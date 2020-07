El blog de Mauricio Kawas: Es el turno de la Fenafuth de recibir la factura y pagar lo que le toca

No es la primera vez que lo voy a decir o escribir y estoy seguro que no será la última. Si no tenemos torneo en lo que resta del año se nos viene un atraso tremendo en nuestro fútbol y de paso nos vamos olvidando de clasificar a Catar. Porque la Liga Nacional ha sido y es la fuente en la que la Fenafuth se nutre para armar la Selección Nacional.

Y no sólo la escuadra absoluta, también para conformar las distintas selecciones menores.

Dicho de otra forma, los clubes invierten en sus jugadores que son utilizados por Fenafuth a cambio de nada para los equipos. Llegó el momento que la Federación Fútbol pague la factura.

Muchos clubes le exigen en estos momentos a la Federación que de un paso al frente y sea verdaderamente parte del rescate. Esto no se resuelve con decir que la responsabilidad del endeudamiento le corresponde a cada uno de los equipos y a sus directivos, y que los demás, los que están bien y tienen billete, no tienen porque verse involucrados.

Les recuerdo que esos directivos que hoy están endeudados lo hicieron para sostener a su club y de esa forma poder tener un torneo. Y estos directivos arriesgaron su patrimonio, pusieron de su dinero y hasta hipotecaron propiedades para que esos que se ufanan de tener dinero puedan disputar un torneo completo y vean a su multimillonaria institución coronarse como campeones.

Además, gracias a que se juegan esos torneos con 10 equipos, es que Fenafuth puede conformar sus selecciones generando ingresos que no comparte con la Liga Nacional. El único momento en el que la Liga ve algo de dinero de parte de Fenafuth es cuando se clasifica al mundial y se le asigna un monto.

Mauricio Kawas insta a Fenafuth a asumir su responsabilidad para mantener con vida el fútbol de Honduras.

Lo que quiere decir que los clubes de Liga forman y mantienen en actividad a los seleccionados con el riesgo de no recibir nada si no se logra un cupo en la Copa del Mundo.

No parece justo, ¿verdad? No. Por eso entiendo la molestia que en estos momentos sienten este grupo de dirigentes. Sobre todo cuando algunos los tratan como si fueran irresponsables.

Hoy Fenafuth tiene una oportunidad y para mí, una obligación, de demostrar que reconoce el esfuerzo de los directivos que sostienen los distintos clubes de Liga. Estos clubes le piden a la Federación que se aproveche el beneficio del préstamo a cero interés que ofrece la FIFA y que solicite un monto para ser repartido entre los clubes que más lo necesitan.

Me han comentado que la Fenafuth no estaría de acuerdo ya que tiene planes de usar ese dinero sólo para las distintas selecciones, entre otros proyectos. Espero sea una versión falsa.

De ser cierta sería algo lamentable. Porque hoy más que nunca es el turno de la Fenafuth de recibir la factura y pagar lo que le toca para mantener vivo el fútbol rentado de nuestro país.

Porque si el fútbol rentado de Honduras se muere también se mueren los distintos procesos de selecciones nacionales.