Mal arranque para Mauricio Dubón y los Gigantes de San Francisco; triunfo de los Dodgers

En el arranque de temporada de las Grandes Ligas, los Dodgers de Los Ángeles terminaron doblegando 8-1 a los Gigantes de San Franciscos donde juega el hondureño Mauricio Dubón, quien tampoco su mejor noche.

El estreno en esta nueva temporada no augura buenas cosas para los Giants, los mimados de la Bahía. Hasta la sexta entrada sostuvieron un juego decoroso que se desmoronó con los relevos en el montículo.



Los de San Francisco no dieron el ancho, al menos no cuando tendrían que haberlo hecho. En un deporte donde muestras de qué estás hecho desde el inicio, el equipo del catracho dejó mucho qué desear.



Los Giants iniciaron el juego de forma fría, con un May que los dominó en las primeras tres entradas. En ese lapso, Mauricio Dubón tuvo dos turnos al bate con un fly a right field y un "chocolate" de 1, 2 y 3 sin miramientos.



En la cuarta entrada se abriría la pizarra con anotación de Heideman después de un batazo de sacrificio de Pablo Sandoval a lo profundo del center field. Hasta allí, los Giants a pesar de su poco ataque sacaban oro puro de lo poco que hasta allí produjeron.



Corey Seager empató con dos outs en ese momento respondiendo a un batazo de Enrique Hernández. Marcador empatado.



Todo se desarmaría para los Giants cuando su manager, Gabe Kapler, hizo cambios en el relevado de pitcheo y allí los Dodgers sacaron lo mejor de Mookie Betts y de Bellinger, quienes se echaron el equipo al hombro para comenzar el triunfo que terminó siendo 8-1.

La séptima y octava entrada fueron de la suerte para los angelinos que supieron marcar territorio cuando las debilidades del rival lo permitieron.



Un largo camino comenzó para Mauricio Dubón y los suyos. Su próximo duelo será el sábado. nuevamente contra los Dodgers.