Retos de la vuelta del fútbol en Honduras: Alto costo de pruebas PCR, jugar en tres ciudades y estrictas medidas de bioseguridad

Los días se han vuelto eternos en Honduras desde que en el mes de abril se declarara cancelado en el Torneo Clausura de la Liga Nacional y el balón dejó de rodar en los escenarios deportivos a consecuencia de la pandemia por el Covid-19.

Tres meses han pasado y la luz comienza a brillar al final del túnel, después que el país tuviera que vivir días de luto por las pérdidas de vidas humanas.

A ciencia cierta, no hay una fecha establecida del retorno al fútbol, pero el panorama podría pintar alentador para la segunda quincena de agosto, donde se espera que la curva de contagios disminuya, siempre y cuando exista la debida conciencia de la población en guardar las medidas de bioseguridad.

Jorge Ardón, presidente de la Comisión de Salud de la Liga Nacional considera que el regreso al fútbol podría verse marcado a partir de la segunda semana de agosto.

"La posibilidad de retornar al fútbol lo veo muy factible, todo es que Dios nos ayude y las autoridades también. Se debe tener una disminución de la prevalencia del Covid-19. Estamos esperando eso para poder regresar a los entrenos. Pero hoy no es el mejor momento y la Liga Nacional así lo determinó en su última reunión".

El presidente de Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, está trabajando junto a la Fenafuth para buscar el regreso del fútbol hondureño.

Y aseguró que: "Yo creo que esta curva va descender y ese será el momento para retornar. Se espera la disminución se de para la segunda semana de agosto y si fuera así, se puede arrancar las pretemporadas".

Otro de los galenos que ve con mucho positivismos el posible regreso al campeonato, es el doctor Carlos Umaña, quien considera ciertos aspectos que se deben tomar en cuenta para lograrlo.

"Si lo equipos hacen una correcta concentración de los jugadores, se les practica las pruebas PCR en tiempo real, donde los jugadores deben estar en cuarentena en un mismo lugar, sin salir, ahí se puede iniciar la pretemporada con unas 25 personas", aseguró

El buen manejo del protocolo de bioseguridad será determinante para el éxito en el desarrollo del campeonato. "Una de las personas que altere el protocolo de bioseguridad atentaría con el torneo de la Liga Nacional. Es por eso que se requiere el compromiso de todos", insistió Ardón.

Otro aspecto en los que los médicos hacen una advertencia a la Liga Nacional, es el tema de las pretemporadas, ya que después de mucho tiempo parados e intentar retornar lo más pronto posible, traería consecuencias a los jugadores.

"Se había contemplado seis semanas de pretemporada, ya que un jugador que ha estado parado y sin régimen de dieta, entrenamiento y competencia, es muy poco tiempo, ya que esto pone muy susceptible a las lesiones y ya se ha visto en el fútbol europeo"

ALTO COSTO DE LAS PRUEBAS

En los laboratorios privados la realización de las pruebas PCR tiene un costo de 3,800 a 4,000 por persona, algo que se volvería casi imposible financieramente sostener para los equipos denominados chicos de la Liga Nacional.

Y es que la Liga Nacional en conjunto con los clubes deben de realizar las pruebas previo a cada jornada, siendo cinco los partidos que se disputan en cada uno.

En Fenafuth se hizo una prueba piloto con entrenos de la Sub-20 donde se hicieron controles con pruebas PCR y hubo tres positivos.

"No se pueden hacer pruebas rápidas, ya que estas tiran un falso negativo o positivos y si se logra contaminar un tan solo jugador, ese contagiará a los demás. Es por eso que solo se deberían realizar las pruebas PCR o las Elisa, ya que estas revelan si el jugador ha estado expuesto anteriormente", aclaró Umaña.

Otro de los aspectos que deben a tomar en consideración es que se le debe sumar los costos de las pruebas al cuerpo técnico, médicos, utileros y los periodista que den cobertura a los encuentros.

Para reducir un poco los costos, la sugerencia de los médicos es que debe evitarse el ingreso de los policías ante la ausencia del público y así no aumentar los costos en dichas pruebas.

Una salida de ayuda para los clubes y la Liga Nacional sería que Sinager pueda ayudarle con la dichas pruebas.

ESPECIALISTAS Y UN TORNEO REGIONAL

Una de las ideas que se han planteado a los directivos de la Liga Nacional es la regionalización del torneo, misma que podría ayudar reducir los posibles contagios en los planteles de los equipos.

"idealmente con dos ciudades bastaría y se crea más fortaleza en esos centros deportivos, sin embargo, todos los equipos tienen derecho de jugar de local y a veces no se vería justo. Será la Liga Nacional la que tome esas determinaciones, pero lo ideal solo sería dos o tres estadios", aseguró el doctor Ardón.

El doctor Jorge Ardón es uno de los médicos encargados del protocolo de bioseguridad creados para el regreso del fútbol en Honduras.

Es así que Carlos Umaña confirmó que se planteó las ciudades en las que se podría tomar como piloto la realización de reinicio del campeonato.

