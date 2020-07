Harold Fonseca: "Quiero que la gente me recuerde por Harold, no por el nuevo Noel Valladares o Donis Escober"

Desde hace más de una década, cuando apenas era un alevín como guardameta el fútbol a Harold Fonseca lo catalogaron como una joven promesa que llegaría lejos en el fútbol hondureño y hoy a sus 26 años ha dado fruto de sí con varios campeonatos ganados, un campeonato mundial juvenil con selección menor, Juegos Olímpicos y proceso eliminatorio rumbo a una Copa del Mundo.

Sin embargo, no todo ha sido alegría para Harold Fonseca quien ha sido castigado con lesiones graves que han marcado su corta y destacada carrera con pasaje por clubes como Juticalpa, Vida, Motagua y ahora en el Olimpia.

Precisamente ahora, después de cinco meses de haber pasado por el quirófano se recupera de una nueva ruptura en el menisco medial de la rodilla izquierda.

"Para mí el torneo terminó mucho antes de la pandemia, algo complejo a nivel mundial. Diría que voy bien. Hasta ahora estoy aprovechando todo este tiempo, he puesto de mi parte en casa. Este mes comencé a trabajar para adquirir la confianza y técnicas de caídas", comienza relatando Harold Fonseca durante la entrevista a DIEZ.

Ante ello detalló que se siente preparado para volver. "Me siento motivado, ahora ya entré en una etapa exigente. Confío en Dios que saldré adelante, mi idea es estar al cien por ciento cuando todo esto acabe y volver al equipo".

Ver: Mathías Techera anuncia que no regresará al Vida por crisis económica

RENOVACIÓN DE SU CONTRATO Y RECHAZO DE OFERTA EXTRANJERA

La prolongación de su firma con el Olimpia es una de las prioridades que puso Harold Fonseca tras rechazar una oferta del Municipal de Guatemala.

"Estamos en pláticas con Osman Madrid, todavía tenemos que ver ciertos detalles por platicar. De parte mía deseo seguir muchos años en Olimpia", soltó.

Y agregó: "Quiero que la gente me recuerde en Olimpia por Harold Fonseca, no por el nuevo Noel Valladares o Donis Escober, Dios primero así sea, de lo contrario él sabrá lo que tiene para mí".

Sobre la oferta rechazada del equipo guatemalteco fue claro en que tomó esa decisión porque "para irme a Guatemala prefiero quedarme en el mejor equipo de Centroamérica. Me habló el Municipal, pero dije que no, que íbamos a esperar qué pasaba con Olimpia. Yo me siento feliz aquí, espero que podamos llegar a un arreglo".

EL FIN DE SU RELACIÓN CON DIEGO VÁZQUEZ

Para la temporada 2015-16, Harold Fonseca fue relegado por Diego Vázquez en el Motagua. Su salida le dio el espacio para recobrar confianza y levantar su nivel jugando para Juticalpa. Sin embargo, cuando terminó su cesión y tuvo que regresar, jamás fue lo mismo.

-¿Cómo quedó su relación con Diego Vázquez?-, es una respuesta que poco o ninguna veces da.

Te puede interesar: El testimonio de vida de Reinieri Mayorquín

"No me gusta armar polémica, pero de lo que pasó en Motagua me quedo con lo bueno. No quiero hablar de Diego Vázquez, lo que pasó fue una etapa, me quedo con lo hermoso que viví", señaló.

"Lo que puedo decir es que no me esperaba salir de esa manera. Después de pasar un desierto como el que pasé, seis meses estando en el olvido. Prácticamente me dejaron solo, nadie se acordaba de uno, fue un golpe duro para mí, pero supe levantarme", alzó Harold Fonseca mientras remembraba en ese pasaje.

Harold Fonseca durante uno de sus encuentros con el Olimpia

En evidencia a ello Fonseca reveló que pensé retirarse del fútbol. "Estuve a punto de dejar el fútbol y dedicarme a otra cosa, pero gracias al apoyo de mi familia y confiando en que después de cada tempestad viene la gloria".

Después de su último pasaje en el Vida, Harold Fonseca fue fichado por el Olimpia, se convirtió en futbolista titular y portero menos batido en el año del campeonísimo. Ahora ha retornado a la selección de Honduras que busca su cuarta Copa del Mundo en Qatar 2022.

OTRAS FRASES DE HAROLD FONSECA

Dura lesión: "Es muy complejo, la primera lesión cuando estuve en Motagua fue muy difícil en querer asimilar que era una lesión complicada, pero siempre he sido una persona que no me dejo rendir, no me gusta el -no puedo-, para mí todo es posible.

Noticia del doctor Benítez: "Todo mundo pensó que sería solo el menisco, pero Dios sabe lo que hace. Me tomó por sorpresa cuando el doctor Benítez me dice que estaban intactos, la cosa era que el cartílago y nuevamente el cruzado estaba reventado. Cuando me notó lloré mucho porque no me lo esperaba".

Las ofertas de Olimpia: "Nunca se me cruzó por la cabeza jugar en el Olimpia, mi sueño era Motagua. Económicamente me iba mejor en Juticalpa que en Motagua, pero mi sueño era jugar en Motagua".





Mensaje para DT Wilmer Cruz: "Para mí él es como mi padre, me apoyó cuando estaba en Juticalpa y le tengo mucho aprecio. Fue un pilar importante en mi carrera, me ayudó mucho cuando acababa de debutar en la Primera División. Aún sigo sus consejos en los penales, mi agradecimiento para él".

Su deseo de salir al extranjero: "Siempre he tenido el sueño de salir y he tenido la oportunidad de irme. Para ser franco hace un mes me llamaron de Guatemala, pero dije que no"

Su pasaje en el Vida: "No lo pensé dos veces, me llamó un 31 de diciembre y el 2 de enero ya estaba en La Ceiba. Allá fue algo muy bonito, allí conocí a lo mejor que tengo (mujer). Estar en equipo pequeño es complejo. No recibes salario, estás peleando con los directivos y estar peleando descenso; te diré que había noches en que no podía dormir, nos salvamos por un punto empatando ante Motagua".

Días de pandemia: "Es complicado porque tenemos cuatro meses de no recibir salarios, he buscado la manera de tener ingresos para la familia"