El blog de Elmer López: Aclarando dudas; Motagua también provino de un equipo de béisbol

Cada vez que escribo un artículo, surgen, como es de esperar, comentarios a favor y en contra. En relación a los comentarios desfavorables, lo que más me llama la atención es que nada tienen que ver con el tema que se está tratando. Responderé a los cinco más frecuentes.

1. Comentarios donde sale a relucir el hecho que Olimpia comenzó como un equipo de béisbol. Efectivamente así ocurrió, eso nunca lo he ocultado, en relación a ese tema pueden leer con detalle el artículo: “¿Por qué Olimpia comenzó como un equipo de béisbol?”.

Ahora, de igual manera, Motagua también provino de un equipo de béisbol llamado Águilas. Esto fue consignado por el historiador nacional don Nahúm Valladares y Valladares (simpatizante de Motagua), en el artículo “Fútbol Capitalino” de su Sección: Tegucigalpa del Recuerdo, publicado en el diario La Tribuna el 7/7/2015.

Posteriormente Motagua se forma de la fusión y posterior desaparición de varios clubes: el Club Herrera cambió de nombre a Club Sparta, que posteriormente se fusionó con el Club Honduras Athletic para llamarse Club Honduras, el cual, el 29 de agosto de 1928 se fusionó con el Club América para dar origen al Club Motagua.

Además, tanto Olimpia como Motagua, regresaron a jugar béisbol en 1940, cuando el general Tiburcio Carías Andino prohibió la práctica del fútbol por 5 años en Tegucigalpa a raíz de incidentes violentos de los aficionados en los estadios.

2. Comentarios sobre los títulos que ganó Motagua en la época del amateurismo. Títulos de Campeón Nacional sólo ganó dos (Campeonatos 1948 y 1950/1951), los otros fueron títulos locales (sólo de Tegucigalpa), pero tampoco los 16 o 20 que mencionan.

Veamos: en 1927 se crea la liga local de Tegucigalpa llamada Liga Morazán y ese primer torneo lo ganó Olimpia, luego en 1928, Olimpia repite ganando la Liga Morazán y también gana el Campeonato Nacional contra el Marathón. En ese año se fundó el Motagua.

Olimpia, Primer Campeón Oficial Nacional de Fútbol 1928.

Arriba: René Sagastume, Roberto “Ney” Cubels, Ángel “Pachán” Raudales, Juan Fino, Fernando Callejas Valentine, Erasmo Velásquez, Felipe “Pipuy” Vásquez Mejía, Guillermo Lara, José María “El Viejo” Flores. Abajo: Agustín Núñez y Rafael “Popoyo” Reyes.

Olimpia sigue ganando la Liga Morazán en 1929, 1930 y 1931 contra Motagua, España (el del Barrio Morazán) y Unión. En 1934 no hay torneo porque se destruyen las canchas de La Isla por las inundaciones de los ríos Choluteca y Chiquito. En 1935, 1936 y 1937 Olimpia repite y llega a su 8vo título. En 1938 Motagua gana la Liga Morazán. En 1940 Carías prohíbe el fútbol en Tegucigalpa.

En 1945 se reanuda el fútbol, ya dirigido por una nueva organización local llamada Liga Mayor de Fútbol Francisco Morazán (creada el 15/11/44), donde Motagua gana los campeonatos de 1945 y 1946. A partir de 1947 se reactivan los Campeonatos Nacionales donde el equipo campeón de la Liga Mayor disputa el Campeonato Nacional en una Serie Final con los demás Campeones Departamentales. Motagua ganó la Liga Mayor Francisco Morazán en cinco ocasiones más (1947, 1948, 1950/51, 1951/52 y 1954/55), pero sólo pudo ganar el Campeonato Nacional en dos de esas cinco series finales.

Por lo tanto, de los Torneos de Fútbol de Tegucigalpa (Liga Morazán: 1927-1940 y Liga Mayor de Fútbol Francisco Morazán: 1944-1964), Olimpia ganó 17, Motagua 8 y Federal 3 (1952, 1953 y 1962). De los años 1932, 1933 y 1939 no tengo registros, y mucho agradeceré al que me informe a través de un documento histórico.

Club Federal, Campeón Nacional de Fútbol 1953.

Escriba aquí su pie de foto

Arriba: Efraín “Gato” Salinas, Carlos “Cayuyo” Rivera Williams, Amado H. Núñez, Carlos Alberto “Furia” Solís, Ismael Zelaya, Miguel Márquez, Héctor Pacheco Molina, Fernando “Cascarita” Brenes, Marcos “Sarandajo” López, Rafael “Cava” Flores, Orlando “Bimbo” Vásquez y Jorge Alberto Miranda. Abajo: Carlos “Calistrillo” Umanzor, Jorge “Písica” Iglesias, Mario Rivas, Pedro “Peyito” Velásquez, Agustín “Chero” Avelar, Jacobo “Tico” Godoy y Andrés Salinas.

