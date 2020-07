El blog de Kike Lanza: "Ya ni me acordaba que Fabián Coito era el técnico de la Selección de Honduras"

Trascendió hace unos días lo preocupado que está en Uruguay el técnico de la Bicolor, porque en Honduras, los jugadores no están en actividad y porque no hay fecha de reactivación del fútbol.

Leer esta nota en diez.hn me causó una impresión graciosa, me hizo recordarlo, de verdad banda, ya ni me acordaba que Coito era el entrenador del equipo de todos.

La última vez que supe de él fue a inicios de mayo cuando mi buen amigo Arnold Cruz me puso en contacto con él, le escribí para tenerlo en El Var de los Compadres para la radio, me leyó y no respondió. Creo no le gustó que unos días antes en mi blog sugiriera su suspension laboral debido a la crisis sanitaria.

Al final no creo que el uruguayo piense que mi idea es descabellada, porque en su país, la sensata Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) suspendió por unos meses al gran maestro Tábarez y sus cuerpos técnicos.

Yo no tengo razón o información de que una Selección de fútbol esté en actividad. Sería grosero de mi parte exigirle a Fabián que regrese al país si ni siquiera los directivos han podido reaccionar ante la profunda crisis que COVID-19 ha causado al fútbol catracho.

El entrenador de la Selección de Honduras, Fabián Coito, lleva año y medio al mando de la Bicolor.

Pero en un mudo tecnológico, no debe haber preocupaciones. El DT de la Selección Nacional debería ser un poco más consecuente con nuestro fútbol. Considero que así como él tiene el conocimiento para poder ser parte de conferencias tecnológicas de fútbol nacionales o Internacionales, también debería ser parte de un plan técnico y físico al menos con los jugadores preolímpicos por esa misma vía. En un mundo tecnológico la situación actual de nuestros futbolistas categoría selección no debería ser preocupación del señor Coito.

CONVOCATORIAS VIRTUALES

Creo que un cuerpo técnico como el de la Bicolor, que sigue devengando su salario neto, debe dar muestras de trabajo, más allá que la competencia eliminatoria o preolímpica están sin fecha definidas.

Coito, usted debió hacer convocatorias para concentraciones virtuales quedándose en casa con los jugadores nivel selección, por lo menos con los que están en el país. Si no lo ha hecho, hágalo, eso lo hará tener una mejor cara como nuestro guía a Qatar 2022.

Y quizás dirán, para qué concentrar jugadores si no hay partidos o competencia. Coito tiene muy poco tiempo con los muchachos, entonces uno de los objetivos debería ser dar a conocer o fortalecer mas con sus jugadores, su idea y su plan técnico y estratégico.

Ya hay partidos de la selección a su mando, ya hay material que analizar de forma grupal e individual. Al paso que vamos se llegará a la eliminatoria con un DT que aún no ha terminado de ambientarse a nuestro entorno y jugadores que aun no se ambientan a su técnico. Entonces, no se debe seguir en esta zona de confort.

Hay muchos ejemplos en el mundo de como estar en contacto con su jugadores y seguir la actividad. En la Liga Premier, para el caso, antes del regreso lo hizo Mourinho con su Tottenham. Ole Solskjaer también lo hizo con Manchester United. Acá en nuestro lado, en Costa Rica ya entrenan via zoom. En Argentina le llaman a entrenar vía videoconferencia, el método gran hermano.

Muy cerca para Coito, en Chile hay ya modelos que le podrían servir, todos los equipos tienen actividad cibernética. Un par de ejemplos como referencia:

Paqui (DT) y su PF Gonzalo Fellay del modesto Audax Italiano crearon una planificación para estar en permanente contacto y trabajo con sus jugadores.

-Rutina especial mantenimiento físico.

-Análisis de partidos pasados.

-Análisis rendimiento individual con cada jugador vía video

-Plan Nutricional

Colo Colo: El DT paraguayo Gualberto Jara, adelanta con sus jugadores temas para tener un mejor regreso. Jara tiene muy poco tiempo con el equipo y lo dirige de manera interina pero busca que sus jugadores entiendan un poco mas su idea mediante videoconferencias.

-Idea de juego.

-Características de cada jugador.

-Plan para el regreso en busca de ganar la copa.

-Charlas semanales.

-Indicaciones Sicológicas y Nutricionales.

Zoom ha sido la herramienta en la que muchos nos hemos apoyado para seguir con nuestras labores. Muchos técnicos de equipos la utilizan y conformaron comunidades cibernéticas deportivas par recrear incluso temas de vestuario para mantener la camaradería. Creo el cuerpo técnico de la H debería innovar y hacerlo. No esperar a que otra selección lo haga para motivarse. Se trata de trabajar camino a un objetivo. Con todo respeto un grupo social de whatsapp no es el canal para este nivel.

Sigo pensando después de 4 meses de COVID-19 que la “gloriosa” Fenafuth debió suspender salarios al cuerpo técnico de la selección. Y tengo que ser un poco mas amplio en este tema, no quiero que el señor Coito piense que esto es personal. No Fabián, lo que pasa, es que su patrono, hace un par de años se declaró en número rojos y es inexplicable que se dé este tipo de lujos con usted.

En lugar de seguir pagando un cuerpo técnico inactivo, se debió planificar un ahorro debido a la circunstancias y esa plata invertirla en canchas para los niños. Quizás usted no sabe lo que aquí ha pasado con los fantasmas “Proyecto Gol”. Bueno, lo que sí sabe, es que no existen. Dejando claro el tema, la situación no es que no devenguen, es que trabajen.

Por acá hay un ejemplo bien cerca, peligroso ejemplo para Coito. Pedro Troglio decidió quedarse en el país a vivir la cuarentena COVID-19 con su equipo Olimpia y tienen una plataforma de trabajo creada con sus jugadores. Porque le importó y le importa estar atento a lo que se viene en Concacaf. Eso eleva mucho más el performance del mundialista.

