La anécdota de Mario Moncada con Marco Materazzi en 2019: ¡Le mentó la madre!

Mario Moncada tuvo una amplia entrevista con Diario Diez, en la charla sacó a la luz la corrupción que se maneja en el gremio arbitral y cómo los dirigentes nacional quieren verse beneficiados pagándole a los réferis.

El exárbitro de Liga Nacional confesó que, previo a un clásico, le llevaron 500 mil lempiras para beneficiar a unos de los clubes y que él lo denunció.

Asimismo el ahora analista arbitral en el programa Sin Anestesia detalló que Alfredo Hawitt no dejó que él dirigiera el gremio arbitral ya que la corrupción era muy grande en ese momento.

La carrera de Mario Moncada se vio marcada por muchas finales de Liga Nacional, además tuvo la oportunidad de impartir justicia en dos Juegos de Leyendas nacionales ante internacionales, en 2018 y 2019 respectivamente.

En ese cotejo disputado en el 2019 el cual se efectuó en San Pedro Sula, Moncada tuvo un momento cálido con el italiano Marco Materazzi, durante la plática con Diez rememoró lo sucedido y contó que tuvo que pedirle disculpas al italiano por lo que hizo.

“Con Materazzi fue algo que ya lo llevaba yo preparado, yo no sabía que Materazzi hablaba español, casi me ahorca él. Fue una falta que le hicieron a Samuel Caballero y el juego estaba 3-2, reacciona fuerte y Puyol reacciona fuerte también. Le dije 'tu madre marica hijo de p...' y mire que hace meses se le había muerto la mamá a Materazzi”, indicó.

Tras el momento, el español Carles Puyol se le acercó a Moncada y le dijo que cómo hacía eso si Materazzi había perdido a su señora madre meses atrás. “Puyol me dijo que se le acababa de morir la madre a él, Materazzi me dijo 'no te preocupes, te disculpo” porque fui humillado a pedirle disculpas, hablando un español fluido él”.

