Elmer López le responde a periodista tico: "Honduras, el país que no oficializa sus torneos amateurs"

El lunes 20 de julio del 2020 en horas de la noche, leí el titular del Diario Diez: “Un Irrespeto que esté acreditándose títulos amateurs”, una entrevista al periodista deportivo costarricense Christian Sandoval, donde se manifestó en contra a que se reconozcan los 8 títulos de Campeón de Liga que el Olimpia reclama por el hecho de que fueron obtenidos en la era amateur.

Sin embargo, el señor Sandoval se contradice en su relato, pues las autoridades del fútbol de Costa Rica reconocen como oficiales sus primeros 6 torneos de liga jugados también en la época del amateurismo.

Costa Rica reconoce como oficial su campeonato desde 1921, y no fue sino hasta el año de 1927 en que la FIFA reconoció al fútbol de Costa Rica como oficial (verlo en FIFA.com).

Pero a diferencia de los seis torneos amateurs que Costa Rica exhibe, sólo uno de los ocho torneos que Olimpia reclama, aun no tiene el aval de FIFA (el de 1928), ya que los restantes siete sí lo tienen, pues FIFA reconoció al fútbol de Honduras en 1946.

Al igual que Costa Rica, los países de Europa y Sudamérica reconocen sus títulos de la época del amateurismo, veamos:

España: Los equipos más grandes del fútbol español como el Real Madrid, Barcelona y el Atlético de Madrid ganaron títulos en el amateurismo y nadie se los descuenta. Además, estos equipos y otros más como el Español y el tradicional Atlético de Bilbao, también ganaron los títulos de la Copa del Rey que es el torneo más antiguo de España y que desde 1903 se realiza.

Fue hasta mediados de la década de los 20 del siglo pasado que se legalizó el profesionalismo en el fútbol de España. Sin embargo, nadie les descuenta estos títulos a estos equipos que, aunque fueron obtenidos en la era amateur son oficiales.

Inglaterra: Muchos equipos ingleses, algunos en primera y otros en segunda, sólo ganaron títulos en la época amateur, pero no por eso se los descuentan, y ellos los lucen en sus vitrinas, ya que son oficiales. Equipos como el Liverpool y el Manchester United, cuentan con títulos amateurs, al igual que el Arsenal, el Aston Villa, el Everton, el Sunderland, el West Brown y el Newcastle.

Italia: El Inter ganó sus primeras dos ligas en los días del amateurismo (1910 y 1920), la Juventus, el más campeón, llegó a su décimo título en 1958, el primero lo había alcanzado en 1905. En el 2001 el Milán celebró sin inhibiciones el centenario de su primer Scudetto.

El Génova ganó 9 títulos en su historia, todos en la época del amateurismo, pero nadie se los discute, y ellos lo cuentan con orgullo, porque son oficiales. Algo muy similar le pasa al Torino.

Sudamérica: En Uruguay, la AUF (Asociación Uruguaya de Fútbol) oficializó la etapa del amateurismo, por eso, Peñarol y Nacional tienen más de 40 torneos de liga cada uno y otros equipos como el River Plate de Uruguay tienen también estos títulos en sus palmareses oficiales. ¿Por qué la AUF los cuenta? ¡Porque son oficiales!.

Argentina: En agosto del 2003, la Asociación de Fútbol Argentina (AFA), oficializó el listado de ganadores de todas las competiciones nacionales desde el amateurismo (1900) a la actualidad, beneficiando a Racing Club con 12 copas, al Boca Juniors con 11, Independiente con 9, Alumni con 8 y River Plate con 7.

Recordemos que el fútbol argentino se profesionalizó en 1933, sin embargo, eso no impide que en la actualidad se reconozcan los títulos de la era amateur, y hoy son oficiales.

Por lo tanto, los torneos amateurs son torneos oficiales, siempre y cuando se demuestre que tuvieron el respaldo oficial.

En el caso de los 8 títulos que Olimpia reclama, el respaldo oficial existió (ver, “El Por Qué son Oficiales los 39 Títulos de Olimpia y los 19 de Motagua…”).

Para terminar, lo que no mencionó el señor Sandoval cuando hizo alusión a los 35 títulos de liga del Saprissa es que los ha obtenido en 83 torneos disputados, en cambio Olimpia logró 31 títulos en sólo 75 torneos disputados, en otras palabras, Saprissa ha tenido 8 intentos más que Olimpia para obtener sus 4 más.

Que sean torneos largos o torneos cortos eso no importa, porque al final cuentan como un torneo.

En relación a las 7 copas de Centroamérica que menciona que Saprissa tiene, no mencionó que las primeras 3 copas logradas por Saprissa (1972, 1973 y 1978), fueron durante los 8 torneos iniciales en que la Copa Fraternidad Centroamericana se jugaba únicamente con equipos de Guatemala, El Salvador y Costa Rica, pues los equipos hondureños no eran invitados.

Además, no mencionó que, en 1998 cuando Saprissa obtuvo su cuarta copa, el Olimpia fue descalificado del torneo al no estar de acuerdo con las fechas propuestas por Saprissa para disputar la semifinal entre ambos, lo que le permitió avanzar y ganar la final ante Municipal.

Por lo tanto, para poder comparar el rendimiento de los dos equipos en los torneos centroamericanos, tenemos que evaluarlos en base al número de participaciones en dicho certamen. Saprissa participó en 20 torneos, mientras que Olimpia sólo en 10. Es decir, Saprissa tuvo 10 oportunidades más que Olimpia para lograr las copas que menciona (y por favor no incluya las copas del Torneo Grandes de Centroamérica, pues este nunca se homologó como oficial entre las entidades regionales).

Y en relación a que su equipo es el único equipo centroamericano en jugar en un mundial de clubes, también no mencionó que Olimpia fue el primer equipo centroamericano en clasificar a dicho mundial (enero del 2000). El hecho de que el mundial no se realizó, no desmerita el logro.

La historia nunca podrá ser borrada y siempre terminará por hacer justicia.