Los Dodgers vuelven a pasarle por encima a los Gigantes de San Francisco de Mauricio Dubón

Segundo juego de los Gigantes de San Francisco en el que el hondureño Mauricio Dubón salió de titular para enfrentar a los Dodgers y segunda paliza de la nueva temporada 2020.

Los Giants, que cayeron esta vez 9-1, no pueden sostener un pitcheo sólido y así se ve difícil el camino a las postemporada y mas si consideramos que solo se jugarán 60 partidos.



En cuanto al pelotero de origen sampedrano, siguió seco con el bateo pero muy sólido a la defensiva, su principal arma en el diamante. En general, su equipo no ha iniciado entonado y no le ha visto una a los Dodgers en los dos juegos disputados el jueves y viernes.



Desde el mismo inicio hubo carreras. Los locales salieron con frente al flojo pitcheo de Tyler Anderson de los visitantes cuando Max Muncy la voló fuera de la cerca para poner adelante a los Dodgers.

En esta entrada fueron silenciados los siguientes bateadores a través de sendos outs. En la segunda entrada se dobló la ventaja cuando anotó Joc Pederson luego de un sencillo bateado por Justin Turner.



En la tercera entrada recortaron los Gigantes, con un jonrón solitario de Jaylin Davies, que pareció despertar a los de San Francisco, pero solo fue Ilusión.

Sin buen parado en el montículo, estás para tomar leche tibia y ver la televisión. Rico García entró a relevar a Anderson y la fiesta local siguió a punta de toletazos.

FESTIVAL DE CARRERAS PARA LOS DODGERS

En la cuarta entrada comenzó el festival de los angelinos cuando Max Muncy volvió a anotar empujado por un batazo de Justin Turner. En la siguientes entradas lo hicieron Corey Seager después del fly de sacrificio de Will Smith y no precisamente actuando y en la sexta sumó la quinta rayita con otro jonrón de Muncy. Ya se miraba que la novena local era demasiado para los de la Bahía.



El castigo no paró en el séptima que suele ser la entrada de la suerte, especialmente para los que van perdiendo. No hubo tal. En todo caso consolidó el juego y el marcador para los vencedores. Mookie Betts empujó otra mas para poder su primera impulsado con los Dodgers y montar la paliza.



Gabe Kapler nunca mostró ni reacción ni estrategia como manager de los Giants, que no solo no tienen pitchers de nivel para sacar adelante esta temporada, además no han mostrado bateo y para sus seguidores eso es de preocupación.



El juego se cerró con un resultado final de 9-1 que repite derrota pero que deja un profundo malestar y preocupación en el seno de los Gigantes que no han mostrado hasta ahora mas que flojera.

ESTA FUE LA NOVENA TITULAR DE GIANTS

Mike Yastrzemski - CF

Wilmer Flores - 3B

Pablo Sandoval - 1B

Alex Dickerson - DH

Joe McCarthy - LF

Mauricio Dubón - 2B

Brandon Crawford - SS

Jaylin Davis - RF

Rob Brantly - C