MisterChip sobre el nuevo formato de eliminatorias Concacaf: "El Salvador es a la que más perjudica"

El periodista estadígrafo español Alexi Tamayo, más conocido como MisterChip, opinó sobre el nuevo formato de las eliminatorias de la Concacaf rumbo a Qatar 2022 y asegura que la selección de El Salvador es la más perjudicada.

"Ya no será hexagonal, ahora será octagonal. Las cinco selecciones ya tenían matemáticamente el pase, Concacaf lo que ha hecho es respetar el mérito. El Salvador lo tenía cerquita con el anterior formato, ahora no la tiene. Estaba codo a codo peleando con Canadá. Ahora van a tener que competir con el resto de selecciones que no tienen plaza por la tres vacantes", dijo el español.

En la primera ronda, El Salvador, Canadá, Curazao, Panamá, Haití y Trinidad y Tobago serán cabezas de serie y MisterChip explica las únicas ventajas que tendrán estas.

"La ventaja que va a tener El Salvador o Canadá, que se vieron perjudicadas con este nuevo formato, es que al menos como cabeza de serie los partidos más duros los van a jugar en casa. Solo jugarían fuera los partidos con los rivales más débiles de su grupo".

El experto en números detalla cuáles serían los cruces si se cumplen y avanzan los seis mejores posicionados del 6 al 35 en el ránkig FIFA de Concacaf.

"La segunda compensación que tendrán esas selecciones como El Salvador o Canadá es que en la segunda fase que se disputará en marzo. Si cumplen las normas del ránking y las cabezas de serie se clasifican serían: El Salvador vs. Trinidad y Tobago, Canadá vs. Haití y Curazao vs. Panamá".

Por último, respondió a la interrogante de un aficionado de si este nuevo formato es injusto para la escuadra cuscatleta.

"El Salvador es la selección a la que más perjudica este formato respecto del anterior. No estoy descubriendo la penicilina. Es una evidencia a la que se llega, simplemente, haciendo números", cerró.