Wilfredo Guzmán: “Los clubes necesitan de 20 a 25 millones de lempiras para iniciar el torneo”

Wilfredo Guzmán, presidente de Liga Nacional, anunció los adelantos que han tenido de cara a la reactivación del fútbol en Honduras, pues todavía no se han conseguido los fondos, pues eso es vital para el arranque del campeonato Apertura 2020.

El mandamás explicó que son entre 20 y 25 millones de lempiras que necesitan los clubes para poder reactivar el fútbol. Este viernes hay una reunión de la Comisión de Reactivación creada por Liga Nacional y Fenafuth donde tendrán respuesta del Gobierno de la República.

“Nosotros tuvimos el lunes la primera reunión, orientada a hacer un análisis de todas las actividades principalmente por el presidente de la Fenafuth, Jorge Salomón, se presentaron dos informes y se crearon estrategias de qué actividades apoyar. La responsabilidad recayó en el presidente de la federación y su servidor para solucionar, los recursos de FIFA, fondos del gobierno y fondos de BANHPROVI. Hoy tenemos reunión para que todos los que estamos trabajando podamos rendir los informes”, comentó Wilfredo Guzmán, presidente de Liga Nacional a Panorama Deportivo.

Guzmán explicó que será clave que el gobierno se integre para reactivar el fútbol y este viernes podrían tener noticias. “El gobierno es uno de los frentes que estábamos trabajando. Hace algunos meses el Presidente de la República formó una comisión con Jaime Villegas, Gilberto Yaerwood y Alberto Chedrani. Ya nos reunimos y le presentamos un informe. Nos hemos reunido esta semana y a ahora en la tarde o a más tardar esta semana tendremos las buenas decisiones que tanto queremos”, explicó Guzmán.

“Honduras es de los pocos países donde el fútbol no es negocio. Como empresario que soy, he creado estructuras para tener un rumbo de dónde va la Liga Salvavida con el proyecto que presentamos. La junta directiva ha sido informada de todo el proceso de todo lo que se está haciendo. No hemos firmado ningún tipo de documento sin antes informar a la junta directiva”, mencionó Guzmán.

“Nosotros hicimos un análisis de cuánto cuesta el torneo apertura y clausura, ya está en manos del presidente y se está involucrando el costo del montaje de cada jornada de acuerdo al desarrollo del calendario y el ingrediente que es la parte sanitaria que es la prevención. Hay un presupuesto y las variables, estamos buscando algunos proveedores como la Cruz Roja Hondureña para este tema de salud”.

Sobre el dinero que se ocupa, el presidente mencionó: “Hablamos arriba de 20 a 25 millones de lempiras que necesitan los clubes para inciar. Hay cuatro equipos que dijeron que no necesitan. Pero tomando en cuenta de cómo se maneja el sistema financiero nacional y con todas las reuniones que hemos tenido con BANHPROVI, aprovecharemos el producto del Gobierno con el fondo de garantía especial para las PYMES de nuestro país, le garantizan el 90% que es el que nosotros aplicaríamos. Eso ya está en discusión con los equipos, desde el jueves logré que se tuviera una reunión con BANHPROVI para que escucharan las alternativas para tener acceso, esa es una excelente opción”.