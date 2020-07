Definidos los cruces de octavos de final de la MLS is back; solo cuatro hondureños siguen con vida

Enormes choques nos deparan en el torneo MLS is back que se está disputando en Orlando, Florida. Esta noche se disputaron los últimos dos partidos, el Houston donde militan Alberth Elis, Boniek García y Maynor Figueroa, quedó eliminado al empatar con el Galaxy.

Los equipos clasificados son el Orlando City, Impact Montreal, Philadelphia Union, New England, Toronto, New York City, Sporting Kansas, Vancouver Whitecaps, San José Earthequakes, Real Salt Lake, Seattle Sounders, Los Ángeles FC, Portland Timbers, Columbus Crew, Minnesota United y Cincinnati.

Ver. ASÍ QUEDARON LAS TABLAS DE POSICIONES DE LA MLS

Los octavos se comienzan a jugar desde el próximo sábado. Tras la eliminación de los tres catrachos del Houston Dynamo, solo quedaron cuatro en disputa; Andy Najar con Los Ángeles, Roger Espinoza de Kansas, Douglas Martínez con Real Salt Lake y Romell Quioto del Impact Montreal.

Este torneo experimental ha dejado muchas dudas, pues las lesiones y errores arbitrales lo han marcado. Muchos futbolistas sufrieron con las altas temperaturas que hay en La Florida en esta estación del año.

Leer. LOS ELOGIOS DE BRYAN RUIZ AL HONDUREÑO ALEX LÓPEZ

El primer catracho que estará en acción es el "Romántico" Romell Quioto que con el Impact Montreal de Canadá estará enfrentando al Orlando City, equipo donde milita el portugués Nani que es la gran estrella del cuadro morado.

CRUCES DE OCTAVOS DE LA MLS

25-07-20 ( 6.00 pm) Orlando vs Impact Montreal

25-07-20 (8.30 pm) Philadelphia Union vs New England R.

26-07-20 (6.30 pm) Toronto FC vs New York City

26-07-20 (9.00 pm) Sporting Kansas vs Whitecaps

27-07-20 (6.30 pm) San José vs Real Salt Lake

27-07-20 (9.00 pm) Seattle Sounders vs Los Ángeles FC o Portland

28-07-20 (6:00 pm) Columbus Crew vs Minnesota United

28-07-20 (8.30 pm) Los Ángeles FC o Portland vs FC Cincinnati