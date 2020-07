Honduras y Panamá, los únicos países en Centroamérica con incertidumbre en la vuelta al fútbol

El coronavirus vino a cambiar el desarrollo del fútbol en el mundo; y en Centroamérica ha golpeado de una forma tan fuerte, que algunos países todavía no saben cómo iniciar, entre ellos Honduras donde los conflictos se han endurecido.

De los países del istmo, solo Costa Rica y Nicaragua finalizaron sus ligas, el resto dio por finalizados los mismos debido al brote del Covid-19 que ya ha causado miles de muertos en la región.

En Honduras y Panamá, la vuelta al fútbol es una incertidumbre, no se sabe cuándo vuelve. En el país canalero, los conflictos entre la Asociación de futbolistas y la Liga, tienen en un agujero su torneo, pues los jugadores quieren que se reanude el campeonato con los mismos salarios.

En Honduras el tema es similar, pero aquí son los clubes que no tienen dinero para reiniciar y han pedido hasta ayuda al gobierno para que les de una mano. Estos conflictos han generado una lluvia de críticas al presidente de la Liga Nacional, Wilfredo Guzmán, de quien han pedido su renuncia.

INICIO DE LAS LIGAS EN CENTROAMÉRICA

EL SALVADOR: En el vecino país tienen previsto regresar al fútbol iniciando el torneo el próximo 5 de septiembre y finalizar el 27 de diciembre con un formato en tres grupos de cuatro clubes.

El grupo A lo integran: Metapán, FAS, Once Deportivo y Sonsonate. El grupo B está conformado por: Santa Tecla, Alianza, Atlético Marte y Chalatenango. Mientras que en el grupo C están; Jocoro FC; Luis Ángel Firpo, Municipal Limeño y Águila.

NICARAGUA: El fútbol pinolero no ha parado durante la pandemia y han confirmado que el 1 de agosto se pone en marcha el torneo Apertura. Se seguirá jugando a puerta cerrada como medidda de prevención.

La primera jornada es: Managua vs CD Junior, Real Estelí vs CD Ocotal, Diriangén vs Chinandega FC, Walter Ferreti vs Real Madriz y Municipal Jalapa vs Juventus.

COSTA RICA: Ha sido el país modelo para muchas ligas para reanudar el torneo en medio del coronavirus. Han confirmado ya para el próximo 16 de agosto como fecha de arranque del Apertura 2020-2021 y finaliza el 20 de diciembre.

La novedad es que se jugará en formato de grupos: El grupo A lo conforman: Herediano, Guadalupe, Alajuelense, Municipal Grecia, Pérez Zeledón y Santos de Guápiles. El grupo B: Jicaral, San Carlos, Cartaginés, Saprissa, Limón FC y Sporting FC.

GUATEMALA: Este martes se confirmó que el torneo en Guatemala arrancaría el próximo 29 de agosto con su formato regular de dos vueltas. Las fases finales se jugarán hasta el 27 de diciembre. La gran final del torneo será el 17 o 24 de agosto.

El Gobierno de Guatemala le dio luz verde al fútbol para que se reactive. Aquí al igual que en todo el mundo, serán partidos a puerta cerrada, pues Guatemala es el país centroamericano más afectado por el COVID-19.

PANAMÁ: No tienen fecha de inicio. Existe un conflicto entre la Liga, federación y sindicato de jugadores. Los panameños fueron los primeros que cancelaron el fútbol al entrar la pandemia de coronavirus. Los futbolistas no quieren rebaja de salarios y seguir ganando igual en el próximo torneo.

HONDURAS: Al igual que en Panamá, no hay fecha para el regreso del Apertura de la Liga Nacional. Los equipos se han declarado en quiebra en su mayoría, no tienen dinero para iniciar el campeonato. Se está buscando un préstamo en una institución bancaria, además de la ayuda del gobierno. Además, siete clubes piden la renuncia del Presidente de la Liga, Wilfredo Guzmán, porque no ha hecho el trabajo para volver al fútbol.