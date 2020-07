Minnesota United de la MLS ha mostrado interés en Marvin 'La Flecha' Bernárdez

Marvin 'La Flecha' Bernárdez es uno de los jugadores con mayor talento y proyección en la Liga Nacional de Honduras. El extremo derecho de momento es agente libre y todavía no sabe dónde jugará en los próximos meses.

Con el Vida ya culminó su contrato y Olimpia junto a Real España han buscado sus servicios. Mientras no se defina nada con el fútbol de Honduras, el futuro de Bernárdez seguirá siendo una incógnita ya que ahora mismo es complicado que un jugador vaya al extranjero por las fronteras cerradas a raíz del coronavirus.

“Se me acercaron pero eso fue en febrero para hacerme una oferta de renovación (Vida). Es una situación compleja porque le tengo bastante aprecio al Vida, hay condiciones donde uno no puede estar, estando en el equipo con los problemas que hay, creo que solo me voy a estancar, es momento para cambiar de aires. Habían varios equipos de la MLS interesados en mis servicios, el señor Osman Madrid ya se había comunicado conmigo, están bastantes interesados en contar con mis servicios. Eloy Page de Real España también se comunicó y con mi agente”, mencionó en entrevista a Diez el jugador.

Y es que 'La Flecha' Bernárdez brindó a Diez detalles sobre ese futuro, dijo que uno de los clubes de la MLS que ha mostrado interés es el Minnesota United pero en caso de ir a suelo norteamericano sería el próximo año.

“Eso sería en marzo, creo. No sé cómo sería el otro torneo porque ahorita está cerrada la ventana de transferencias en la MLS. De un último club que me dijeron sí, del Minnesota United, quien se encarga de eso es mi agente y ellos podrán dar más detalles”, declaró el futbolista.

Minnesota United es dirigido por el inglés Adrian Heath. En este equipo de momento no hay ningún centroamericano, pero sí cuenta con un cubano, triniteco, entre otras nacionalidades. Minnesota es una franquicia nueva ya que realiza sus encuentros en la MLS desde el 2017.

