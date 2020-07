Pedro Troglio: "Me gustaría jugar ante Montreal en Honduras por la ventaja de la humedad"

Pedro Troglio está como un león enjaulado, esperando la libertad para volver a sentir el olor a pasto. Está ansioso de volver a las canchas, tiene cuatro meses encerrado en la capital debido a la pandemia, pero aprendiendo nuevas cosas, como hacer baleadas.

El entrenador del Olimpia explicó que quiere que ya sea el partido ante Impact Montreal de Canadá por la Champions de Concacaf, ese que se suspendió cuando estaban a un paso de las semifinales, pero advierte que le gustaría que fuera en territorio patrio.

Ver. MINNESOTA UNITED, INTERESADO EN LA FLECHA BERNÁRDEZ

"No hay nada más lindo en el fútbol que jugar con gente, es una linda experiencia, el fútbol es parte del folclore, pero tenemos que adaptarnos a jugar de esta forma al menos hasta que esto pase", comentó Pedro Troglio sobre el regreso del fútbol en Honduras.

Sobre el partido ante los canadienses del Montreal, Troglio quiere que el torneo de la Champions de Concacaf se vuelva a disputar, pero lo quiere hacer en casa, aunque de acuerdo a reportes, la confederación tomará una decisión el lunes.

Ver. MUERE WILL GARCÍA, EL PRIMER LEGIONARIO HONDUREÑO

"A mí me gustaría jugar en Honduras (ante Montreal), pero la verdad es que si no podemos porque no se puede por un montón de cosas por el protocolo, yo no tengo ningún problema con hacerlo en cualquier lado. Gracias a Dios el fútbol sigue siendo 11 contra 11, una pelota y los árbitros, gana el que mete más goles en el arco del portero que no comió con vos al mediodía, como decía (Carlos) Bilardo; así que no hay misterio", dijo a Fútbol a Fondo.

Y argumenta las razones del porqué debería hacerse en casa. "Me gustaría jugar en Honduras claramente porque tenemos la ventaja en cuanto al calor y la humedad... un montón de cosas que sirven. Lo que sí es que se juegue cuanto antes y mirarme entre los cuatro mejores de la Champions de Concacaf", manifestó Troglio.

Una de las cosas que le ha gustado hacer es cocinar, durante la pandemia, Troglio aprovechó para poner en práctica el arte culinario y así mata el ocio de la cuarentena esperando que se de luz verde para que los clubes vuelvan a entrenar.

"En Italia me enseñaron a cocinar, lo hago, me cocino solo, aparte de que miro fútbol todo el día y gracias a Dios que hay juegos cada media hora. Antes que no había, me miraba los partidos viejos nuestros. He aprendido a cocinar, hago baleadas porque me gustan mucho, y me como dos o tres, luego paso el tiempo en el mueble, balcón o la cama, además hablando con mi esposa, mis hijos y mi mamá", afirmó Pedro.