"La otra posibilidad que se le dijo a la Liga Nacional es escoger tres ciudades, sin público y la localidad no va a influir tanto. Podría ser Comayagua, Tegucigalpa y San Pedro Sula".

Lo que se quiere evitar son los contagios de los planteles a la hora de los traslados entre una ciudad y otra, ya que siempre se acostumbra por parte de los equipos, las escalas para alimentación de los futbolistas.

LOS EQUIPOS CHICOS ESTÁN EN ALERTA

Uno de los puntos de equilibrio y básicos para que pueda retornar la actividad pasa por el tema económico, mismo que podría verse como el mayor desafío para los equipos denominados "chicos", quienes se ven más afectados.

"Ningún equipo va arriesgar a los jugadores a contagiarse y luego tener problemas más serios en un torneo donde no están contempladas todas las medidas de bioseguridad que se debe tener", indicó Gerardo Martínez, presidente del Real de Minas.

En cuanto al duro tema económico. "Aquí el tema no es que cuatro equipos puedan contar con todo, pero los otros no, ya que se nos ha ido patrocinadores, no vamos a tener ingresos por taquilla. No vale la pena comenzar un torneo, cuando a media temporada lo vamos a parar porque no podemos hacerle frente a los numerosos gastos del torneo, ¿Cómo le vamos a pagar los jugadores si no tendremos taquilla?".

En cuanto a las propuesto de poder jugar en regiones. "¿Quién va poner el dinero para las concentraciones?, aquí hablamos de centavitos si se pretende hacer como en Estados Unidos. Aquí todo pasa por el tema financiero y los equipos no los tiene. Nosotros estamos pidiendo ayuda y no regalada, ya se habló con Banhprovi de un préstamos y la Fenafuth también", aseguró.

JUGADORES CONSCIENTES DE LO VIVE EN EL PAÍS

A pesar que las necesidades económicas que se tengan por la ausencia de los ingresos, ya que suman cerca de cuatro meses sin recibir sueldos de sus clubes, pero más allá de eso, los futbolistas son realistas del panorama que se vive en el país.

"El país y el mundo entero está pasando una situación difícil y el fútbol nos hace falta, pero primero está la salud. Honduras no está capacitado, ni preparado. Es mejor que lamentemos que no haya fútbol a que pierda la vida un compañero y prefiero que todo el año no haya fútbol a que un compañero pierda la vida", indicó Eddie Hernández.

Muy consciente de lo que se vive en el país, el portero del Olimpia, Harold Fonseca, considera que. "Así como está la situación en el país veo las cosas complejas y la pandemia va subiendo cada día más. Aquí en Tegucigalpa el número de contagios se ha elevado. Es complicado ver caravanas de personas que mueren y aquí por donde yo vivo veo mucha gente que vienen a sepultar. Esta situación no es nada agradable y nosotros los futbolistas tenemos que buscar la manera de sobrevivir, ya sea sacando los ahorros u otra manera de buscar ingresos".

El mediocampista del Motagua, Reynieri Mayorquín habló de lo que ha significado estar sin jugar y sin recibir un sueldo debido a la pandemia.

Uno de los futbolistas que no se han quedado de brazos cruzados ante la ausencia de los ingresos por falta del fútbol es Reinieri Mayorquín, quien aprovecha para lanzarle un reto a sus compañeros.

"Esta situación no es fácil, pero gracias a Dios hemos salido a flote y se va avanzando con todas las dificultades. Yo me he metido de lleno en el negocio (venta de repuestos) y las ventas son a domicilio. Este es un tiempo en el que hay que buscar reinventarse. Yo invito a los jugadores que abran la mentalidad y piensen en el futuro. Me da tristeza la situación, pero Dios tiene el control", comentó.

Los galenos ven esperanzador el posible regreso del fútbol en el país, pero siempre y cuando se logre descender la curva de infección por coronavirus, pero serán las autoridades del país que tendrán la última palabra para darle la luz verde a la Liga Nacional ante un posible futuro regreso a las canchas.

DIFICULTADES ECONÓMICAS

Para el presidente del Vida, Roberto Dip, la pandemia vino a desnudar las dificultades que pasaban los equipos y por ahora se encuentran prácticamente en la calle. No hay forma de iniciar un torneo si no hay una inyección económica.

"La mayoría de los equipos no tenemos los recursos para reactivar el fútbol, ya que es una inversión altísima. Si se consiguen los fondos se podría dar una reforma al torneo y en una asamblea determinar el tema de sedes, regiones, un torneo más corto, no descenso u otras consideraciones. Primero es lo sanitario, lo financiero y después los cambios de formato", dijo el presidente Dip.

Luego agrega: "Todos estamos teniendo un problema económico relacionado con la pandemia y cuando esto es tan general, no cabe otra que voltear a ver objetivamente a buscar cambios. El Vida está complicado económicamente, la plantilla se infló, era de 725 mil lempiras y hoy está en un millón 800 mil lempiras, muy cara y que nunca se ha pagado, menos ahora con la pandemia que no habrá ingreso de aficionados, los patrocinadores se están retirando por problemas económicos. La situación económica en el Vida es seria y se están haciendo grandes esfuerzos".