Wilfredo Guzmán: "No he recibido ninguna carta, pero hasta este momento no se me ha ocurrido renunciar"

Siete clubes de Liga Nacional enviaron este martes una carta formal expresando su inconformidad por su gestión y exigiendo la renuncia del presidente Wilfredo Guzmán. El dirigente salió al paso y dejó claro que no cederá a su cargo.

¡Tendrá césped y techo nuevo! Comienzan a remodelar el estadio Milton Flores de La Lima

"Yo no sé dónde está la carta, yo no la he recibido y no tengo nada que decir de eso. No sé cuáles son los motivos de pedir la renuncia, porque podés renunciar por incapacidad, pero lo que sucedió ayer, en la historia de Liga Nacional jamás un presidente había logrado una reunión con el presidente de la República y que estén presentes todos los presidentes de los clubes, !nunca en la historia!. Si eso es incapacidad, entonces no sé como se logró tal cosa. Como digo, no he visto la carta, no sé qué dice y no puedo dar una opinión al respecto", inició contando.

Mateo Yibrín señaló este lunes a Motagua y Marathón de estar "liderando un movimiento" para sacar a Guzmán de la presidencia de Liga.

"No he escuchado al ingeniero Yibrín y no puedo referirme tampoco eso. Lo que sí sé es que yo no pienso renunciar, ni se me ha ocurrido renunciar. Simplemente estoy trabajando para sacar esto adelante, poniendo mi máximo esfuerzo y tiempo".

Y agregó: "Repito, la acción de ayer con el presidente de la República es más que un precedente, es un logro que el mandatario nos haya dedicado una parte de su tiempo, especialmente por el momento que estamos atravesando. Esa capacidad de gestión y de administrar. La capacidad de conseguir los fondos Banprohvi en la condición que se están consiguiendo. Yo no conozco a alguien que le den un préstamo que esté difamando su empresa diciendo que está quebrada, que no tiene dinero, que no tiene capacidad de pago y se le está consiguiendo el crédito. El esfuerzo que se ha hecho es tremendo".

Motagua, Marathón, Vida, Platense, Real de Minas, Honduras Progreso y Real Sociedad firmaron la solicitud de su salida. ¿Qué pasará cuando la misiva llegue a sus manos?.

"Habría que ver la carta para conocer las razones porque no me ha llegado nada, pero hasta este momento ni se me ha ocurrido renunciar. Simple y sencillamente le dije a los presidentes que me dieran chance de trabajar. Tengo un proyecto claro y espectacular para la Liga, estoy pensando en el futuro del fútbol de Honduras y en eso estamos trabajando. Para crear las condiciones de que este tipo de eventos nunca más se vuelvan a repetir en el balompié nacional".

Sobre la reunión que tuvieron con el presidente Juan Orlando Hernández:

"Simple y sencillamente estamos trabajando con las personas que él designó y ultimando detalles. Ya hay ciertos acuerdos, gestiones que se están haciendo desde el mes de mayo que iniciamos con esto. Esperamos culminarlo de la forma satisfactoria como lo estamos solicitando. Todo mundo sabe, no solo en Honduras, que las administraciones públicas tienen su forma de trabajar y tenemos que ser respetuosos de eso, trabajar al ritmo de ellos y tener esa capacidad de gestión que ya mostramos".

¿El 12 de septiembre tienen presupuestado arrancar el torneo?

hay nada establecido, lo que se ha hablado han sido supuestos. Con la situación de la pandemia, todo lo que se cree y planifique, no se tiene la certeza de que son fechas definitivas. No hay forma porque se depende de otras circunstancias. Hemos propuesto como lo hicimos iniciar el 16 de agosto, estamos haciendo todo lo posible para resolver los problemas y salir avantes con una fecha como el 12 o 20 de septiembre y ver si logramos sacar el campeonato en el mes de diciembre".

La solicitud de patrocinio que hicieron:

"Parte de lo que hablamos con el presidente es que podemos servir de portavoces para hacer conciencia al hondureño para que nos protejamos y no hacer más grandes los efectos de la pandemia. Tratar de participar en esa campaña de consonantización. Muchos presidentes pusieron a la orden jugadores, otros entrenadores, que representan al fútbol de nuestro país, para llevar ese mensaje".