Revelan por qué Gignac nunca ha sido expulsado en la Liga MX: ''Te reclama, te levanta las manos...''

El delantero francés André-Pierre Gignac empezó 'on fire' el Apertura 2020 con el doblete que le marcó al Necaxa el pasado viernes en el triunfo de Tigres por el marcador de 0-3.

Desde su llegada a la Liga MX en 2015, el galo siempre ha demostrado ser uno de los mejores futbolistas tanto dentro como fuera del terreno de juego, pero lo que también se le resalta es que sigue sin saber lo que es una tarjeta roja en el fútbol azteca.

Ante esta peculiar situación muchos árbitros se han pronunciado y esta vez fue el turno para Óscar Macías Romo, quien reveló por qué Gignac nunca ha sido expulsado en un partido.

El colegiado defendió al Bomboro en un Instagram Live con 'Cuerpo Técnico' y expresó que si no lo castigan con tarjetas es porque es el único futbolista que jamás ''nos ha mentado la madre''.

''Yo tengo un punto muy clavado en eso, cuando las cosas no salen bien o alguien te grita, la primera que a mí me friega es mi esposa. Me dice, ¿por qué te dejaste gritar?'', cuenta el silbante.

''Pero hablando en específico de Gignac, me parece que hubo una cortina en donde todo mundo decía 'es que Gignac, es que Gignac, es que Gignac', pero les pido a todos los compañeros que están aquí unidos, recuerden una sola situación en la que Gignac en realidad haya hecho algo para que haya sido castigado. Lo más que hace es que pararse enfrente, te reclama, te levanta las manos, pero no hay ni una mentada de madre, no hay un insulto'', añadió Macías Romo.

Susto para el Bomboro

Cabe recordar que Gignac vio la única ''expulsión'' en marzo del presente año en un duelo frente a Juárez cuando minuto 53, el colegiado Fernando Gómez quiso mandarlo a las regaderas por una fuerte disputa con Joaquín Esquivel, pero al recurrir al VAR cambió la roja por una amarilla.