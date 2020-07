Liga MX: La foto de Guillermo Ochoa con un niño que despertó la polémica y lo tildan de 'sangrón'

En medio de la pandemia del nuevo coronavirus, el Club América se prepara para lo que será el Apertura 2020 que arranca este jueves, pero el portero Guillermo Ochoa ha sido duramente cuestionado por una fotografía con un pequeño aficionado.

'Memo' le cumplió el sueño a un niño americanista, aunque fue criticado porque la imagen muestra que el guardamete ni siquiera bajó las ventanas de su carro al momento de la foto.

Sin embargo, el padre del nene agradeció al arquero por el gesto. ''Gracias, eres nuestro crack. Cumpliste el sueño de mi hijo'', escribió Jorge Hugo Lozada en su cuenta de Twitter.

Ochoa se disculpó y explicó que para evitar algún tipo de contagio, decidió quedarse dentro de su auto. ''Una disculpa por no bajar el vidrio, pero ya sabrás que no podemos por los temas actuales''.

Lamentablemente, el buen gesto del guardameta despertó la molestia de algunos fanáticos, que le reclamaron por no bajarse del carro y platicar con el niño, mientras que otros aún lo siguen señalando por encajar ocho goles en los partido de la Copa por México contra Cruz Azul y Chivas.

''No te quitaba nada bajar tu vidrio, es más bajarte y tomar la foto con su sana distancia, bajar tu vidrio y regalarle unos guantes, etc, todo se podía, pero eres un c....o'', le recriminó un usuario.

''No le vaya dar el sol por no bajar el vidrio'' y ''sangrón, nada te costaba tomarte la foto con el vidrio abajo'', fueron otros de los comentarios en contra del arquero de las águilas.