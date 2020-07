Álvaro Izquierdo: Su consejo a los futbolistas jóvenes, 'Flecha' Bernárdez y Honduras con Fabián Coito

Una entrevista que muchos jóvenes tienen que ver. Quizás no es uno de los extranjeros más sonados que ha venido a Honduras en los últimos años, pero el talento con el que contó no se niega.

Y decimos esto porque Álvaro Izquierdo estuvo en Honduras en una época donde no habían redes sociales. Este uruguayo militó en nuestro país en Motagua, Victoria, Olimpia y Vida.

Actualmente radica en Houston y junto a la representación de jugadores, ha laborado con la cadena Fox Sports. Izquierdo y la empresa Imagine Future firmaron en los últimos días a los hermanos Meléndez del Vida, además tienen a su cargo a Wisdon Quayé y Marvin 'Flecha' Bernárdez.

En conversación con Diez, la cual se transmitió por Facebook y Youtube, detalló sobre los planes para los jugadores representados, consejos a quienes busquen triunfar en el fútbol y el proceso de Honduras con Fabián Coito pues él es charrúa.

REPRESENTACIÓN DE JUGADORES: “Se logró la firma de los hermanos Meléndez, tenemos uruguayos, mexicanos, estadounidenses y tenemos un jugador griego. Es un número amplio que tenemos para contar con tan poco tiempo. Ser representante abarca muchas cosas más, no solo querer sacarlos del país. Con Marvin Bernárdez arrancamos esto cuando él quedaba libre, le estamos enfocando casi todo nuestro esfuerzo y ver qué pasará”.

MARVIN BERNÁRDEZ: “Antes que nosotros lo representáramos a Marvin, ya había tenido contactos con Olimpia. Luego cuando lo firmamos nos contactó gente de Real España, igual está la opción de la MLS pero ahora mismo no se puede, se podría hasta que se vuelva a abrir el mercado de pase. Realmente las condiciones deportivas saltan a la vista de todos, antes de conocerlo investigamos sobre su entorno, creemos que está para cosas importantes. Desde mi punto de vista no es una mala opción que se quede en un equipo grande de Honduras, puede estar muy cerca de la Selección de Honduras”.

FABIÁN COITO: “Desde antes que Fabián se decidiera a tomar la decisión hondureña, conversamos porque tengo una relación con Honduras. He seguido viendo el fútbol de Honduras y yo le di mi opinión en ese momento cuando le ofrecieron la Selección. Honduras se llevó un grandísimo profesional, le pegó cuando lo criticaban al inicio de su nombramiento, qué bueno que lo puedan disfrutar y los resultados comiencen a darse”.

OPINIÓN SOBRE LA ELIMINATORIA: “No porque sea amigo de Fabián, Estados Unidos no tiene una gran generación de futbolistas o al menos no lo han podido mostrar. México no es el de eliminatorias anteriores ni cuenta con grandes figuras con las que puedan hacer gran diferencia. Costa Rica y Panamá vienen con cambios generacionales”.

NO SABER TODAVÍA CÓMO SERÁ LA ELIMINATORIA: “No quiero pensar que por el tema político o por su nacionalidad (Montagliani y la Selección de Canadá) se dé eso, no sé si un octagonal es tan malo porque estarían tres selecciones que no tienen tan alto nivel como las primeras cinco, Honduras lo ganó en cancha que es donde todo se tiene que dar”.

EL FÚTBOL AHORA ES UN NEGOCIO: “En la época nuestra no había esa desesperación de los padres por colocar a sus hijos, antes no era negocio y ahora sí. Para mí lo más importante es que los jóvenes estudien, que se preparen pues el fútbol dura muy poco tiempo, no todo mundo va a salvar su futuro económico por el fútbol. En el caso de Honduras el jugador debe mantener un nivel en Liga Nacional y mejorar en cada aspecto; falencias, alimentación y muchas más cosas para intentar llegar a las grandes ligas. No es solo de decir que tengo un buen representante y me iré al exterior, distintas cosas hacen que el futbolista profesional de élite llegue a donde llegó... El talento solo no alcanza”.

ENTORNO DEL JUGADOR: “Se han caído pases por fotos de Facebook. Pasaron al entrenador y a varias personas, pero al momento de ir con la persona que mira la vida personal, entonces dicen que no está para su organización. Te pueden cancelar un contrato por tus redes sociales, políticas, fotos y muchas más cosas porque ahora es más profesional el fútbol”.

