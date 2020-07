Blog de Orlando Ponce: "El problema del fútbol hondureño no se va resolver con comisiones y las migajas de la FIFA"

Después de más de cuatro meses del paso y los efectos de la pandemia, el fútbol hondureño se encuentra en callejones de incertidumbre, de pobreza extrema y con pocas esperanzas de un pronto alivio, por más que se debata una lucha de los ricos para tratar de salvar a los más necesitados.

No se trata de subestimar los esfuerzos que se están haciendo para la reactivación del deporte rey de los hondureños,por el contrario, son reacciones de empresarios comprometidos en que todo pudiera volver a la normalidad en los próximos días.

Nos referimos a los pasos que dieron los directivos de la Liga Nacional de Fútbol, de la federación del ramo y de los presidentes de los clubes que la integran, para iniciar, como una comisión especial, una tarea altamente compleja, la que consiste en encontrar los recursos económicos suficientes que puedan permitir la sobrevivencia de los afiliados. Con eso evitar un año catastrófico que dejaría damnificados a muchos.

Los escenarios son diferentes con avenidas claras y muy oscuras. Los equipos de la profesional están a expensas de las migajas de la FIFA, con la intermediación de la Fenafuth.

¿Por qué la denominamos como dádivas de la trasnacional del fútbol?. Sencillo, la cantidad a ser distribuida por Fenafuth, bajo estrictos controles de transparencia, lo cual me parece apropiado ante tanto ladrón que se ha campeado por estás zonas, no representará,siendo muy optimista, ni un 20 por ciento de lo que necesitan los equipos.

La Fenafuth distribuirá 25 millones de Lempiras entre la Liga de primera división, Liga Nacional de Ascenso y el fútbol aficionado, que incluye tercera división y las ligas menores. Esas son las cuentas que tiene en su escritorio Jorge Salomón.

Según algunos fisgones, cada club de la primera división recibiría un aproximado a un millón de Lempiras cada uno. Esos fondos estarían disponibles en la primera semana de agosto, de acuerdo a los planes de Infantino.

"Motagua, institución solidaria"

Pero sigamos con los fondos que se requieren para la oxigenación y no dar palos de ciego. Hay una gestión de 8 clubes, entre ellos el Motagua como institución solidaria ante Banhprovi, Banco de la Producción y Vivienda, para un préstamo de 3 millones de Lempiras a cada club.

Por cierto que yo no sabía, y no sé si es legal, que Banhprovi otorgue préstamos para otros rubros a tazas de conveniencia con respecto a la banca privada. La puerta la tienen abierta los amigos de la Liga de Ascenso que no encuentran como pagar tantas deudas.

Esto del trámite con Banhprovi es como una adivinanza. Los préstamos, por lo que conocimos, se extienden a personas naturales o jurídicas que deberán presentar garantías y en eso seguro saldrán algunos inelegibles.Yo como soy como Santo Tomás no creo que directivos de la comisión se echen el trompo a la uña de servir cómo avales.

Además, varios clubes ya pusieron el grito al cielo y le están pidiendo a Mayra Falk, presidenta de Banhprovi, que no sea tacaña y estire el plazo hasta 10 años, ya que los tiempos no dan para pagar cuotas muy altas.

Déjenos por ahora lo del banco estatal y sigamos con la ruta de la esperanza, no crean que es un nuevo partido político. La misma consiste en solicitar al gobierno un subsidio de unos 30 millones de Lempiras, de la asignación que estaba prevista para la Copa Presidente, actividad que este año ya no se realizará por la crisis sanitaria.

En este confinamiento yo saqué la calculadora y llegué a la siguiente conclusión, no sé si sea como una utopía, con los 24 millones de Banhprovi, 30 millones del estado y los 10 millones de Fenafuth, podemos empujar la carreta y volver al fútbol de Liga Nacional para el próximo semestre.

Ahora bien, esto podría ser pan para hoy y hambre para mañana. Todos los equipos requieren un saneamiento económico, para eso deben exigirse estados financieros por torneo, perdidas y ganancias, ingresos y egresos sustentados, techos salariales, dinamizar y modernizar la Liga Nacional y los respectivos equipos.

Se necesita conocer el plan de bioseguridad para la reactivación del fútbol hondureño, todas sus condiciones y criterios de aplicación, costos reales para las pruebas rápidas, ya que no creo puedan hacerlas con hsopado.

¿En cuánto tiempo se ejecutaría el protocolo de bioseguridad? ¿Qué pasaría si en el desarrollo de las pruebas resultan futbolistas o entrenadores positivos? ¿Qué sucedería, si en el transcurso de los partidos aparecen positivos en las pruebas? ¿Se detendrá la competencia o seguirá su curso, aislando el o los afectados?.

Antes de fijar la fecha de la próxima asamblea, la que fue aplazada del 24 de julio, definir el formato del próximo torneo y las fechas para realizarlo conviene disipar las dudas sobre las preguntas arriba planteadas.

En el próximo blog haremos una propuesta de formato conveniente y económico considerando los tiempos y las complicaciones para las movilizaciones que antes se hacían normalmente. No seamos necios y sigamos lo que están haciendo los vecinos.