Carlos de los Cobos, técnico de la Selección de El Salvador, se pronuncia contra Concacaf

Carlos de los Cobos, técnico mexicano de la Selección de El Salvador, ha reaccionado molesto con la Concacaf tras el repentino cambio de formato de eliminatoria rumbo al Mundial de Qatar 2022.

El seleccionador cuscatleco, en una entrevista con EDH Deportes, exteriorizó su malestar, pues aduce que este abrupto cambio, le trastoca sus planes con el elenco salvadoreño.

“Está claro que la única Selección perjudicada somos nosotros en esta determinación de Concacaf, esté claro que pudieron ser diferentes las decisiones”, comenzó diciendo un molesto De los Cobos.





“Nos cambia todo el panorama, no esperábamos esta determinación porque sabemos que estamos viviendo una pandemia. Los jugadores no están entrenando consistentemente y de manera organizada con sus equipos y nos agarra en un momento inesperado”, explicó.

Carlos de los Cobos asegura que lo hecho por la Concacaf es una "injusticia", no lo tolera y mostró su rabia. “Ha sido una injusticia la que han hecho con nuestra Selección por cómo nos han tratado. Ya estamos planeando como podríamos reactivar el trabajo con los muchachos. Dependemos de la determinación de lo que digan los Gobiernos si nos permiten trabajar, es complejo porque no estábamos preparados para esto”.



El legendario ex jugador del América de México considera que se pudo armar un nuevo formato tomando en cuenta los que habían logrado meterse en los primeros puestos del ránking FIFA y así evitar esas dos rondas previas para llegar a la hora de disputar los boletos al Mundial: “Si lo que determinan es el octagonal, bien pudo decir Concacaf que los primeros ocho, hasta el día de hoy, son los que van a competir y no todo este enredo como se han metido”.

BUSCAN BENEFICIAR A OTRAS SELECCIONES

Carlos de los Cobos no para ahí, seguía atacando el actuar de la Concacaf. “Si quieres que de alguna manera estén las selecciones que convengan, lo justo es que las ocho primeras vamos al octagonal y el resto de selecciones compiten como vamos a competir ahora; pero creo que era lo mas práctico, lo más saludable. De esta manera nos echan a perder el trabajo de casi dos años. Con esto, entonces, no entiendo para qué la Liga de Naciones, para qué competir bajo tanta presión para estar en la sexta posición; lo que planeó Concacaf al principio lo están tirando a la basura”.



“Yo siento que es una falta de respeto al país, a la afición, Federación, a todos porque se hizo un gran esfuerzo. La afición está ilusionada por estar cerca de un hexagonal. Si no encuentras otro camino tenemos que ser prácticos, si lo que te interesa es que esté cierta Selección, y lo digo porque ustedes saben a lo que me refiero, lo que se busca es hacerle la carga menos pesada a algunas selecciones”, aseguró el azteca.





Para finalizar, dijo. “Si al final manejas el ránking para la clasificación, por qué no lo respetas. Es una total falta de respeto, porque yo digo que sabíamos que había posibilidades de que se hiciera en otro formato; México y Estados Unidos levantaron la voz. No nos dan el valor que a base de mucho esfuerzo vamos adquiriendo”.