3. Comentarios de que los torneos amateurs no cuentan. Favor leer el artículo “Honduras, el país que no oficializa sus torneos amateurs” en donde demuestro con pruebas que, es política de FIFA reconocer como oficiales los títulos amateurs a nivel mundial, siempre y cuando en su país, los torneos hayan tenido el reconocimiento oficial.

En el caso de los ocho títulos de Olimpia, dos de Motagua, dos del Hibüeras y uno del Victoria, Vida, Federal, Sula, Aduana y Abacá (18 torneos en total), el reconocimiento oficial de esos torneos existe. Por eso en el mundo, equipos de la talla del Real Madrid, Barcelona, Juventus, Peñarol y River Plate entre otros, tienen tantos títulos.

Es increíble que los motagüenses le den la espalda a sus grandes figuras de antaño, como las que, en el Campeonato Nacional 1950-51 lograron que Motagua fuera el primer Campeón Nacional Invicto del Fútbol Hondureño.

Quisiera preguntarles a los familiares de Pedro Atala Simón, Armando “Majoncho” Sosa, Daniel Matamoros, Zacarías Arzú, Raúl “Joyo Chele” Barahona, Ramiro Godoy, Alfonso “Foncho” Uclés, Rodolfo “Popo” Godoy, Alberto Bourdeth, Adolfo “Pito” Castro, Julio César “Polaco” Barahona, Rigoberto “Coyote” Castro, Francisco “Chico” Alegría, Víctor “Motor” Bernárdez, Emilio “Chapín” Sosa, Alonso Laitano, Manuel “Nelly” Sosa, Juan Velásquez, Secundino “Cundo” Valladares, Mario Laínez, Alberto “Chicho” Quan, Amado Baños, Roberto “Gordo” Girón, Michel Fúnez, Alonso “Macarrón” Laitano, Arturo “Canaca” Amador, Luis Doblado y “Pato” Gómez; si, ¿estarían de acuerdo en inmortalizar sus nombres en los Registros Históricos del Fútbol Nacional?.

Con seguridad su respuesta sería otra a la que veo reflejada en los comentarios de mis artículos.

Esto lo confirmo con el comentario de la familia Umaña Sabillón, quienes al leer el artículo “El Campeonato Nacional de Fútbol de 1954-55…”, agradecen a Dios porque su padre Ernesto “Umañita” Umaña (QEPD) fue parte de la historia y anhelan que ese campeonato, donde el Abacá salió Campeón Nacional, sea oficialmente reconocido (verlo en los comentarios del artículo mencionado).

Club Motagua, Primer Campeón Nacional Invicto del Fútbol de Honduras, 1950-51.

Arriba: Raúl “Joyo Chele” Barahona, Francisco “Chico” Alegría, Víctor “Motor” Bernárdez, Ramiro Godoy, Alberto Bourdeth, Emilio “Chapín” Sosa, Alonso Laitano, “Pato” Gómez, Manuel “Nelly” Sosa y Juan Velásquez. Abajo: Alfonso “Foncho” Uclés, Rodolfo “Popo” Godoy, Rigoberto “Coyote” Castro, Secundino “Cundo” Valladares, Zacarías Arzú, Adolfo “Pito” Castro y Mario Laínez. Faltaron en la foto: Alberto “Chicho” Quan, Amado Baños, Roberto “Gordo” Girón, Michel Fúnez, Julio César “Polaco” Barahona, Alonso “Macarrón” Laitano, Arturo “Canaca” Amador y Luis Doblado.

4. En relación a los comentarios de que el Olimpia compra los árbitros. Les recomiendo que vean en Facebook el video: “Destruyendo fácilmente los argumentos absurdos del anti olimpismo”. Verán la opinión de Fuad Abufele (directivo del Real España), Mario Moncada (ex árbitro nacional), Pedro Atala Zablah (presidente del Motagua) y Amado Guevara (ex jugador y máximo ídolo del Motagua), en donde se refieren a este tema.

Observen detenidamente las declaraciones de un ex árbitro, así como el video de diez.hn: “Mario Moncada y sus confesiones: intentos de soborno y llamadas de dirigentes…”. No es el Olimpia.

5. Finalmente, a quienes me denigran como persona, con insultos sin dar la cara (pseudónimos), a los que me agreden por el hecho de ser médico. Quiero decirles que en mis publicaciones no agredo a nadie, ya que todos nos merecemos respeto. Yo simplemente investigo y cuento la historia tal como ocurrió. Que unos se molesten más que otros, ya no es de mi control. Eso sí, la historia nunca podrá ser borrada y siempre terminará haciendo justicia.