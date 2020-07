Montagliani se burla de El Salvador y pone en alerta a Honduras con formato mediocre y para suspicacias

El mandamás de la Concacaf, el canadiense Víctor Montagliani, se salió con la suya, en lo del formato de las eliminatorias al Mundial de Qatar 2022, al echar a El Salvador de una ronda final, en forma directa, y colocó más espinas a Honduras, con la invención de una octagonal por una hexagonal.



Todo estaba fríamente calculado en las esferas de la Concacaf y se oficializó el formato que ya habíamos hecho público en nuestras diferentes plataformas y que algunos trataron de desvirtuar, con el tiro por la culata, ya que no investigan sino que son medios y periodistas de escritorio.



Afortunadamente Honduras alcanzó el quinto y último boleto de los directos a la octagonal, para sumarse a México, Estados Unidos, Costa Rica y Jamaica y con tres selecciones más que surgirán de dos eliminatorias previas. Configurar la fase final que dará los tres boletos directos al Mundial de Qatar y medio boleto para el repechaje intercontinental, que aún no se confirma contra qué Confederación será.



Muy astuto... Víctor Montagliani echó a El Salvador del grupo de privilegiados y de paso les aumenta el riesgo a Honduras y Jamaica, podríamos decir que a todos, pero sabemos que México, Estados Unidos y Costa Rica son los máximos favoritos, a los boletos directos, con la creación de una octagonal a visita recíproca, remplazando la hexagonal con la que se venía jugando.

El canadiense Víctor Montagliani es el presidente de la CONCACAF.

Como parte de su ajedrez de conveniencia, el rector de la Concacaf logró que se aprobara una eliminatoria previa con 30 selecciones, entre ellas El Salvador, Canadá, Panamá, Curazao y Haití, que serán, por cierto, cabezas de grupo, en una pentagonal a una sola vuelta que se disputarán ente octubre y noviembre de este año, ya que cada escuadra jugará dos partidos de local y dos de visita.



Luego los seis ganadores, en llaves ya prederminadas por la Concacaf, jugarán en parejas de eliminación directa a doble encuentro, en marzo de 2021. Los tres vencedores se sumarán a los cinco privilegiados por el ranking para iniciar en junio de 2021 una larguísima y mediocre octagonal, en el ojo de las suspicacias.

¿Por qué la colocamos en la suspicacia?

Con torneos muy largos varias selecciones quedarán eliminadas en la primera vuelta y a mediados de la segunda, y vendrá con eso los resultados a conveniencia de los más poderosos.



Para evitar no ser víctimas de componendas o choques de compadre hablado, hay que ser poderosos de local y fuertes de visita, y eso sí lo dudo con los panchos ya que Honduras llegará con una desventaja por más que comience a competir en marzo 2021 con el llevado y traído Final Fours.



El fútbol hondureño ya tiene un desfase de varios meses con respecto a México, Estados Unidos y Costa Rica, que están con sus ligas activas, mientras en Honduras se debaten los políticos y directivos de equipos entre seguir o no seguir con el Torneo de Liga Nacional. Ese ridículo incluso lo hicieron ante el presidente Juan Orlando Hernández en una de esas transmisiones por Zoom que se han hecho muy usadas en la pandemia, al extremo que el indómito les dijo que se pusieran claro en lo que querían.

El 4-0 de Honduras sobre El Salvador en Copa Oro fue el que ayudó a la 'H' a entrar finalmente a la Octagonal.

A pesar que Honduras no competirá este año, afortunadamente, por el 4-0 a El Salvador en la pasada Copa Oro, tras la repetición de una actuación vergonzosa, la Fenafuth debe agilizar la repatriación del técnico Fabián Coito y sus colaboradores uruguayos ya que el tiempo perdido hasta los santos lo lloran.



No solamente para ir preparando la selección mayor, sino que la Sub-24, que deberá competir en una sede y fechas por determinar la Concacaf, en el proceso que dará dos boletos a los Juegos Olímpicos de Tokio, con los futbolistas que actuarán en la liga local, bueno, si es que se ponen de acuerdo la izquierda y derecha del fútbol hondureño.



De acuerdo a información que manejamos de fuentes oficiales, el Preolímpico se realizará en marzo 2021, por definir nada más si se ratifica Guadalajara, México o lo trasladan a la burbuja de Orlando, donde se está disputando la MLS Is back y se jugará la temporada comprimida de la NBA.



Varios jugadores de la Sub24, si el torneo será en marzo, deberán participar con esta selección y no la mayor que en ese mismo mes tendrá que competir en el Final Fours, o Liga de Naciones de la Concacaf.



Las semifinales de la Liga de Naciones las disputarán Honduras vs Estados Unidos en una llave y México vs Costa Rica en la otra, con los vencedores avanzando a la final, como un ensayo de los pesos pesados para la octagonal que iniciará en junio 2021.



Con la creación de una octagonal final algunas selecciones podrían enfrentarse hasta cuatro veces, que aburrido sería eso, si agregamos la Liga de Naciones y la Copa Oro que se desarrollará en julio.

La Champions de Concacaf

Víctor Montagliani, con respecto al rumbo de la Liga de Campeones de Concacaf, que por la pandemia fue interrumpido en cuartos de final. En los partidos de ida, el Olimpia venció en Canadá 1-2 al Montreal Impact; el América superó 3-0 al Atlanta United y Tigres derrotó 1-0 en Nueva York al New York City mientras que la llave Cruz Azul contra Los Ángeles FC no ha iniciado .



No se tiene idea cuándo y dónde se jugarán los choques de vuelta de dicha competición y cómo se realizarán las semifinales y final, si a visita recíproca o a una sola sede.



Al final todo está en la bóveda de Montagliani y toca esperar unos días para saber el destino de la Champions de la Concacaf, que tiene muy ilusionados a los olimpistas, ya que hace mucho tiempo no estaban tan cerca de semifinales, ya que su techo ha venido siendo los cuartos de final. El viejito de 107 años sueña con beberse la tercera copa de la Liga de Campeones de Concacaf y la cuarta, si agregamos la Liga Concacaf que no incluye a los equipos de Estados Unidos y México.