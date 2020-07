Mario Moncada se confiesa: Intento de sobornos y llamadas de dirigentes a los árbitros en Honduras

Una entrevista bastante reveladora. Diez conversó con Mario Moncada, exárbitro de Liga Nacional en una charla que se transmitió por Facebook y Youtube. El nacido en Talanga, Francisco Morazán, contó muchas interioridades del arbitraje en Honduras y las vivencias cuando impartió justicia.

Moncada brindó algunos detalles sobre el intento de soborno que le hicieron, llamadas dirigentes de Liga Nacional a los réferis y la corrupción dentro del gremio, flagelo que a la fecha no se extingue.

CUANDO ALFREDO HAWITT DIRIGIÓ EL FÚTBOL: “El fútbol en Honduras siempre es manejado por corruptos, Hawitt y Callejas eran corruptos. ¿Quiénes eran las imágenes del fútbol en Honduras? Hawitt y Callejas y mire dónde estaban, presos en Estados Unidos, a uno hasta lo enterraron con honores aquí, es un país 'patas arriba'. El arbitraje es un nido de corrupción también, yo le llevé a Alfredo Hawitt los depósitos que le hacían algunos presidentes de los clubes a los árbitros, por ejemplo cuando me fueron a dejar una 'marqueta' de billetes a un hotel previo a un clásico, al hotel Intercontinental. No sé qué tanto valía ese partido pero me llevaban 500 mil lempiras en billetes de 500 y yo lo denuncié... Alfredo me dijo 'mira pelón no agarrés esa papada, te vas a cagar en el fútbol'. Yo le llevé a Alfredo depósitos que le hacían a dos árbitros de la Liga Nacional”.

Moncada siempre fue considerado como un árbitro que imponía respeto.

CORRUPCIÓN: “Alfredo lo que hacía es que a un asistente y a un central los sacó de forma disimulada. Después yo me doy cuenta que un asistente que caminaba conmigo y se prestaba para eso luego estaba en la Federación y caminaba como visor a nivel internacional, lo agarraron a tiros en Tegucigalpa y luego desapareció. La otra vez me llamó Héctor Rodríguez y me dijo que había escuchado que un dirigente del Victoria aseguró que le había dado 80 mil lempiras. ¿Qué pasa con el Vida? ¿Qué pasa con la familia Dip que solo le deja pérdidas? ¿Qué pasa con esas directivas que solo pérdidas le dejan?”.

INTENTO DE SOBORNOS: “Ahora no me sirve de nada decir qué equipo, yo cumplí con mi obligación al decirle a mi jefe. Ellos me dijeron 'no es que vas a meter goles, solo queremos que busqués la forma de cómo manejar el partido'. En una oportunidad con una final de Segunda División en Roatán, el alcalde me quería pagar todo y por qué, ¿qué quería? Me recuerdo también que una vez me llamaron para que yo regresara 200 mil lempiras que supuestamente me habían enviado, alguien negocio para que se diera ayuda y el partido quedó 0-0, yo no sabía nada de eso, fui amenazado durante dos años”.

AMENAZAS EN SU CONTRA: “Yo denuncié que estaba amenazado por parte de un dirigente hondureño, ahí tengo un carro que me lo golpearon en Puerto Cortés. Mire, han ido a hoteles con fusiles, con ametralladoras para amenazar a los árbitros. Yo le dije a Alfredo Hawitt que me dejara dirigir el arbitraje y nunca me dejó, yo tenía una prueba contra él y mire ahora, ahí están los hechos, ahí está la sentencia pues”.

El talangueño dijo que le gustaba dirigir los clásicos.

PALABREO CON DIRIGENTES: “Alfredo me decía bastante que me retirara, yo acepté la propuesta. Una vez en Siguatepeque arremetí contra un representante de Olimpia, un trigueño que trabaja en la televisión. Ese señor me dijo 'Mario dejá de escupir para arriba que puede caer el gargajo en la cara' y yo le dije 'no joda, cuidado y le cae a usted, diga qué es lo que tiene que decir y punto'. Un señor que se la tira de pulcro en el fútbol hondureño y me he dado cuenta que también se presta para cosas sucias... Alfonso Guzmán”.

BENIGNO PINEDA: “Benigno se retira porque era un haragán con la prueba física, yo le tengo mucho respeto porque es un árbitro consolidado. A Benigno lo mantuvo Alfredo y se la jugó con él pero no sirvió físicamente, por eso no tuvimos árbitros en los Mundiales, Benigno se retiró porque no superaba la prueba física”.

LAS NUEVAS AUTORIDADES ARBITRALES: “Qué méritos ha hecho Óscar Velásquez para ser el presidente de la Comisión de Arbitraje, un árbitro asistente que no es una imagen en el fútbol hondureño. Credibilidad, imagen, personalidad. ¿Por qué Óscar Velásquez?. Pregúntele a Óscar Velásquez donde iba de asistente en una final y donde Raúl Castro era el central, qué pasó porque iban custodiados, por qué los bajaron y los pusieron manos arriba con unas armas”.

LE GUSTABA DIRIGIRLE A LOS GRANDES: “Yo no tengo equipos, a mí me gustaba dirigirle a Olimpia y Motagua para pararme contra ellos, igual a los del España. Cuando los partidos eran fuertes yo me les cuadraba a los jugadores, me gustaba agarrar a esos equipos cuando llegaban 'bufoncitos'. Con Amado o con Wilmer Velásquez que se le tiraba de evangélico y dentro de la cancha se transformaba, yo le decía '¿qué te pasó, la Biblia qué la hiciste?'”.

Moncada ahora es analista arbitral en el programa Sin Anestesia.

JUGADORES CONFLICTIVOS: “Con Amado Guevara yo tuve un pleito fuerte, incluso se llegó a meter Flor Guevara (su madre) en los medios de comunicación. También habían jugadores de Olimpia que eran el mero demonio, a Walter Hernández una vez lo expulsé porque me insultó, luego me llamó Osman Madrid para reclamar y así otros... Reinaldo Tilguath, 'Pescado' Bonilla, 'Pescado' Rodríguez”.

FINAL OLIMPIA-VICTORIA: “Cometió un error Benigno Pineda, también le faltó un poco de responsabilidad a Salinas en esa mano de Palacios. Tuvo que haberse mantenido con el banderín arriba y haber dejado en ridículo a Benigno, Salinas debió haber cumplido con su responsabilidad. Claro que fue perjudicado Victoria en esa final”.

Mario Moncada confesó que intentaron sobornarlo previo a un clásico.

TÉCNICOS QUE SE REUNÍAN CON ÁRBITROS: “Gilberto Yearwood, Jorge Pineda, Héctor Vargas, Edwin Pavón... Se han reunido con árbitros a petición de los presidentes y ellos lo saben, Vargas ha estado en clubes pequeños y en cualquier momento han sido perjudicados. No es que Vargas en estos momentos se ha reunido, ellos conocen muy bien esos temas, 'Primitivo' Maradiaga conoce muy bien de eso”.

REUNIÓN CON GENTE DE MOTAGUA: “Yo recibí llamadas de todos los equipos, pero mire de Olimpia nunca recibí llamadas de un alto dirigente, solo de bajo perfil. Una vez me reuní con 'Lin' Zelaya, con uno de los Atala. Era para tocar el tema de Amado Guevara porque en muchos juegos yo lo expulsaba a Amado bastante. Yo caminaba con seguridad y esa vez el señor Atala me hizo entender que no podía andar con seguridad”.

