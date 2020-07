Mateo Yibrín: "Motagua y Marathón quieren dar golpe de estado a la Liga Nacional"

Mateo Yibrín, expresidente del Real España, estuvo presente en la reunión de los presidentes de clubes de Liga Nacional con el presidente de la república Juan Orlando Hernández. Tras la misma dijo que Motagua y Marathón pretenden sacar de su cargo a Wilfredo Guzmán.

"Motagua y Marathón son los dos equipos que andan con intenciones de quebrarse (sacar) al presidente de la Liga Nacional. No tengo las pruebas contundentes, pero esas son las voces que se corren en los pasillos de que se lo quieren volar", dijo Yibrín al programa Minuto 90.

Y agregó: "Ellos están liderando un movimiento (para sacar a Wilfredo), y los demás equipos solo hacen bulto, en el fútbol también hay política, quieren dar golpe de estado a la Liga Nacional".

Yibrín siempre va de frente diciendo las cosas y explica los motivos por los cuales estos dos clubes estarían en contra de la continuidad de Guzmán en la presidencia de Liga.

"Es que soy muy franco, por eso a veces me meto en problemas, pero esas son las voces que se corren, la verdad que no sabemos exactamente cual será el destino del fútbol hondureño con esas cosas que están pasando. Imagínese usted; primero esto de la pandemia, luego la falta de dineros de los clubes, y ahora esto que pretenden hacer estos dos clubes de destronar a Wilfredo Guzman, porque al parecer no están de acuerdo de la forma como esta manejando la Liga Nacional".

Yibrín expresó que los aurinegros brindarán todo el apoyo al actual presidente de la Liga. "Real España no le dará la espalda a un dirigente como Wilfredo Guzmán, porque es afín de Real España".

El dirigente instó a los clubes a llegar a un consenso para evitar una crisis mayor en el balompié catracho y que la actividad se pueda reactivar.

"La verdad deben ponerse de acuerdo y analizar bien este tipo de situaciones porque estamos atravesando por una crisis en el fútbol, la cual nunca habíamos vivido", cerró.