Alberto “Beto” Irías, Miguel Rodríguez, Jerónimo Guití, Juan Mejía, Guillermo “Memo” Durán, Irene Solano, Oscar “Rueda Chata” Padilla y Trinidad “Trino” Godoy. Abajo: Aníbal “Mechuda” Torres, Daniel Pineda, Wilfredo “Will” García, Ernesto “Umañita” Umaña, Alonso Martínez, Luis Juárez, Jorge Cadet, Cruz Oliva y Guillermo “Carretilla” Durán. Faltaron en la foto: Arnoldo “Cordelín” Rivera, Eduardo “Martillo” Gomes, Esteban “Mayate” Mejía, Adán “Chelona” Banegas, Ramón Matute, Juan “Cumbo” Mayorga, Arnulfo “La Niña” Reyes, Luis A. Escobar, Víctor M. Banegas, Humberto Zúñiga y Francisco Medina.