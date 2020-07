Rolin Peña sobre Juan Ramón Mejía: "En este momento sinceramente no nos interesa"

El delantero Juan Ramón Mejía terminó contrato con Real de Minas y ha sido vinculado en la últimas horas al Marathón, pero el gerente del club Rolin Peña descartó su llegada al equipo verdolaga.

"La junta directiva no ha hablado con Juan Ramón Mejía, sabemos que se trata de un goleador, pero en este momento sinceramente no nos interesa porque tenemos varios delanteros en esa posición", dijo Peña.

También ha cobrado fuerza el nombre de Ryduan Palermo, hijo del exatacante argentino Martín Palermo. Peña no esconde que han tenido pláticas con él.

"En el caso del hijo de Martín, no desconocemos que hemos tenido conversaciones con su representante en meses anteriores, viendo la posibilidad que pueda venir, pero no hay nada que haya evolucionado, no hay nada concreto. Ahorita estamos enfocados en como se reinicia el torneo de Liga y como se hacen llegar los recursos necesarios para comenzar el fútbol nuevamente".

Héctor Vargas se refirió días atrás al juvenil que milita actualmente en el Tlaxcala FC de la tercera división de México y dijo que la parte económica no es problema para este.

"Ya hemos hablado con él, hay disposición de su parte, es de esperar. Nosotros tenemos que ser lo más correcto posibles en relación a lo que se pueda pagar, obviamente las cifras que estamos pagando en este momento quizá no sean muy jugosas y no le llamen la atención, pero es un tema que se pueda esperar, no hay prisa. Tampoco es que está descartado".

Marathón continúa afinando detalles en su plantilla para el próximo certamen liguero. Ya le alargaron el contrato a 10 10 jugadores de reserva.

"Los firmamos por cuatro años más porque creemos que son el futuro de Marathón. Vamos a continuar trabajando en los recursos que le puedan ingresar al equipo".

Esperan respuesta de la Comisión Especial de reactivación

En la reunión de liga Nacional se nombró una comisión especial integrada por miembros de Liga y Fenafuth encargada de gestionar con entidades bancarias para solicitar un préstamo para el financiamiento del campeonato. Rolin espera una respuesta este viernes o sábado.

"Ya hubo una primera reunión con la comisión que está delegada, esperamos que mañana (vienes) o pasado tener una reunión donde se puedan tener avances concretos de todo lo que ocurre", cerró.