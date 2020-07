Lo que ocupa Impact Montreal de Quioto para clasificar a la siguiente fase en el torneo MLS is back

Obligado a ganar. El Impact Montreal de Canadá, equipo donde milita el hondureño Romell Quioto tiene una difícil tarea frente al DC United de Washington; ganar y ganar, pues no tiene otra opción si quiere clasificarse a segunda ronda como uno de los mejores terceros.

Romell Quioto ha marcado dos goles, pero no han sido suficientes, su equipo perdió los dos primeros partidos ante New England y Toronto FC. El equipo de Henry todavía tiene posibilidades, pues las posibilidades seguirán abiertas en el caso de ganar.

Por ahora no han ganado y tienen una diferencia de goles de -2, situación que tienen que mejorar para buscar esa plaza, pues llegan obligados a ganar por dos para lograr mejor marca que los equipos que ya tienen tres puntos en los grupos como Sporting Kansas City.

Tras retirarse de la competencia el FC Dallas de Bryan Acosta y SC Nashville de Brayan Beckeles, quedaron 24 clubes formados en seis grupos. Clasifican a la siguiente ronda los dos primeros de cada grupo y los cuatro mejores terceros; este último cupo pelean el Montreal.

Por ahora ya se encuentran clasificados a la siguiente ronda el Orlando City, Philadelphia Union, San José Earthquakes, Seattle Sounders, Toronto FC, New England Revolutions, Columbus Crew y Portland Timbers.

Además del equipo de Quioto, otros hondureños que se jugarán la clasificación son los tres que militan en el Houston Dynamo (Boniek García, Maynor Figueroa y Alberth Elis). Mañana le toca el turno a Roger Espinoza que busca ganar o empatar para clasificar con Kansas City, mismos resultados ocupa Douglas Martínez y el Real Salt Lake.

JUEGOS DE HOY 21-07

Atlanta vs Columbus Crew (6.00 pm)

Impact Montreal vs DC United (8:30 pm)

JUEGOS MIÉRCOLES 22-07

Real Salt Lake vs Sporting Kansas (7:00 am)

Cincinnati vs Red Bulls (6.00 pm)

Colorado Rapids vs Minnesota U. (8:30 pm)

JUEGOS JUEVES 23-07

Chicago vs Whitecaps (7.00 am)

Galaxy vs Houston Dynamo (6:00 pm)

Los Ángeles FC vs Portland Timbers (8.30 pm)